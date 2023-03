Voorbeschouwing: Gent-Wevelgem 2023 – Alle sprinters tegen Wout van Aert?

Zondag is het tijd voor Gent-Wevelgem! Bijna twintig jaar geleden was het een van de grootste overwinningen voor Tom Boonen en vorig jaar was het een historische zege van Biniam Girmay. Dit jaar kijkt iedereen naar Wout van Aert, want Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar doen niet mee. Kunnen de sprinters Van Aert kloppen? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Gent-Wevelgem werd voor de eerste keer georganiseerd in in 1934. De laureaat was destijds Gustave Van Belle. De Belgische renner won solo met een voorsprong van 20 seconden. Het verhaal van Van Belle is wel tragisch, want de coureur overleed op een zeer jonge (32-jarige) leeftijd. Toen de eerste editie gereden werd, en ook flink wat jaren daarna, was Gent-Wevelgem nog een wedstrijd voor amateurs. Pas in 1945 kreeg de koers een professionele status.

Dat jaar was ook een speciale editie. Robert Van Eenaeme, een van de recordhouders van Gent-Wevelgem met drie overwinningen, kwam als eerste over de streep, maar dat was niet zo snel duidelijk. De organisatie had namelijk meerdere dagen nodig om de finishfoto te bestuderen. De organisatie moest verder tot in 1954 wachten voordat er een niet-Belgische renner zegevierde. Dat jaar won de Zwitser Rolf Gras. Opvallend was dat ook de nummer twee, Ferdinand Kübler, een Zwitser was.

In de jaren ’50, ’60 en ’70 wonnen de Belgische wielerlegendes Rik Van Looy en Eddy Merckx de wedstrijd elk drie keer. Vooral de zege in 1962 van Van Looy was speciaal. Niet de zege zelf, maar wel zijn hattrick dat jaar. Van Looy won in 1962 namelijk ook nog de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Twee jaar later won met Jacques Anquetil de tweede niet-Belg.

Vanaf de jaren tachtig zien we steeds meer sprinters op de erelijst. Guido Bontempi en Sean Kelly zijn daar twee mooie voorbeelden van, maar zeker Mario Cipollini moet genoemd worden. De Italiaan won Gent-Wevelgem driemaal, wat van hem ook een van de recordhouders maakt. Een verandering kwam er in 2003, toen Gent-Wevelgem niet meer in Gent, maar in Deinze startte. Toen won de Duitser Andreas Klier, maar een van de meest iconische zeges kwam een jaar later. Een piepjonge Tom Boonen knalde in zijn doorbraakjaar naar de zege. Boonen won de koers daarna nog tweemaal, in 2011 en 2012, waardoor ook hij een recordhouder is.

2011 was overigens het jaar dat de wedstrijd werd opgenomen in de UCI WorldTour. Het zorgde er ook voor dat enkele jaren later, in 2014, de koers officieel werd omgedoopt tot Gent-Wevelgem in Flanders Fields. Dat is een verwijzing naar het bekende oorlogsgedicht ‘In Flanders Fields’, geschreven door de Canadees John McCrae. De naam is verder ook een verwijzing naar het parcours. Dat parcours trekt namelijk doorheen het hart van een aantal belangrijke locaties van de Eerste Wereldoorlog.

Vandaag de dag heet de wedstrijd ook nog Gent-Wevelgem. Opvallend, want de start ligt helemaal niet in Gent. Ook niet meer in Deinze, zoals we daarnet zeiden. Sinds 2020 is Ieper de startplaats. Ieper heeft al wat ervaring met Gent-Wevelgem, want de stad was al langer gastheer van Gent-Wevelgem voor vrouwen, beloften en junioren.

Tot slot moeten we het lijstje met recordwinnaars nog verder aanvullen. We benoemden eerder al Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Mario Cipollini en Tom Boonen. De naam Peter Sagan ontbreekt nog, want ook hij won Gent-Wevelgem driemaal. Bij een vierde overwinning van Sagan wordt de Slowaak met andere woorden alleen recordhouder.

