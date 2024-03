Koen Middendorp • maandag 11 maart 2024 om 07:00 maandag 11 maart 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Milaan-San Remo 2024 – Volgt Mathieu van der Poel zichzelf op?

Terwijl meteorologen stellen dat de lente altijd begint op 1 maart, beweren astronomen dat de precieze datum een paar weken later ligt. Wielerliefhebbers weten echter wel beter. Sinds 1907 begint het voorjaar met… Milaan-San Remo! WielerFlits blikt uitgebreid vooruit op het eerste wielermonument van het jaar.

Historie

Laatste tien winnaars Milaan-San Remo

2023: Mathieu van der Poel

2022: Matej Mohorič

2021: Jasper Stuyven

2020: Wout van Aert

2019: Julian Alaphilippe

2018: Vincenzo Nibali

2017: Michał Kwiatkowski

2016: Arnaud Démare

2015: John Degenkolb

2014: Alexander Kristoff

Uitslag Milaan-San Remo 2023

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 6u25m23s

2. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) op 15s

3. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) z.t.

4. Tadej Pogačar (UAE Emirates) z.t.

5. Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) op 26s

Parcours

Vorig jaar startte Milaan-San Remo voor het eerst niet in Milaan (in Abbiategrasso) en dat is de organisatie blijkbaar goed bevallen. De nieuwe startplaats Pavia ligt nog een stukje zuidelijker, op 36 kilometer van de modestad. In 2023 kwamen de renners na ongeveer dertig kilometer door Pavia. Dat betekent niet dat de wedstrijd nu dertig kilometer korter is, want met 288 kilometer (ten opzichte van 294 van vorig jaar) is het verschil in lengte beperkt gebleven.

Ook blijft de rest van de wedstrijd grotendeels hetzelfde. Het stuk tussen Pavia en de Passo del Turchino is iets langer dan in het verleden, maar verder houdt de organisatie vast aan zijn beproefde recept. Dit betekent dat de renners de Passo del Turchino oversteken richting Genua Voltri en vanaf daar zal het – langs de kust – westwaarts rijden. Via Varazze, Savona en Albenga worden daarna de Tre Capi bereikt: de Capo Mele, de Capo Cervo en de Capo Berta.

Vanaf de top van die laatste helling, op zo’n veertig kilometer van de streep, gaat het in volle vaart naar de laatste twee beklimmingen van de dag: de Cipressa, die sinds 1982 deel uitmaakt van de route, en de Poggio di Sanremo (1961). De Cipressa is iets meer dan 5,6 kilometer lang met een stijgingspercentage van 4,1%. Hier liggen mogelijkheden voor een aanval van ver, want de top ligt op ruim twintig kilometer van de finish. Het is vaak ook een plek waar de pure sprinters hun sportieve Waterloo vinden.

De zeer technische afdaling van de Cipressa leidt terug naar de rijksweg SS 1 Aurelia. De beklimming van de Poggio di Sanremo begint op negen kilometer van de finish. De klim is 3,7 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 3,7% procent. Een ‘kwadratische klim’, zou Tim Krabbé zeggen. Net voordat de top bereikt wordt, loopt de hellingsgraad overigens nog even op tot 8%. De weg is vrij smal, met vier haarspeldbochten in de eerste twee kilometer. De afdaling is dan weer uitdagend, over asfaltwegen met veel bochten die op bepaalde punten smal zijn.

Het laatste deel van de afdaling gaat de stad San Remo in. De laatste twee kilometer gaan over lange, rechte wegen. Op 850 meter van de finish is er een bocht naar links op een rotonde. De laatste bocht naar het rechte stuk op de Via Roma, ligt op 750 meter van de streep.

