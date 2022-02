Jonas Vingegaard soleert in Faun Drome Classic: “Een opluchting om te winnen”

Jonas Vingegaard is zijn seizoen voortvarend begonnen. De Deen van Jumbo-Visma soleerde vandaag naar de winst in de Drome Classic, nadat hij in de finale met Juan Ayuso (UAE Emirates) ten aanval was getrokken. “Het is een opluchting om te winnen, zeker na gisteren toen ik geen heel goede dag had.”

Net als ploeggenoot Primoz Roglic begon Vingegaard dit weekend aan zijn wielerseizoen. “Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen, zeker ook op de manier waarop. Dit geef een hoop vertrouwen voor de komende wedstrijden.”