Laatste tien winnaars Gent-Wevelgem

2022: Biniam Girmay

2021: Wout van Aert

2020: Mads Pedersen

2019: Alexander Kristoff

2018: Peter Sagan

2017: Greg Van Avermaet

2016: Peter Sagan

2015: Luca Paolini

2014: John Degenkolb

2013: Peter Sagan

Laatste editie

Een kopgroep van zeven renners reed na een klein uur weg vorig jaar. De grootste namen in die kopgroep waren Jelle Wallays en Nikias Arndt. Door het kopwerk van Jumbo-Visma in het peloton reden ze wel nooit meer dan vijf minuten weg. Wat later kregen ze hulp van andere grote ploegen, maar de Nederlandse ploeg blonk de hele dag uit in attent koersen.

Na verschillende versnellingen trok een uitgedund peloton richting de Kemmelberg, waar de finale echt kon beginnen. Wout van Aert schudde aan de boom en slechts een aantal favorieten konden volgen. De verschillen waren echter klein, waardoor we een nieuwe samensmelting kregen. Op dat moment slopen een aantal renners weg: Christophe Laporte, Jasper Stuyven, Biniam Girmay en Dries van Gestel. Rasmus Tiller en Greg Van Avermaet zagen het gevaar en trokken in de tegenaanval, maar konden de kloof niet dichten.

Bij het ingaan van de laatste vijftien kilometer had het kwartet een dertigtal seconden voorsprong. Zodoende konden zij strijden om de zege in Wevelgem. Iedereen keek in de sprint naar Fransman Laporte, die op de kop werd gedrongen. Girmay profiteerde daarvan en ging als eerste de sprint aan. De jonge coureur kon zijn inspanning volhouden en knalde zo naar een historische zege; de eerste Afrikaanse winnaar van een grote voorjaarsklassieker. Laporte moest vrede nemen met plaats nummer twee, Van Gestel werd derde.

Uitslag Gent-Wevelgem 2022

1. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert)

2. Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

3. Dries Van Gestel (TotalEnergies)

4. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

5. Søren Kragh Andersen (Team DSM)

Wedstrijdverslag

Parcours

Het meest opvallende aan het parcours van Gent-Wevelgem is dat je op geen enkel moment op je lauweren kan rusten. De eerste 100 kilometer zijn dan wel nagenoeg vlak, maar de wind heeft er vaak vrij spel. De finish is dan nog ontzettend ver weg, toch is het belangrijk dat je daar attent bent. Zeker na de eerste 100 kilometer, wanneer de passage door De Moeren opduikt, is het alle hens aan dek.

Dit is de plaats waar de wedstrijd voor het eerst echt kan openbreken. Gebeurt dat niet, dan zal er in de eerste echte heuvelzone stevig gekoerst worden. De passage door het Heuvelland wordt in eerste instantie gekenmerkt door de beklimmingen van de Scherpenberg en de Baneberg. Vervolgens is het de beurt aan het tweeluik Monteberg–Kemmelberg, waarbij de Kemmel via de oostkant (Belvedère) omhoog wordt gereden.

Na deze heuvelzone verlaat de wedstrijd West-Vlaanderen voor een lus door Henegouwen. Hier zijn drie half verharde plugstreets in het parcours opgenomen: Hill 63, Christmas Truce en The Catacombs. Vervolgens keert het peloton terug naar West-Vlaanderen voor de echte finale. Die wordt ingeluid door de tweede keer Monteberg en Kemmelberg. Via de Scherpenberg en de Baneberg wordt dan voor de derde keer de Kemmel opgereden, ditmaal via de westzijde (Ossuaire).

Het zwaartepunt van Gent-Wevelgem ligt zonder twijfel in dat deel. Na de top van de Kemmel is het nog 34,5 kilometer tot aan de streep in Wevelgem. Hier en daar loopt de weg nog wat omhoog, maar echte klimmen zijn er niet meer. Het zorgt ervoor dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn in de absolute finale. Rijdt er iemand solo weg? Organiseren de sprinters zich? Bundelen een aantal favorieten hun krachten?

