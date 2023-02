Voorbeschouwing: Faun Drôme Classic 2023 – Wie volgt Vingegaard op?

Terwijl de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne dit weekend het Vlaamse voorjaar openen, worden in Frankrijk de Faun Ardèche Classic (zaterdag) en Faun Drôme Classic (zondag) verreden. In de laatstgenoemde wedstrijd gaan we op zoek naar een opvolger van Jonas Vingegaard. De Tourwinnaar verdedigt zijn titel niet, maar gezien het parcours en deelnemersveld krijgt de organisatie ongetwijfeld weer een klasbak als winnaar. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Faun Drôme Classic is een relatief jonge wedstrijd. De openingseditie stond gepland voor 23 februari 2013, maar door hevige sneeuwval kon er die dag niet gekoerst worden. Zodoende kregen we pas in 2014 een eerste winnaar. De talentvolle Romain Bardet, die een jaar eerder al vijftiende was geworden bij zijn debuut in de Tour de France, reed in de finale weg uit een groep van twaalf en kwam solo de eerste zegeruikers in de Drôme Classic ophalen.

Na Bardet volgden met Samuel Dumoulin (2015), Lilian Calmejane (2018) en Alexis Vuillermoz (2019) nog drie thuisrijders die de eendagskoers op hun palmares bij konden schrijven. In 2016 was de Tsjech Petr Vakoč de eerste buitenlander die wist te winnen. Later, in 2020 en 2021, kwamen met Simon Clarke en Andrea Bagioli nog twee klinkende, internationale namen op de erelijst. Met Jonas Vingegaard volgde in 2022 de voorlopig grootste vedette.

Nog nooit won een Nederlander de Faun Drôme Classic, wel was er een keer een Belg aan het feest. Sébastien Delfosse schreef de wedstrijd in 2017 op zijn naam, nadat hij al eens tweede (2014) en derde (2015) was geworden. Hij is dankzij dit rijtje recordhouder wat het aantal podiumplaatsen betreft. Om die reden had WielerFlits vorig jaar een uitgebreid gesprek met de wielerpensionado. “Het was de grootste overwinning uit mijn carrière”, vertelde hij bij die gelegenheid over zijn triomf in 2017.

Laatste negen winnaars Faun Drôme Classic

2022: Jonas Vingegaard

2021: Andrea Bagioli

2020: Simon Clarke

2019: Alexis Vuillermoz

2018: Lilian Calmejane

2017: Sébastien Delfosse

2016: Petr Vakoč

2015: Samuel Dumoulin

2014: Romain Bardet

2013: Afgelast vanwege sneeuwval

Laatste editie

De finale van de Faun Drôme Classic werd met nog zo’n veertig kilometer te gaan geopend op de Col de la Grande Limite. Het was Pierre Latour die de knuppel in het hoenderhok gooide en als eerste de laatste vroege vluchters opraapte, maar de Fransman zag niet veel later een groepje met Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Mauri Vansevenant en Victor Lafay voorbijvliegen. De vier kregen na de afdaling het gezelschap van Quentin Pacher, Lennard Kämna, Quinn Simmons en Sylvain Moniquet.

Vingegaard en Ayuso sprongen op de volgende helling, de Côte des Roberts, weg uit die favorietengroep. Zij breidden hun voorsprong uit naar een halve minuut op de achtervolgers, die vlak voor de voorlaatste heuvel terugvielen in een klein peloton. Uit die groep reden bergop drie renners weg: wereldkampioen Julian Alaphilippe en zijn landgenoten Benoît Cosnefroy en Guillaume Martin.

Het Franse drietal kwam echter niet dichter bij de twee koplopers. Vingegaard nam daar het initiatief. De Deen was duidelijk de betere van Ayuso. Dat bleek ook in de laatste oplopende kilometer, waar de renner van Jumbo-Visma Ayuso met een vinnige sprint de Spanjaard loste. De overwinning was daardoor binnen voor Vingegaard, die na afloop voor de camera van WielerFlits verscheen. “Het is een opluchting om te winnen”, zei hij toen. Een dag eerder, bij zijn seizoensdebuut in de Faun-Ardèche Classic, ging het namelijk niet zoals gewenst. Vingegaard eindigde daar als 33e.



Uitslag Faun Drôme Classic 2022

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

2. Guillaume Martin (Cofidis)

3. Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën)

4. Juan Ayuso (UAE Emirates)

5. Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl)

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Faun Drôme Classic is exact hetzelfde als in 2022. Opnieuw is Étoile-sur-Rhône start -en finishlocatie, opnieuw moet er 191,5 kilometer afgelegd worden en opnieuw krijgen de coureurs de nodige hellingen voor de kiezen.

