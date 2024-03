Niels Bastiaens • maandag 18 maart 2024 om 10:00 maandag 18 maart 2024 om 10:00

Voorbeschouwing: Gent-Wevelgem 2024 – Spelen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen opnieuw het ploegenspel?

Twee jaar geleden was er de historische zege van Biniam Girmay, vorig jaar gunde Wout van Aert ploegmaat Christophe Laporte een cadeautje na een indrukwekkende koppeltijdrit. Om maar te zeggen: Gent-Wevelgem is een absolute klassieker die iets losmaakt en waar we ieder jaar weer spektakel zien. Het belooft zondag weer een dubbeltje op z’n kant te worden of de sprinters kunnen meedingen, of steekt Mathieu van der Poel er eigenhandig een stokje voor? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Gent-Wevelgem

2023: Christophe Laporte

2022: Biniam Girmay

2021: Wout van Aert

2020: Mads Pedersen

2019: Alexander Kristoff

2018: Peter Sagan

2017: Greg Van Avermaet

2016: Peter Sagan

2015: Luca Paolini

2014: John Degenkolb

Laatste editie

Uitslag Gent-Wevelgem 2023

1. Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in z.t.

3. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) op 1m56s

4. Frederik Friston (Lotto Dstny) in z.t.

5. Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Parcours

De start van Gent-Wevelgem ligt al lang niet meer in Gent, en ook Deinze heeft haar startrecht moeten afgeven. Sinds 2020 is het West-Vlaamse Ieper immers gastheer van de start van de kasseiklassieker. Met haar rijke geschiedenis en de iconische Menenpoort, is Ieper de ideale startplaats voor Gent-Wevelgem in Flanders Fields, zoals de wedstrijd officieel heet. Dat is een verwijzing naar het bekende oorlogsgedicht ‘In Flanders Fields’, geschreven door de Canadees John McCrae. De naam is verder ook een verwijzing naar het parcours. Dat trekt doorheen het hart van een aantal belangrijke locaties van de Eerste Wereldoorlog.

Het meest opvallende aan het parcours is dat je op geen enkel moment op je lauweren kan rusten. De eerste 100 kilometer zijn dan wel nagenoeg vlak, maar de wind heeft er vaak vrij spel. De finish is dan nog ontzettend ver weg, toch is het belangrijk dat je daar attent bent. Zeker na de eerste 100 kilometer, wanneer de passage door De Moeren – dé strook waar de wind altijd spel heeft – opduikt, is het alle hens aan dek.

Dit is de plaats waar de wedstrijd voor het eerst echt kan openbreken. Gebeurt dat niet, dan zal er in de eerste echte heuvelzone stevig gekoerst worden. De passage door het Heuvelland wordt in eerste instantie gekenmerkt door de beklimmingen van de minder bekende Scherpenberg en de Baneberg. Vervolgens is het op zo’n 85 kilometer van de streep de beurt aan het tweeluik Monteberg–Kemmelberg, waarbij de met kasseien betegelde Kemmel via de langere, maar minder steile oostkant (Belvedère) omhoog wordt gereden.

Na deze heuvelzone verlaat de wedstrijd West-Vlaanderen voor een lus door Henegouwen. Hier zijn drie half verharde plugstreets in het parcours opgenomen: Hill 63, Christmas Truce en The Catacombs. Vervolgens keert het peloton terug naar West-Vlaanderen voor de echte finale. Die wordt ingeluid door de tweede keer Monteberg en Kemmelberg. Via de Scherpenberg en de Baneberg wordt dan voor de derde keer de Kemmel opgereden. Ditmaal via de behoorlijk steile westzijde (Ossuaire), waar vaak de verschillen worden gemaakt.

Het zwaartepunt van Gent-Wevelgem ligt zonder twijfel in dat deel. Na de top van de Kemmel is het nog 34 kilometer tot aan de streep in Wevelgem. Hier en daar loopt de weg nog wat omhoog, zeker het deel vlak na de passage door Ieper, wat altijd een cruciaal punt is. Maar echte klimmen zijn er niet meer. De aankomst ligt al jaar en dag op de Vanackerestraat in Wevelgem, en dat is nu niet anders.

Zondag 24 maart 2024: Ieper – Wevelgem (253,1 km)

Start: 10.40 uur

Finish: omstreeks 16.20 uur

Favorieten

Waar de laatste jaren lang niet altijd alle toppers naar Gent-Wevelgem afzakten, kunnen we nu stellen dat de deelnemerslijst ditmaal een pak completer oogt. Terecht, want Gent-Wevelgem is een koers die veel kanten op kan vallen. Vorig jaar konden Wout van Aert en Christophe Laporte het verschil maken in de beruchte heuvelzone en die inspanning moeiteloos doortrekken tot aan de finish in Wevelgem. Maar we hebben in de straten van Wevelgem ook al een massasprint gezien, en wanneer alle favorieten na de heuvels nog samen zijn, kan het zomaar zelfs een tactisch steekspel met een verrassende winnaar worden.