Zondag 26 maart: Ieper – Wevelgem (260,9km)

Start: 11.00 uur

Finish: Tussen 16.55 en 17.15 uur

Favorieten

Gent-Wevelgem is een zeer moeilijke wedstrijd om te winnen. De top van de laatste gecategoriseerde heuvel, de Kemmelberg, ligt op ongeveer 35 kilometer van de streep. Het is met andere woorden zeer moeilijk om op de Kemmel de forcing te voeren en daarna solo verder te gaan. Wegrijden en voorop blijven met een groep is wel mogelijk, maar het is duidelijk: tactiek speelt een grote rol in Gent-Wevelgem.

Wout van Aert is zonder enige twijfel de absolute topfavoriet voor Gent-Wevelgem. De renner van Jumbo-Visma toonde afgelopen weekend in Milaan-San Remo dat hij tot de sterkste renners van dit moment behoort. Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar is het dan ook logisch om de Belg als topfavoriet te beschouwen. Van Aert weet ook wat Gent-Wevelgem winnen is, want dat deed hij in 2021. Destijds reed hij weg met een kleine groep en maakte hij het vlotjes af in de sprint.

Daarbovenop heeft Van Aert bij Jumbo-Visma een zeer sterke ploeg rond hem. In eerste instantie kijken we dan naar Christophe Laporte , die vorig jaar nog onverwachts geklopt werd door Biniam Girmay in Wevelgem. De Fransman is ook dit seizoen weer in orde, al kreeg hij even te maken met ziekte. Verder verschijnt ook Nathan Van Hooydonck aan de start in Ieper. Van Hooydonck heeft stappen gemaakt en is klaar voor een grotere rol binnen de ploeg. Tot slot is er nog Olav Kooij. De Nederlandse sprinter is een mooie troef om achter de hand te houden. Als ze gaan sprinten aan de streep, houd dan maar rekening met het Jachtluipaard van Numansdorp!

Vorig jaar zegevierde, zoals we daarnet zeiden, Biniam Girmay in Gent-Wevelgem. Girmay schreef met die zege geschiedenis en heel de wielerwereld stond even op zijn kop. De coureur uit Eritrea lijkt dit jaar nog niet over de beste benen te beschikken, maar is wel een man om in de gaten te houden. Girmay won begin dit jaar wel een rit in de Ronde van Valencia en kwam in Milaan-San Remo binnen in de grote groep. Bij Intermarché-Circus-Wanty rekenen ze ook op Mike Teunissen, die Girmay moet leiden naar een nieuwe zege dit voorjaar.

De grote verrassing van Milaan-San Remo was misschien wel Filippo Ganna . De sterke Italiaan overleefde de lastige Poggio, wat niet veel mensen hadden verwacht, en speelde het tactisch ook nog goed in de laatste kilometers. Ganna verschalkte Van Aert en Pogacar en knalde naar een tweede plaats. De tijdrijder van INEOS Grenadiers toonde aan iedereen dat ook hij een man is om in de gaten te houden in het klassieke voorjaar. Samen met Michal Kwiatkowski kan hij een gevaarlijk en ervaren duo vormen.

Lotto Dstny heeft ook een sterk duo in hun selectie. Een sterk, maar vooral snel duo. We hebben het namelijk over Arnaud De Lie en Caleb Ewan. De twee behoorden voor Milaan-San Remo ook tot de schaduwfavorieten, maar overleefden de heuvels niet. De Lie moest lossen op de Cipressa en Ewan kon de toppers niet volgen op de Poggio. In Gent-Wevelgem krijgen ze opnieuw een zware koers voorgeschoteld, maar is er misschien wel een kans om terug te keren na de laatste heuvel. Daarvoor zullen ze mannen als Florian Vermeersch meer dan nodig hebben.

Sam Bennett en Jordi Meeus zullen ook hopen op een sprint in Gent-Wevelgem. Meeus heeft de grootste kans om de heuvelzone te overleven. De Limburger is meer dan een sprinter en moet binnen enkele jaren in staat zijn om in het voorjaar echt mee te doen. Meeus was dit jaar ook al een aantal keer dicht bij een grotere zege. Verder zijn er bij BORA-hansgrohe ook nog Bob Jungels en Nils Politt. Zij kunnen een goede steun zijn voor de twee sprinters, of als die niet kunnen volgen, het zelf proberen afmaken.

