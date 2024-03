dinsdag 12 maart 2024 om 04:01

Deelnemers Milaan-San Remo 2024

Overzicht Op zaterdag 16 maart is het zover. Dan staat het eerste wielermonument Milaan-San Remo op de kalender. Het is de langste klassieker, waar je bijna altijd moet wachten op échte actie tot de Poggio een paar kilometer voor de finish. Maar dat wachten is het altijd waard om de toppers zich te zien roeren. Zo ook vorig jaar, toen Mathieu van der Poel dankzij een verschroeiende demarrage even later solo over de meet kwam. Dit zijn de deelnemers van de Milaan-San Remo 2024.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

INEOS GRENADIERS

TEAM JAYCO ALULA

SOUDAL-QUICK-STEP

UAE TEAM EMIRATES

UNO-X MOBILITY

LIDL-TREK

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

ALPECIN-DECEUNINCK

LOTTO DSTNY

COFIDIS

GROUPAMA-FDJ

INTERMARCHÉ-WANTY

TEAM POLTI-KOMETA

TUDOR PRO CYCLING TEAM

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

EF EDUCATION-EASYPOST

TEAM CORRATEC-SELLE ITALIA

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

TEAM ARKEA-B&B HOTELS

BORA-HANSGROHE

BAHRAIN VICTORIOUS

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

ISRAEL-PREMIER TECH

MOVISTAR TEAM

VF GROUP BARDIANI-CSF FAIZANÈ

