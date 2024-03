zaterdag 23 maart 2024 om 11:09

Wind, hagel en onweer: weergoden sparen de renners naar verwachting niet tijdens Gent-Wevelgem

Zondag staat de volgende in de reeks Vlaamse voorjaarsklassiekers op het programma. Gent-Wevelgem lijkt dit jaar niet alleen een strijd te worden tussen de renners, maar ook een strijd tussen de renners en het weer. Metereoloog Jaco van Wezel verwacht op meerdere delen van het parcours hevige windstoten en ziet ook kans op regen, hagel en zelfs onweer.

“Gent-Wevelgem zal zondag te maken krijgen met talrijke buien, waarbij kans is op hagel en een klap onweer”, aldus Jaco van Wezel. Deze typische Maartse buien zorgen ervoor dat de renners het niet droog houden tijdens de koers én maken zondag de zon een spaarzame verschijning. “Op droge momenten kan het maximaal 9 graden worden, maar tijdens de buien is het 5 of 6 graden. Een stevige westenwind veroorzaakt gevoelstemperaturen van dicht bij het vriespunt tijdens een bui.”

Neerslag komt er dus zeker, maar hoe zit het met de wind? “Die waait in Ieper en Wevelgem matig tot soms vrij krachtig aan windkracht 4-5. In de regio Veurne verwacht ik een vrij krachtige tot krachtige wind van zo’n 5-6 Beaufort. De windrichting is westnoordwest.” Dit betekent dat er fikse tegenwind zal zijn van Gullegem tot Adinkerke. Ook bij het stuk van Pervijze naar Adinkerke komt de wind schuin van voren. Er zijn in de kustregio van Veurne – bij de welbekende Moeren – windstoten mogelijk van 50-70 km/uur. Landinwaarts zijn de windstoten meer in de orde van 40-60 km/uur.

Het weer kan dus een grote rol gaan spelen in de Vlaamse klassieker, waar Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Tim Merlier tot de favorieten behoren. Ook vormt het slechte weer een risico voor de mannen aan de start, die ambities hebben in de Ronde van Vlaanderen. Kou, regen en wind kunnen zomaar een week voor Vlaanderens Mooiste voor ziekte zorgen.