Milaan-San Remo 2022 – Beklimmingen

nog 149,7 – Passo del Turchino

nog 51,6 km – Capo Mele

nog 46,7 km – Capo Cervo

nog 38,9 km – Capo Berta

nog 21,7 km – Cipressa

nog 5,6 km – Poggio di Sanremo

Zaterdag 16 maart, Pavia – San Remo (288 km)

Start: 10.15 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.30 uur

Favorieten

Ooit, in een nog niet eens zo ver verleden, was Milaan-San Remo het terrein van de sprinters. Vraag maar aan Mario Cipollini (2002), Óscar Freire (2004, 2007 en 2010), Alessandro Petacchi (2005), Mark Cavendish (2009), Alexander Kristoff (2014), John Degenkolb (2015) en Arnaud Démare (2016). Die tijd lijkt voorgoed voorbij. Natuurlijk, een sterk eindschot kan nog altijd goed van pas komen op de Via Roma, maar Démare was acht jaar geleden de laatste man die wist te zegevieren in een – laten we zeggen – traditionele sprint.

De laatste jaren draaide Milaan-San Remo uit op een spurt van een klein groepje of bleven solisten net uit de greep van de achtervolgers. We verwachten ook dit jaar niet meteen een sprint van een man of vijftig, laat staan honderd. In het huidige wielrennen gooien de kopmannen de knuppel steeds vroeger in het hoenderhok, en wordt er steeds vaker en vooral eerder met open vizier gekoerst. Er zijn meerdere ploegen die er bij gebaat zijn om de koers zo hard mogelijk te maken, om zo de rappe mannen overboord te gooien.

De eerste ploeg die ons te binnenschiet, is UAE Emirates. We hebben het dan natuurlijk over de ploeg van Tadej Pogacar. De Sloveen probeert al enkele jaren Milaan-San Remo te winnen, maar voorlopig zonder succes. De tweevoudig Tourwinnaar is wel telkens op de afspraak, is ook vaak de man die de koers openbreekt op de Cipressia en de Poggio, maar wegrijden en wegblijven blijkt o zo moeilijk voor het wonderkind uit Komenda. De nog altijd maar 25-jarige coureur is er nog niet in geslaagd om de winnende formule te vinden, en die vervolgens toe te passen.

Al is het natuurlijk ook geen hogere wiskunde. Voor Pogacar is het zaak om de koers zo hard mogelijk te maken, om het kaf van het koren te scheiden, om de rappe mannen af te matten en – in het ideale geval – te lossen. Zijn ploeg UAE Emirates zorgde in de voorbije edities van Milaan-San Remo al voor een eerste schifting op de Cipressa en zal dit nu ongetwijfeld weer proberen. En dan is het vervolgens aan Pogacar om op de Poggio de uppercut uit te delen. Of kiest de superkampioen dit jaar al voor een aanval op de Cipressa? Na zijn solo van 81 (!) kilometer in Strade Bianche, lijkt niks te gek.

De ploeg van Pogacar oogt op het eerste gezicht sterk genoeg om de wedstrijd in vuur en vlam te zetten. Mannen als Alessandro Covi, Marc Hirschi en Diego Ulissi kunnen op de Cipressia al een bijzonder hoog tempo opleggen, maar Tim Wellens zal een sleutelrol moeten vervullen op de Poggio. De Belg – die de laatste weken uitstekend op dreef is – deed dit vorig jaar al met verve op 3,7 kilometer lange slothelling. Het is dan vervolgens aan de kopman om het – bij de vierde deelname – af te ronden.

Pogacar heeft alleen een probleem: hij zal wel moeten afrekenen met een zekere Mathieu van der Poel. De man die vorig jaar op een grandioze manier Milaan-San Remo wist te winnen. De manier waarop MVDP zijn concurrenten – Pogacar incluis – vlak voor de top van de Poggio uit het wiel wist te kletsen, was indrukwekkend. De Nederlander begon met een kleine voorsprong aan de listige afdaling, maar liet zich niet meer inrekenen en soleerde op fraaie wijze naar zijn eerste zege in La Primavera. Het bleek de aanzet tot een wonderjaar.

We zijn nu een jaar verder en Mathieu van der Poel is terug, klaar om zijn titel te verdedigen. De regerende wereldkampioen zal ongetwijfeld meedoen om de sportieve knikkers, maar heeft hij ook al de benen om – net als vorig jaar – het verschil te maken? We moeten namelijk niet vergeten dat dit pas de eerste wegkoers is van de renner van Alpecin-Deceuninck in 2024. Van der Poel stoomde zich de voorbije weken in Spanje, waar hij sinds twee jaar een huis heeft, klaar voor zijn voorjaarscampagne. Hij heeft dus in ideale omstandigheden kunnen trainen, maar mist wel koersritme.

