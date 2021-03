Voorbeschouwing: GP Industria & Artigianato 2021

De afgelasting van de Strade Bianche en de GP Industria & Artigianato door het coronavirus was vorig jaar de eerste dominosteen die omviel. Nadien volgden nog veel meer wedstrijden. Het coronavirus is er een jaar later nog steeds, maar dit keer gaan de koersen wel door. Wie wint de GP Industria & Artigianato? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De GP Industria & Artigianato is dit jaar toe aan zijn 43ste editie, maar eigenlijk is de wedstrijd een stuk ouder. Sinds 1967 vindt deze Toscaanse wedstrijd al plaats, maar na een naamswijziging in 1977 is de organisatie opnieuw begonnen met tellen. Hiervoor stond de koers namelijk bekend onder de naam het Circuito di Larciano.

Aan het karakter van de wedstrijd veranderde in 1977 verder niks. De GP Industria & Artigianato bleef een meerdaagse wedstrijd. Wat dat betreft kan 1979 beter als ijkpunt worden gebruikt voor de GP Industria & Artigianato zoals we hem nu kennen. In dat jaar werd de koers een eendaagse.

Op de erelijst zien we vooral Italianen. Heel gek is dat overigens niet. Pas in recente jaren zien we de GP Industria & Artigianato aan status winnen op de UCI-kalender. Van 1.2 in de jaren negentig en jaren nul, naar 1.1 in 2005 en zelfs 1.HC in 2017. Het betekent dat er met het jaar meer internationale coureurs naar Larciano afreizen.

Met drie zeges zijn Franco Bitossi en Gianni Faresin recordhouder in de Grote Prijs van de Industrie en het Ambacht. Bitossi behaalde zijn zeges tussen 1969 en 1973, Faresin tussen 1991 en 1997. In de komende jaren kan een Brit zich misschien in dit rijtje voegen. De nog steeds pas 28-jarige Adam Yates heeft nog een aantal jaren in zijn carrière voor zich liggen en won hier al twee keer. Yates was de beste in 2014 en 2017. Zondag staat hij niet aan de start.

Laatste tien winnaars GP Industria & Artigianato

2020: Niet verreden

2019: Maximilian Schachmann

2018: Matej Mohorič

2017: Adam Yates

2016: Simon Clarke

2015: Niet verreden

2014: Adam Yates

2013: Mauro Santambrogio

2012: Filippo Pozzato

2011: Ángel Vicioso

Vorig jaar

Zoals eerder vermeld werd de GP Industria & Artigianato in 2020 afgelast door het oprukkende coronavirus, maar een jaar eerder ging de wedstrijd wel door. Met zeven WorldTour-ploegen aan de start had de organisatie niets te klagen. Onder meer latere Giro d’Italia-winnaar Richard Carapaz, Thibaut Pinot en voormalig winnaar Simon Clarke waren aanwezig in de provincie Pistoia.

Die Pinot liet de koers ontploffen in volle finale met een demarrage. De Fransman kreeg snel gezelschap van Dayer Quintana (toen nog Movistar) en Damien Howson (Mitchelton-Scott), maar ook nooit voldoende ruimte. Op een goede tien kilometer van de meet werd wel de juiste aanval geplaatst: Maximilian Schachmann en Mattia Cattaneo kozen het hazenpad.

Het duo hield stand in de natte afdaling en werkte goed samen om de minimale voorsprong die ze hadden vast te houden. In de laatste kilometer probeerde de Italiaan het slim te spelen door Schachmann continu op kop te dwingen, maar de Duitser liet zich niet gek maken en vertrouwde op zijn sprint. In de uiteindelijk sprint-a-deux was de renner van BORA-hansgrohe de pupil van Gianni Savio dan ook de baas en mocht zich de winnaar van de 42e editie van de GP Industria & Artigianato noemen.

Uitslag GP Industria & Artigianato 2019

1. Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe)

2. Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec)

3. Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec)

4. Paolo Totò (Sangemini-Trevigiani-MG.Kvis)

5. Davide Villella (Italiaanse selectie)

Parcours

Het parcours van de GP Industria & Artigianato laat zich goed vergelijken met die van de Trofeo Laigueglia. Beide wedstrijden eindigen op een lokale omloop met een pittige heuvel om het verschil te maken. Die pittige heuvel in de GP Industria & Artigianato is dan misschien nog wel zelfs een tikkeltje zwaarder.

Gestart en gefinisht wordt er zondag in Larciano, een kleine Toscaanse gemeente niet al te ver van Florence vandaan. In de Toscaanse hoofdstad komt het peloton zondag echter niet, aangezien de organisatie de renners acht omlopen laat rijden. Vier vlakke omlopen in de eerste helft van de wedstrijd, vier heuvelachtige in de tweede helft.

Zondag 7 maart, Larciano-Larciano (199 km)

In die heuvelachtige omloop van 27,5 kilometer komt de scherprechter van het parcours dan ook vier keer terug. Het is de beklimming naar Fornello. In het routeboek staat dat de beklimming een lengte heeft van 1,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9%, maar in de kilometers voor en na deze beklimming zijn de renners ook ‘gewoon’ nog aan het klimmen tot het dorpje San Baronto.

Dat zijn geen verschrikkelijke stijgingspercentages meer, maar toch. Fietsen als het wegdek met 2% of 3% omhoog loopt, dat voel je. Hoe vaak wordt op de uitloper van de Keutenberg wel niet het verschil gemaakt? Het geeft aan dat de renners van het dorpje Zona Industriale tot San Baronto maar beter op hun hoede kunnen blijven.

