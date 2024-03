maandag 11 maart 2024 om 16:01

Arnaud De Lie past voor Milaan-San Remo, alternatief programma richting topklassiekers

Lotto Dstny heeft het nu ook bevestigd: Arnaud De Lie zal zaterdag niet deelnemen aan Milaan-San Remo. De Waalse sprinter van Lotto Dstny is na een valpartij in Le Samyn en opgave in Parijs-Nice tot dit besluit gekomen. Er volgt voor De Lie nu een aangepast programma, met de GP de Denain en Bredene Koksijde Classic.

De 21-jarige De Lie kende een wat minder begin van zijn seizoen in Spanje, maar was wel op de afspraak in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij eindigde daar na een offensieve koers als tiende. In Le Samyn, drie dagen na de Omloop, kwam de Stier van Lescheret echter ten val. De Waal ging nadien wel van start in Parijs-Nice, maar voelde zich in de eerste etappes niet al te best en stapte na drie ritten af.

Alternatieve aanloop

Milaan-San Remo was de volgende wedstrijd op het programma van De Lie, maar hij zal dus niet afreizen naar Italië voor de eerste monumentale klassieker van het seizoen. De Lie zal nu een alternatief programma afwerken, wat inhoudt dat hij donderdag alweer een rugnummer zal opspelden voor de Grand Prix de Denain. Een dag later zal hij in eigen land ook meedoen aan de Bredene Koksijde Classic.

Met deze twee wedstrijden in de benen, hoopt De Lie straks wel goed voor de dag te komen in de belangrijkste weken van het Vlaamse voorjaar, met de E3 Saxo Classic (22 maart), Gent-Wevelgem (24 maart), Dwars door Vlaanderen (27 maart), Ronde van Vlaanderen (31 maart) en Parijs-Roubaix (7 april).