Wout van Aert wint spectaculaire Gent-Wevelgem na waaiers

Gent-Wevelgem 2021 is gewonnen door Wout van Aert. De kopman van Jumbo-Visma was na bijna 250 kilometer koers als eerste aan de finish in Wevelgem. Hij won de sprint van een kopgroep van zeven na een straffe waaiereditie, na goed voorbereidend werk van ploegmaat Nathan Van Hooydonck. Giacomo Nizzolo werd tweede, Matteo Trentin derde.

Waaiers breken de koers open

Nadat een kopgroep van vier (Laurenz Rex, Stefan Bissegger, Daniel Arroyave en Yevgeniy Fedorov) al vroeg was weggereden, spatte het peloton uit elkaar door de flink opstekende wind. Een waaier van ruim twintig renners maakte zich los, met onder meer Sam Bennett, Wout van Aert, Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Luka Mezgec, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin, Stefan Küng, Danny van Poppel en Timothy Dupont. Zij rekenden de kopgroep in en reden het peloton op twee minuten achterstand.

In het peloton moesten de ploegen die de slag gemist hadden achtervolgen. Door de wind werd het peloton ook in groepen uiteen gescheurd. Onder aanvoering van Deceuninck-Quick-Step en Alpecin-Fenix werd het gat tot de groep-Van Aert verkleind. Zo probeerden Zdenek Stybar, Davide Ballerini, Oscar Riesebeek en Luke Durbridge met zijn vieren de oversteek te maken uit een achtervolgend peloton, maar dat ging moeizaam.

Achtervolging komt moeilijk op gang

Op de eerste klim van de Kemmelberg werd de kopgroep wat uitgedund, terwijl de groep-Stybar wat groter werd. Ondanks steun van Yves Lampaert, Oliver Naesen, Søren Kragh Andersen en Gianni Vermeersch kwamen zij niet dichter dan 30 seconden van de kopgroep. Zij waaiden terug in een peloton met Greg Van Avermaet en Arnaud Démare, waar het tempo wat stilviel. In de kopgroep hield BikeExchange, dat meerdere helpers had in dienst van Matthews. Het verschil schommelde lange tijd rond de minuut.

Op de tweede keer Kemmelberg namen Van Hooydonck en Van Aert het initiatief in de kopgroep. Alleen Trentin, Colbrelli, Küng, Matthews, Bennett, Van Poppel en Nizzolo konden volgen. De negen draaiden goed samen en hielden de achtervolgers op meer dan een minuut. Een poging van Lampaert en Vermeersch om de oversteek te maken eindigde in een chasse patate; zij zakten ruim 40 kilometer voor de finish terug in het uitgedunde peloton. Door werk van Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick-Step werd het gat langzaam teruggebracht tot een minuut.

Kopgroep blijft samen op Kemmelberg

De laatste keer Kemmelberg, ook de laatste klim van de dag, volgde op 35 kilometer van de meet. De kopgroep bleef er intact en zag de eerste achtervolgende groep naderen tot op 55 seconden seconden, maar veel dichter kwamen die jagers niet. Een opvallend beeld vlak na de Kemmel: Sam Bennett ging over zijn nek. De Ierse sprinter was zó diep gegaan dat hij op de fiets moest overgeven. Gelukkig voor hem kon hij snel weer meedraaien.

Twintig kilometer voor de meet was de voorsprong van de negen nog altijd 50 seconden. Dat Anthony Turgis uit de achtervolgende groep kon wegrijden, toonde aan dat de samenwerking daar niet ideaal was. In de kopgroep werden een moegestreden Bennett en Van Poppel straf uit het wiel gereden door een snedige demarrage van Van Hooydonck. Alleen Van Aert, Küng, Trentin, Colbrelli, Matthews en Nizzolo konden hem volgen bij het ingaan van de laatste vijftien kilometer.

Zevental strijdt om de zege

Door een brand in de buurt van de finish werd in extremis de laatste vijf kilometer gewijzigd. De totale afstand werd daardoor ook iets langer dan gepland. Dat was voor de zeven koplopers geen probleem, want zij hadden in de finale alle tijd omdat de achtervolgers definitief uitgeschakeld waren voor de zege.

De kopgroep bleef goed ronddraaien, mede door een stevige meewind. Op twee kilometer van de meet demarreerde Küng, maar die versnelling had weinig resultaat. Van Hooydonck hield vervolgens in dienst van Van Aert het tempo zo hoog mogelijk. Küng ging als eerste de sprint aan, maar werd geremonteerd door een ijzersterke Van Aert.

Van Aert oppermachtig in sprint

De Belgische topfavoriet nam de kop en stond die niet meer af. Hij verwees daarmee Europees kampioen Giacomo Nizzolo en diens landgenoot Matteo Trentin naar de plaatsen twee en drie. Van Aert zorgt daarmee voor de vijftigste Belgische overwinning in Gent-Wevelgem. Hij is de opvolger van Mads Pedersen, die ontbrak vanwege coronaperikelen binnen Trek-Segafredo. Dylan van Baarle werd op de achtste plaats de beste Nederlander.