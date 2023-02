Mattias Skjelmose zat vrijdag te slapen, maar: “Vandaag speelde ik het cool”

Mattias Skjelmose is goed op dreef in de eerste maanden van 2023. De Deen won begin februari al een rit in de Ster van Bèsseges en voegde daar zaterdag een etappe in de Tour du Haut-Var aan toe. “Ik had dit niet verwacht, ik ben heel blij met hoe het vandaag gegaan is”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Skjelmose hield zich in de slotfase kalm, vertelt hij. “We zouden eigenlijk voor Alex (Kirsch, red.) gaan in de sprint, maar hij loste helaas op het laatste klimmetje. Daarna speelde ik het cool. Ik wist dat ik waarschijnlijk de snelste was, maar ik dichtte ook geen gaten. Dat deden anderen gelukkig.” Zo werd klassementsleider Kévin Vauquelin in de voorlaatste kilometer weer gegrepen na een uitvalspoging. “Kévin had net zo goed kunnen winnen als ik vandaag. Hij was heel sterk, maar ik had het geluk dat iemand met terugbracht aan het einde.”

Door zijn zege schuift Skjelmose ook op in het klassement. Hij staat nu vijfde, op 27 seconden van Vauquelin. Wat is er nog mogelijk in de slotrit van zondag? “Gisteren was ik aan het slapen en heb ik mijn ploeggenoten een beetje in de steek gelaten. Ik liet Neilson (Powless, red.) en Kévin rijden. Dat was niet zo slim. Maar nu sta ik door de bonificatieseconden weer wat dichter, dus het is morgen nog speelbaar. Morgen zal ik niet zitten slapen.”