Van der Poel doet niet mee in Gent-Wevelgem, dat wist u al. Maar wie komt er dan wel in actie voor Alpecin-Deceuninck. Wel, dat zijn onder meer Jasper Philipsen en Søren Kragh Andersen . Laatstgenoemde imponeerde in Milaan-San Remo door zeer goed bergop te rijden en uiteindelijk nog vijfde te worden. Philipsen deed het ook redelijk goed en finishte in de tweede groep. Gent-Wevelgem is een koers die de Vlam van Ham moet liggen. Philipsen kan een heuvel overleven en is daarna een van de snelste renners van het peloton. Met Kragh Andersen hebben de gebroeders Roodhooft ook nog een zeer gevaarlijke klant in hun gelederen.

Een andere sterke selectie vinden we terug bij Soudal Quick-Step. Op de voorlopige deelnemerslijst staan Fabio Jakobsen en Tim Merlier te pronken. De verwachting is dat een van deze twee Gent-Wevelgem niet zal betwisten, maar voorlopig nemen we ze beiden mee in de voorbeschouwing. Dat heeft natuurlijk een reden: Jakobsen en Merlier behoren beiden tot de beste sprinters in de wereld en hebben dit seizoen al meermaals gewonnen. Jakobsen deed dat twee keer, Merlier al maar liefst zes keer. Merlier maakte in het algemeen zeer veel indruk. Dat deed hij bijvoorbeeld in Nokere Koerse door na een lastige wedstrijd nog over zeer snelle benen te beschikken. Yves Lampaert en Florian Sénéchal moeten hun sprinters ook goed kunnen bijstaan.

Trek-Segafredo heeft ook een impressionant blok. In Milaan-San Remo bewees Mads Pedersen dat hij zeer goed in vorm is. De Deen kon net niet mee op de Poggio, maar sprintte daarna wel nog naar een zesde plaats. Ook Leuvenaar Jasper Stuyven was prima in orde en werd tiende. Reken daar in Gent-Wevelgem ook nog eens Edward Theuns bij en je hebt een lekker team. De kopmannen zijn ongetwijfeld Pedersen en Stuyven, die vorig jaar vierde werd, maar wij zien Pedersen als dé grootste man binnen de ploeg. De oud-wereldkampioen is tegenwoordig de betere killer van de twee.

Tot slot noemen we nog Tim Wellens als favoriet. De 31-jarige renner deed vorig weekend nog berenwerk voor Pogacar in Milaan-San Remo door zeer lang de Poggio op te vlammen. Ook in de andere klassiekers dit voorjaar was Wellens goed. In het openingsweekend maakte hij mee koers en werd hij in Kuurne-Brussel-Kuurne vijfde. In Strade Bianche werd hij vervolgens – ondanks pech – nog dertiende. Het zou ook gaan regenen zondag, dus schrijf Wellens maar op.

De tien sterren zijn op, maar de grote namen niet. Zo hebben we geen ster kunnen geven aan Michael Matthews (Jayco AlUla), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Alexander Kristoff (Uno-X), Jonathan Milan, Fred Wright (beiden Bahrain Victorious), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Max Walscheid (Cofidis) en Greg Van Avermaet (AG2R Citroën).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Jasper Philipsen, Mads Pedersen

** Tim Merlier, Søren Kragh Andersen, Tim Wellens

* Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Christophe Laporte, Filippo Ganna

Website organisatie

Voorlopige deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De weersomstandigheden zijn best oké voor zondag. Weeronline verwacht temperaturen rond de 14 graden Celsius. De zon zal normaal gezien achter de wolken blijven en regen is niet ondenkbaar. De kans op neerslag bedraagt 70%. Verder staat er ook flink wat wind uit het zuiden met een kracht van 3 of 4 Beaufort.

Gent-Wevelgem is live te volgen in de Belgische en Nederlandse huiskamers. Sporza op Eén komt met een uitzending vanaf 14.30 uur. Eurosport 1 zorgt er ook voor dat veel wielerliefhebbers de koers kunnen bekijken. Hun uitzending start ook om 14.30 uur. Daarnaast kun je ook online via Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+ kijken. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.