De eerste van die hellingen is de niet al te lastige Mur d’Eurre, na zo’n twintig kilometer. Daarna volgen de Mur d’Allex (0,7 km aan 6%), de Plateau de Soulier en voor een eerste maal de Côte Chaude. Deze lus met vier hellingen wordt tweeëneenhalve keer gereden. Nadat de Mur d’Eurre en de Mur d’Allex voor een derde keer beklommen zijn, staan er 130 kilometer op de teller en kan de finale beginnen.

Deze finale wordt ingeluid door de Col du Devès (4,2 km aan 4,5%). Vervolgens wacht het dak van de wedstrijd: de 515 meter hoge Col de la Grande Limite (3,9 km aan 6,6%). Hierna volgt een serie heuvels met Côte des Roberts (1,6 km aan 8,0%), de Côte de Grane (1,7 km aan 5,5%) en voor een laatste keer de Mur d’Allex en de Plateau de Soulier. Na de top van deze laatste heuvel is het nog minder dan tien kilometer tot de finish in Étoile-sur-Rhône.

In dat historische, Provençaalse stadje ligt de streep in de Rue de la Côte Chaude. De laatste tweehonderd meter zijn nagenoeg vlak, maar daarvoor is het een kilometer klimmen aan een kleine vijf procent. Vorig jaar ontdeed Jonas Vingegaard zich hier van Juan Ayuso om de zege op te halen.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.45 en 16.15 uur

Favorieten

Jonas Vingegaard zal zijn titel in de Faun Drôme Classic niet verdedigen. Jumbo-Visma heeft de Franse wedstrijd (samen met de Faun Ardèche Classic) van het programma geschrapt en rijdt in plaats daarvan O Gran Camiño in Spanje. Gelukkig staan er genoeg andere kleppers aan de start. Naast drie continentale formaties en zes ProTeams, heeft de organisatie namelijk dertien WorldTour-ploegen weten te strikken.

Vooral Soudal Quick-Step staat met een selectie van formaat aan het vertrek. De grootste naam op de startlijst is zonder twijfel die van Julian Alaphilippe, die in de Drôme een parcours op zijn maat vindt. Vorig jaar finishte de tweevoudig wereldkampioen als vijfde in Étoile-sur-Rhône. Zit er nu meer in? Dat valt nog te bezien. Alaphilippe koerste dit jaar al op Mallorca, maar daar kon hij zijn stempel nog niet echt drukken. Te veel conclusies moeten we daar echter ook weer niet aan verbinden, gezien het barslechte weer op het Spaanse eiland. De Fransman heeft daar wel vaker problemen mee gehad. Bovendien zijn we nu drie weken verder en heeft hij ruim de tijd gehad om weer een stap te zetten.

Mocht dat niet het geval zijn, dan beschikt Soudal Quick-Step ook nog altijd over oud-winnaar Andrea Bagioli, rasaanvaller Rémi Cavagna, Ilan Van Wilder en Mauri Vansevenant. Over de vorm van de twee jonge Belgen bestaat geen twijfel. Vansevenant miste op een haar na de eindzege in de Tour of Oman, maar schreef in die ronde wel de koninginnenrit op zijn naam. Van Wilder greep dan weer nipt naast etappewinst in de Volta ao Algarve – al dan niet door een te vroeg overwinningsgebaar -, maar mocht wel plaatsnemen op het eindpodium van de Portugese rittenkoers.

Ook de ploeg die Intermarché-Circus-Wanty afvaardigt, bevat de nodige kwaliteit. Allereerst is er Rui Costa, die op 36-jarige leeftijd aan een tweede jeugd begonnen lijkt te zijn bij de Belgische WorldTour-formatie. Hij won bij zijn debuut meteen de Trofeo Calvía, pakte daarna een rit en het eindklassement in de Ronde van Valencia en verzamelde vervolgens een rits ereplaatsen in thuisland Portugal.

Kobe Goossens werd nog tiende in de Figueira Champions Classic, maar noteerde in de aansluitende Volta ao Algarve geen korte klasseringen meer. Geen ramp, want Goossens’ voorjaar was eind januari al geslaagd. De 26-jarige Belg had op dat moment de Trofeo Serra de Tramuntana en Trofeo Andratx al op zijn naam geschreven. Lorenzo Rota wacht nog op zijn eerste overwinning van 2023, maar toonde in de Jaén Paraiso Interior en Ruta del Sol al wel zijn vorm. Lilian Calmejane en Georg Zimmermann kunnen mogelijk ook verrassen.