Breekt hem dit zaterdag op na ruim 280 kilometer koers? Van der Poel heeft in het verleden wel eens aangegeven dat hij wedstrijdprikkels nodig heeft om naar zijn beste niveau te groeien, maar dat wil niet zeggen dat de 29-jarige coureur er niet meteen zal staan. We hoeven alleen maar terug te gaan naar 2022. Ook toen begon hij pas in Milaan-San Remo aan zijn wegseizoen en stond hij meteen (3e) op het podium. En dat na een verre van vlekkeloze winter en voorbereiding, waarin hij werd geteisterd door rugproblemen. Van dergelijke muizenissen, is nu geen sprake.

Mocht Van der Poel in de finale toch niet over de beste benen beschikken, kan Alpecin-Deceuninck het nog over een andere boeg gooien. De Belgische formatie heeft met Jasper Philipsen de sprintkoning van 2023 in de gelederen, die ook droomt om op een dag te zegevieren op de Via Roma. Dan is het voor Philipsen wel zaak om met de beste renners mee te glippen op de Poggio en dat bleek vorig jaar nog een probleem. Zijn Deense ploegmaat Søren Kragh Andersen deed dit wel en werd zo knap vijfde, maar kende door een knieblessure geen ideale aanloop.

Visma | Lease a Bike streed de laatste jaren met Wout van Aert voor de overwinning in Milaan-San Remo, maar de winnaar van 2020 is er komende zaterdag niet bij. De Belg richt zich dit jaar nog nadrukkelijker op de heilige klassieke wielerweek (Ronde van Vlaanderen-Parijs-Roubaix) en wil later ook nog schitteren in zijn eerste Giro d’Italia. En dus moeten er moeilijke knopen worden doorgehakt. Geen Strade Bianche en Milaan-San Remo, wel een lange trainingsstage op hoogte. Van Aert hoopt hier later de vruchten van te plukken in zijn droomkoersen.

Voor Visma | Lease a Bike is het niet starten van Wout van Aert uiteraard een sportieve aderlating, maar wellicht kunnen Christophe Laporte en Olav Kooij wel profiteren van diens afwezigheid. Laporte moet met zijn kwaliteiten ver kunnen komen in een finale over de Cipressa en Poggio. Dat het met de vorm wel goed zit, bewees hij onlangs nog in Strade Bianche. De Europese kampioen finishte tussen alle klimmerstypes als tiende in Siena. Of Kooij in staat is om met de beste renners mee te gaan over de Poggio, is nog even afwachten, maar de jonge Nederlandse sprinter steekt in een blakende vorm.

Kooij zal er als sterke sprinter alles aan doen om te overleven op de Cipressa en Poggio, in de hoop te kunnen sprinten op de Via Roma. Mads Pedersen zal eenzelfde tactiek toepassen, al doen we de Deen daarmee ook weer tekort. Pedersen is namelijk veel meer dan alleen een sprinter. De oud-wereldkampioen is misschien wel sterk genoeg om op de Poggio zelf de lont in het kruitvat te steken, al moest hij vorig jaar wel duidelijk passen onder het geweld van eerst Pogacar en vervolgens Van der Poel. Dit doet echter weinig af aan zijn favorietenstatus.

Een andere machtssprinter die met ambitie aan de start zal verschijnen, is Arnaud De Lie. De kopman van Lotto Dstny maakte vorig jaar zijn debuut in Milaan-San Remo, maar bleek toen nog niet bij machte om een rol van betekenis te spelen. Op de Cipressa ging het toen te snel voor De Lie. Speelt hij dit jaar wel een rol van betekenis? Wie in staat is om de Omloop Het Nieuwsblad te kleuren, hoeft toch geen schrik te hebben van de Cipressa en Poggio. Alleen: De Lie heeft enkele moeilijke weken achter de rug, nadat hij ten val kwam in Le Samyn. Is hij zaterdag weer de allerbeste versie van zichzelf?