De grootste afwezige in de voorbije drie edities was Mathieu van der Poel. In zijn eerste twee profjaren waagde hij wél zijn kans, met een vierde en negende plaats als gevolg. Daarna begon Van der Poel zijn seizoen plots anders in te delen. Ditmaal gooit de wereldkampioen het wederom over een andere boeg. Hij begon zijn voorjaar pas vrij laat in Milaan-San Remo en neemt nu zowat alle klassiekers op zijn pad mee, tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Zo past ook Gent-Wevelgem opnieuw in het plaatje.

Overal waar Mathieu van der Poel aan de start komt, is hij in principe topfavoriet. Dat is een wielerwetmatigheid die anno 2024 staat als een huis. Vorig jaar bewees Van der Poel nog maar eens wat een meester in het pieken hij is. Zo behaalde hij quasi ieder doel dat hij zichzelf toen stelde en mocht hij heel wat grote afspraken afvinken op zijn palmares. Afgelopen weekend zagen we in Milaan-San Remo dat Van der Poel bij zijn eerste competitiekilometers misschien nog niet de allerbeste versie van zichzelf was, maar wel een indrukwekkende versie. Niet alleen ging hij Pogacar eigenhandig terughalen op de Poggio, ook had hij nog voldoende in de benen om ploegmaat Jasper Philipsen naar de zege te loodsen in de straten van San Remo.

Van der Poel zal in de heuvelzone ongetwijfeld willen koersen. Dat moet hij ook, want tegen de snelle mannen komt hij in een pure sprint mogelijks te kort. Het zou de finale ook minder tactisch maken, wat geen overbodige luxe is als je weet hoe hard de wereldkampioen geviseerd zou worden in zo’n tactisch scenario.

Ploegmaat Jasper Philipsen leeft natuurlijk op een wolk nadat hij in San Remo de belangrijkste overwinning in zijn carrière pakte. En terecht, want de manier waarop hij zich in de groep staande hield en op geen enkel moment op de hellingen in de problemen kwam, was zonder meer indrukwekkend. Een paar weken voordien sprak Philipsen in de Belgische pers immers nog over zichzelf als een renner die de hoogste vermogens niet haalt. “Als ik naar mijn wattages kijk, dan ben ik eigenlijk een C-coureur”, zei Philipsen toen. Maar dan wel eentje die kasseien en kuitenbijters moeiteloos verteert, en als hij mee is, dan is hij allicht nog de snelste sprinter ook. Philipsen kan Van der Poel zo opnieuw in een dienende rol duwen, maar dat zal hij dan zelf moeten afdwingen.

Het had niet veel gescheeld of ook Olav Kooij had de slag om de Poggio overleefd. De jonge Nederlander gaf er in ieder geval blijk van inhoud, iets waarmee hij ook in Gent-Wevelgem ver zou kunnen komen. Net zoals in San Remo is Wout van Aert er niet bij, waardoor Kooij als de absolute leider van topteam Visma | Lease a Bike zal worden uitgespeeld. Kooij brak vorig jaar definitief door, maar écht meestrijden in een topklassieker zou toch weer een extra stap vooruit zijn. Als sprinter behoort Kooij al tot de besten ter wereld. We durven hem gerust op gelijke voet met Philipsen zetten, ook al rechtvaardigt zijn palmares dat nog niet helemaal. Kooij is wel op de goede weg met een straffe seizoensstart. Gaat hij op dat elan voort in de klassiekers?

Visma | Lease a Bike rekent ook op de titelverdediger, Christophe Laporte. Gent-Wevelgem zal voor altijd een speciale plek in zijn hart hebben, want de 30-jarige Fransman won hier vorig jaar zijn eerste klassieker. Eentje die nog altijd over de tongen gaat, vanwege het ‘cadeautje’ van Wout van Aert. Maar Laporte bewees in de weken nadien vooral dat hij zelf medekopman waardig is. In Milaan-San Remo kwam de Fransman nog ziek aan de start, maar zijn superconditie kan niet ver weg zijn. Ook Tiesj Benoot kan zich moeiteloos in een kansrijke positie wurmen in de finale.

Wie Kooij en Philipsen zegt, moet daar in dezelfde adem ook Tim Merlier bij noemen. Ondanks zijn status van eerste sprinter bij Soudal Quick-Step, laat het koersprogramma van de tweevoudig Belgisch kampioen weleens te wensen over. Vorig jaar mocht hij in geen enkele grote ronde starten, en voor zowel de Giro als de Tour ziet het er ook dit jaar niet goed uit. Merlier maakte wel een groot doel van een aantal klassiekers, en Gent-Wevelgem is degene waarin Merliers kaarten het best liggen. “Vorig jaar was ik heel goed in Gent-Wevelgem. Alleen ging het licht uit in de laatste vijf kilometer. Voor hetzelfde geld draait die koers heel anders uit en rijd ik nog podium. Dan spreken we weer helemaal anders”, zei Merlier daar eerder over. Gezien zijn indrukwekkende sprint in Nokere, ziet het er alvast goed uit.