Nog zo’n sterk blok: Trek-Segafredo. We denken daarbij in de eerste plaats aan Mattias Skjelmose. De 22-jarige Deen is van vele markten thuis, bleek in de eerste weken van dit seizoen maar weer eens. In de Ster van Bessèges won hij op Le Mont Bouquet, in de Tour du Var dankte hij zijn etappewinst vooral aan zijn snelle benen. Bovendien pakte hij in die eerste rittenkoers bijna de eindzege, terwijl hij ook in de tweede meerdaagse nog een verdienstelijke vijfde plaats uit de brand sleepte. En dat nadat hij ‘zat te slapen’ in de openingsrit.

Doet hij dat nu onverhoopt weer, dan heeft Trek-Segafredo ook nog Natnael Tesfatsion en Quinn Simmons in de gelederen. Die laatste deed in de Vuelta a San Juan nog een succesvolle Ekimovje. In zowel de koninginnenrit als het eindklassement van die Argentijnse ronde eindigde de Amerikaan als tiende. Het parcours in de Drôme moet hij dus aankunnen, getuige ook zijn zestiende plaats van vorig jaar.

BORA-hansgrohe heeft met Cian Uijtdebroeks, Jai Hindley en Sergio Higuita ook een interessante tridente. De laatste twee leden daarvan vielen in het algemeen klassement van de Volta ao Algarve buiten de top-tien, maar dat was vooral te wijten aan de afsluitende tijdrit. Op de twee punchaankomsten stonden ze hun mannetje. Wat dan weer niet echt in het voordeel van Hindley spreekt (voor zijn kansen in de Faun Drôme Classic), is dat hij nog nooit een eendaagse won.

David Gaudu deed dat al weleens. Sterker nog, hij weet hoe het is om een Faun Classic op zijn naam te schrijven. In 2021 was hij immers de beste in de Faun-Ardèche Classic. Kan de Fransman van Groupama-FDJ het tweeluik compleet maken door zondag ook de Faun Drôme Classic te winnen? Landgenoten die hem hier mogelijk van zouden kunnen weerhouden, zijn (naast Alaphilippe en Calmejane) ploeggenoot Quentin Pacher, Romain Bardet (Team DSM), Mathieu Burgaudeau, Pierre Latour (TotalEnergies), Victor Lafay en Guillaume Martin (Cofidis), die vorig jaar als tweede eindigde.

Diego Ulissi strandde in 2023 op plek vijftien, maar moet in zijn huidige vorm beter kunnen doen. In de Tour of Oman boekte de 33-jarige Italiaan onlangs zijn 45ste profzege. In de Faun Drôme Classic mag hij opnieuw voor eigen kansen rijden, want UAE Emirates trekt met een kwalitatief gezien bescheiden selectie naar Zuid-Frankrijk. George Bennett eindigde ooit als tweede in de Ronde van Lombardije, maar lijkt de laatste jaren wat… weggedeemsterd.

Lotto Dstny heeft meer ijzers in het vuur. Vooral van Andreas Kron mag wat verwacht worden na zijn vijfde plaats in de Jaén Paraiso Interior en negende plaats in de Ruta del Sol, maar ook Maxim Van Gils zou zomaar kunnen verrassen. De ‘slechtste’ uitslag die de 23-jarige Belg dit jaar behaalde – in zes koersdagen – is een zestiende plaats. Voor de rest finishte hij telkens in de top-tien. Een tweede plaats in de tweede etappe van de Tour of Oman is voorlopig zijn grootste uitschieter.

Tot slot verdienen ook de volgende renners nog een vermelding: Cristían Rodríguez (Arkéa-Samsic), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Simon Clarke, Nick Schultz, Michael Woods (Israel-Premier Tech), Esteban Chaves en Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mattias Skjelmose

*** Ilan Van Wilder, Rui Costa

** Julian Alaphilippe, Mauri Vansevenant, Sergio Higuita

* David Gaudu, Diego Ulissi, Lorenzo Rota, Andreas Kron

Weer en TV

Het blijft zondag droog en er schijnt een waterig zonnetje, maar het is wel frisjes. Zeven graden, voorspelt Weeronline. Bovendien lijkt het flink te gaan waaien. We krijgen volgens de verwachtingen windkracht 5 Beaufort, vanuit het noorden. De laatste veertig kilometer van de koers gaan in die richting, dus de kans bestaat dat het weer de wedstrijd lam zal leggen. Voor het spektakel is het dus te hopen dat de wind nog wat draait.

De Faun Drôme Classic wordt zondag niet live uitgezonden op televisie (Eurosport geeft de voorkeur aan Kuurne-Brussel-Kuurne), maar online is de wedstrijd wel te volgen. Vanaf 13.00 uur kun je inschakelen op Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+.