Na de laatste passage door San Baronto volgt nog een korte afdaling naar de finish. Wie hier al alleen rijdt, gaat vermoedelijk met de zege aan de haal. We zagen het woensdag ook al bij Bauke Mollema.

Start: 11.15 uur

Finish: 15.56-16.24 uur

Favorieten

Negen WorldTour-teams staan zondag aan de start van de GP Industria & Artigianato. Het is er eentje minder dan in de Trofeo Laigueglia, maar met BORA-hansgrohe en Team BikeExchange in plaats van AG2R Citroën Team, Cofidis en Groupama-FDJ is de startlijst er zeker niet minder op geworden. Dezelfde protagonisten van woensdag zullen vermoedelijk ook zondag weer het mooie weer spelen.

En dus noemen we maar snel weer het in bloedvorm verkerende Trek-Segafredo. In de afgelopen weken verzamelde de ploeg al vijf overwinningen. Vier van die vijf overwinningen werden met de klimploeg in Frankrijk en Italië behaald. Bauke Mollema is de vooruitgeschoven pion van Trek-Segafredo aanstaande zondag.

De Groninger won vorige maand al een mooie etappe in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var en ging vervolgens in de Trofeo Laigueglia rustig door met winnen. Op 16 kilometer van de meet plaatste Mollema zijn beslissende aanval om vervolgens alleen aan te komen in Laigueglia. In Larciano kan de 34-jarige renner eenzelfde huzarenstukje uit de hoge hoed toveren, maar de vraag is of topfavoriet Mollema nog wel de ruimte krijgt met zijn nieuwe status.

Gelukkig kan Trek-Segafredo ook zondag weer op meerdere paarden wedden. Giulio Ciccone is een van die paarden. Woensdag zat de Italiaan er al goed bij en speelde hij in de finale de ideale ploeggenoot voor Mollema. Misschien zijn de rollen in de GP Industria & Artigianato wel omgedraaid. Ciccone is er in ieder geval goed genoeg voor. Vincenzo Nibali en Gianluca Brambilla zijn er namens Trek-Segafredo ook bij. Brambilla staat net als Mollema al op twee overwinningen dit seizoen. De Italiaan won de derde etappe en het eindklassement in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Een week geleden werd Mauri Vansevenant nog de ultieme dark horse genoemd. Maar na de Trofeo Laigueglia is de renner van Deceuninck-Quick-Step zondag geen dark horse meer, maar favoriet. Op de beklimmingen bleek Vansevenant een van de sterkste renners in koers te zijn. Het leverde hem uiteindelijk een derde plaats op. De GP Industria & Artigianato kan Vansevenant met zijn venijnige sprint zomaar eens winnen. Anders heeft Deceuninck-Quick-Step altijd nog James Knox en Andrea Bagioli, al is het nog maar de vraag hoe de Italiaan van zijn hechtingen herstelt.

Mikel Landa heeft een mindere sprint dan de jonkies van Deceuninck-Quick-Step en Mollema, maar Landismo liet in de Trofeo Laigueglia zien een uitstekende winter te hebben gehad. Met diverse demarrages bestookte de renner van Bahrain Victorious zijn concurrenten, maar wegrijden was niet aan hem besteed. De zwaardere heuvels komen Landa in Larciano dan ook goed uit. De Spanjaard is immers de beste klimmer in dit deelnemersveld. Matej Mohorič is de beste daler, maar dan moet hij wel eerst de heuvels overleven.

INEOS Grenadiers staat zonder Egan Bernal aan de start in de GP Industria & Artigianato, maar kan nog steeds hoge ogen gooien met een aantal andere talenten binnen de Britse ploeg. Wat te denken van Eddie Dunbar? We weten dat het met zijn conditie wel goed zit, na zijn aanvallen in de Trofeo Laigueglia. Aan een resultaat schort het nog, maar met deze vorm komt hij er snel aan. Carlos Rodriguez is een andere renner binnen de miljoenenformatie van Dave Brailsford om op te letten.

Tot slot: twee kopmannen van DELKO en Intermarché-Wanty-Gobert, de 20-jarige Biniam Ghirmay en de 25-jarige Lorenzo Rota. Ghirmay en Rota verzamelen al enige tijd ereplaatsen in dergelijke wedstrijden. Woensdag deden ze dat nog in de Trofeo Laigueglia (9e en 10e). Als dark horses wijzen we Ide Schelling van BORA-hansgrohe en Alejandro Valverde van Movistar aan. In het Vlaamse openingsweekend liet de Hagenees zien over een goede vorm te beschikken, maar moest Schelling zich schikken in een rol als knecht. Zondag heeft de Nederlander een vrije rol. De zeventien jaar oudere Valverde zou normaal gesproken altijd een ster krijgen, maar de slijt bij El Imbatido lijkt er nu toch echt op te zitten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Bauke Mollema

*** Mauri Vansevenant, Mikel Landa

** Giulio Ciccone, Andrea Bagioli, James Knox

* Matej Mohorič, Biniam Ghirmay, Lorenzo Rota, Eddie Dunbar

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weermannen bij Buienradar voorspellen zondag in Larciano en omgeving een mooie dag zonder regen en wind. De temperatuur schommelt rond de vijftien graden. De zon breekt af en toe door. De wedstrijd is in Nederland en België niet live op televisie te volgen.