We kunnen ook niet heen uit de zaken die we in Milaan-San Remo hebben gezien. Michael Matthews reed er, tegen alle verwachtingen in, misschien wel zijn beste monument ooit. De afwezigheid van de zieke Caleb Ewan werd bij Jayco AlUla niet eens gevoeld. In principe deelt Matthews in Wevelgem het kopmanschap met Dylan Groenewegen, maar het is afwachten of die de heuvelzone overleeft. Zijn track record in deze klassieker is dan ook niet echt indrukwekkend, met een 44e plaats als zijn beste resultaat in vijf deelnames. Terwijl een Kooij bij zijn eerste deelname meteen achtste werd. Ook Matthews is hier altijd goed. Op papier zouden we zeggen dat zijn sprint niet goed genoeg is, maar in San Remo bewees hij dat na een zware wedstrijd alles mogelijk is.

De Milaan-San Remo van Lidl-Trek zouden we dan weer beschrijven als ‘goed, maar niet goed genoeg’. Bij kopman Mads Pedersen liepen de benen leeg in volle sprint, bij schaduwkopman en snelle man Jonathan Milan gebeurde dat al op de flanken van de Cipressa. Toch verwachten we hen in Gent-Wevelgem opnieuw in de finale. En dan kan je van Pedersen alles verwachten. Zware omstandigheden en een lange finale zouden in het voordeel van de sterke Deen kunnen spelen, in de heuvelzone ga je hem bovendien nooit kwijtspelen. En met Jasper Stuyven heeft hij een hondstrouwe luitenant aan zijn zijde. Mocht het een tactisch steekspel worden, dan mag je ook die laatste als kandidaat-afwerker verwachten.

Ook Laurence Pithie maakte indruk in de schaduw. En niet alleen in San Remo, want de Nieuw-Zeelander van Groupama-FDJ verbaast eigenlijk al heel het seizoensbegin. Vanwege zijn sterk eindschot is een ster in ons favorietendeel zeker gerechtvaardigd. Mannen als Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) en Matteo Trentin (Tudor) misten net als Pithie net de aansluiting met de eerste groep, maar zakten ook niet radicaal door het ijs. Ze kunnen zich allemaal in een positie rijden waarin ze winstkansen hebben.

Daarnaast nog een woordje over Arnaud De Lie, die afgelopen week in de Bredene Koksijde Classic al eens demonstreerde hoe goed de Kemmelberg hem ligt. Tot twee keer toe reed hij iedereen uit het wiel, en ook in de waaiers kwam hij goed tot zijn recht. De Lie deed zelfs het onmogelijke door een kloof tussen twee waaiers eigenhandig dicht te sprinten. Nochtans skipte hij bewust Milaan-San Remo voor Bredene en de Grote Prijs van Denain, omdat de Waal nog niet over het gewenste vormpeil beschikt na een val in Le Samyn. We konden na de Bredene Koksijde Classic maar één conclusie trekken: geef deze beresterke De Lie nog één extra trainingsweek, en de groeibriljant van Lotto Dstny doet op het hoogste niveau mee om de prijzen.

Het rijtje outsiders in Gent-Wevelgem is trouwens bijzonder lang. Enerzijds heb je snelle mannen zoals Luca Mozzato en Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels), Jordi Meeus en Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), John Degenkolb (dsm-firmenich PostNL), Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) en Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). Anderzijds zijn er voldoende sterke klassieke mannen die het hen zo lastig mogelijk zullen maken. Dan kijken we extra naar Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), Pierre Gautherat en Oliver Naesen (Decathlon AG2R), Joshua Tarling en Jonathan Narvaez (INEOS Grenadiers), Nils Politt en Antonio Morgado (UAE Emirates), Dries Van Gestel (TotalEnergies) en Jannik Steimle (Q36.5).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Olav Kooij, Jasper Philipsen

** Arnaud De Lie, Tim Merlier, Mads Pedersen

* Jasper Stuyven, Michael Matthews, Laurence Pithie, Christophe Laporte

Weer en TV

De weersomstandigheden zijn best oké voor komende zondag. Weeronline verwacht temperaturen rond de 9 graden Celsius. De zon zal normaal gezien achter de wolken blijven en regen is – zeker in de voormiddag – niet ondenkbaar. In de loopt van de dag klaart het op, maar de kans op neerslag bedraagt 75%. Verder voorspelt men ook flink wat wind uit het noordwesten met een kracht van 4 Beaufort.

Gent-Wevelgem is live te volgen in de Belgische en Nederlandse huiskamers. Sporza op VRT1 komt met een uitzending van de ploegenpresentatie en eerste kilometers vanaf 10.00 uur. Tussen 11 en 13.30 uur gaan ze er even uit, om daarna heel de middag bij de kijker te blijven Eurosport 1 en haar online kanalen Eurosport.nl en Discovery+ beginnen pas om 14.15 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.