Tim van Dijke wint NK voor beloften na machtsvertoon Jumbo-Visma Academy

Tim van Dijke is de nieuwe Nederlands kampioen bij de beloften. De Zeeuw van de Jumbo-Visma Academy reed in de slotfase weg uit een kopgroep van zeven, met wie hij na veertig kilometer was weggereden. Tweelingbroer Mick van Dijke, woensdag nog Nederlands kampioen tijdrijden U23, eindigde enkele tellen later als tweede. Casper van Uden werd derde.



Het kampioenschapsparcours op de VAM-berg bleek net als vorig jaar voor een onvoorspelbaar koersverloop te zorgen. Door de 34 beklimmingen van de VAM-berg en de vele bochten leek het NK voor beloften eerder op een afvalkoers zoals we die in het baanwielrennen ook zien.

Al in de eerste ronde werd het deelnemersveld uit elkaar gerammeld door de continentale ploegen. Vooral de gretigheid van de renners van de Jumbo-Visma Academy viel daarbij op. Zij hadden snel door dat het NK gewonnen kon worden door het heft zelf in handen te nemen.

Kopgroep van zeven rijdt snel weg

Het was dan ook niet gek dat er vier renners van de opleidingsploeg meezaten toen er na 40 kilometer een kopgroep van zeven wegreed uit het uitgedunde peloton. Tim van Dijke, Mick van Dijke, Hidde van Veenendaal en Lars Boven waren dat namens Jumbo-Visma U23, Timo de Jong namens VolkerWessels, Joren Bloem namens Sensa-Kanjers voor Kanjers en Casper van Uden namens DSM Development Team.

Snel werd duidelijk dat zij voor de zege zouden rijden. Een achtervolgende groep, met daarbij nog dertig renners, volgde namelijk al snel op meer dan twee minuten. Schaduwfavorieten als Bodi del Grosso en Daan Hoole zaten daar niet meer bij. Zij gaven er door verschillende omstandigheden vroegtijdig de brui aan.

Gebroeders Van Dijke maken weer indruk met een-tweetje

In de finale probeerden de gebroeders Van Dijke hun dominantie uit de tijdrit enkele dagen geleden te vertalen naar de wegrit. Met nog twee rondes te gaan reden ze om de beurt weg. Mick van Dijke werd in de laatste ronde bijgehaald, maar Tim van Dijke kon zo met een bonus van twintig seconden aan de laatste 7 kilometer beginnen.

Daarin werd hij niet meer bijgehaald. Na een machtsvertoon greep hij bovenop de VAM-berg de rood-wit-blauwe trui. Mick van Dijke maakte even later het familiefeest compleet door tweede te worden.

NK op de weg voor beloften

1. Tim van Dijke in 2u52m24s

2. Mick van Dijke op 3s

3. Casper van Uden op 9s

4. Timo de Jong op 9s

5. Joren Bloem op 11s

6. Hidde van Veenendaal op 15s

7. Lars Boven op 2m18s

8. Daan Hoeks op 2m46s

9. Owen Geleijn op 2m50s

10. Maikel Zijlaard op 2m58s

Volledige uitslag