Geen Bagioli in GP Industria, Mirza wederom VAE-kampioen

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Andrea Bagioli en Yousef Mirza.

Geen Bagioli in GP Industria

Andrea Bagioli moet noodgedwongen de GP Industria e Artigianato aan zich voorbij laten gaan. De getalenteerde Italiaan, winnaar van de Drôme Classic, is nog niet volledig hersteld van zijn valpartij in de Trofeo Laigueglia, laat Deceuninck-Quick-Step weten. Bagioli kwam in die koers lelijk ten val en liep daarbij een wond in zijn gezicht op. Daarop werd de 21-jarige renner naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zijn linkerwenkbrauw werd gehecht.

Mirza wederom VAE-kampioen

Yousef Mirza heeft zaterdag zijn elfde nationale titel in de Arabische Emiraten veroverd. In de stad Kalba, in het emiraat Sharjah, was de 32-jarige renner van UAE Emirates de sterkste in de sprint van een uitgedunde groep. “Het was een geweldige wedstrijd, met het hoogste aantal deelnemers in de historie van de kampioenschappen”, vertelde Mirza via zijn ploeg. “Het laat zien dat de sport groeit en het niveau toeneemt.”

“Voor mijzelf en de ploeg is dit een mooie overwinning. Om mijn elfde titel te pakken is een echte eer. Ik hoop dat ik de volgende generatie jonge renners in de Arabische Emiraten kan inspireren en dat we mensen kunnen blijven aanmoedigen om betrokken te raken bij deze mooie sport.”