Nu we het toch over de rappe mannen hebben: Jayco AlUla brengt met Michael Matthews en Caleb Ewan twee sprinters aan het vertrek. Twee renners die in het verleden al op het podium stonden. Matthews was derde in 2015 en 2020, Ewan zelfs tweede in 2018 en 2021. De vraag is alleen of ze anno 2024 nog in staat zijn om mee te dingen voor de prijzen. Een goede Matthews is een garantie op een ereplaats, maar Bling zal na zijn opgave in Parijs-Nice met twijfels zitten. Bij de wisselvallige Ewan kan het vriezen of dooien en daar komt nog eens bij dat ook hij kreeg af te rekenen met maagproblemen.

Een renner die zaterdag zomaar kan verrassen op de Via Roma, is Jonathan Milan. Maar ook hier houden we een slag om de arm. Dat de Italiaan over een vlijmscherpe sprint beschikt, is inmiddels geen geheim meer. En dat de krachtpatser uit Tolmezzo ook op een ietwat lastiger parcours uit de voeten kan, hebben we zeer recent nog kunnen zien in Tirreno-Adriatico. Maar maakt dit van Milan ook een van de favorieten voor een koers als Milaan-San Remo? Dat is de vraag, maar de concurrentie houdt toch maar beter rekening met de man van Lidl-Trek!

De aantrekkingskracht van Milaan-San Remo is dat er verschillende koersscenario’s mogelijk zijn, en dat het vaak uitdraait op een strijd tussen de rappe mannen en puncheurs. Renners als De Lie, Matthews en Milan zullen hopen op een groepssprint, Tom Pidcock en Benoît Cosnefroy zullen hier dan weer een stokje voor willen steken. De Brit en Fransman zijn gebaat bij een selectieve finale en een flinke schifting op de Cipressa en Poggio, want dan kunnen ze eventueel hun explosiviteit uitspelen. Dit is geen onrealistisch scenario, gezien de vorm waarin beide mannen verkeren.

Mocht de 115e editie uitdraaien op een slijtageslag, dan houden we ook maar beter rekening met Matej Mohoric. De Sloveen was twee jaar geleden nog de beste in het Italiaanse wielermonument, nadat hij bergaf het verschil wist te maken. Hij zal het zaterdag ook vast en zeker proberen, maar dergelijke acties danken hun succes doorgaans ook deels aan het verrassingseffect. Dat zal er nu niet meer zijn. Alle favorieten weten dat ze Mohoric niet moeten laten rijden. Al is het natuurlijk nog altijd de vraag wie hem durft te volgen, als hij zich met ware doodsverachting naar beneden smijt.

We zijn inmiddels aangekomen bij de outsiders. Daartoe rekenen we Neilson Powless en Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Axel Zingle (Cofidis), Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Oliver Naesen (Decathlon AG2R La Mondiale), Iván García Cortina en Alex Aranburu (Movistar) en Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), vorig jaar nog runner-up achter Mathieu van der Poel.

Verder is het uitkijken naar Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Magnus Cort, Søren Wærenskjold, Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) en Matteo Trentin (Tudor). Stuyven (’21), Alaphilippe (’19) en Kristoff (’14) waren al eens de beste in deze koers en hebben wat dat betreft een klein streepje voor.

Het definitieve deelnemersveld voor Milaan-San Remo is nog niet bekend. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Tadej Pogacar, Mads Pedersen

** Christophe Laporte, Matej Mohoric, Tom Pidcock

* Benoît Cosnefroy, Jasper Philipsen, Olav Kooij, Jonathan Milan

Weer en TV

De renners zullen zaterdag in droge omstandigheden beginnen aan de 115e editie van Milaan-San Remo, zo meldt Weeronline. In startplaats Pavia is het tegen de tijd dat de renners vertrekken een graad of tien. In de middaguren zal het kwik oplopen naar maximaal 16 graden Celsius. Verder blijven de deelnemers gespaard van regen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Kortom, een aangename koersdag!

Milaan-San Remo is ook dit jaar weer live te volgen via Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. De ‘Home of Cycling’ is er al bij vanaf de start. De koers is ook te zien bij de commerciële Belgische zender VTM. Bekijk alle tv-zenders en uitzendtijden in onze tv-gids Wielrennen op TV.