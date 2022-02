Jonas Vingegaard boekt eerste seizoenszege in Drôme Classic

De Faun Drôme Classic is gewonnen door Jonas Vingegaard. De Deense klimmer van Jumbo-Visma was na een heuvelachtige koers van ruim 191 kilometer met start en finish in Étoile-sur-Rhône als eerste aan de meet. Hij rekende in de slotkilometer af met Juan Ayuso en hield met een ferme sprint Guillaume Martin en Benoît Cosnefroy achter zich.

De kopgroep van de dag bestond uit Asbjørn Hellemose (Trek-Segafredo), Anthon Charmig (Uno-X), Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Mathias Bregnhøj (Riwal), Thomas Denis (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) en Axel Mariault (U Nantes Atlantique). De zes kregen meer dan vijf minuten voorsprong van het peloton. Daar waren het Lotto Soudal, UAE Emirates en Intermarché-Wanty-Gobert die het tempo bepaalden.

De finale was erg heuvelachtig, met de Col du Devès (4,2 km aan 4,5%), de Col de la Grande Limite (3,9 km aan 6,6%), de Côte des Roberts (1,6 km aan 8,0%), de Côte de Grane (1,7 km aan 5,5%) en de combinatie Mur d’Allex/Plateau de Soulier in de laatste vijftig kilometer. Nog voor die heuvels begonnen, waren Meens en Denis al gelost uit de kopgroep.

Vingegaard en Ayuso in de aanval

Op de Col de la Grande Limite spatte de koers uiteen. Pierre Latour opende de aanval en slokte de kopgroep op, maar werd overvleugeld door een straf groepje met Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Mauri Vansevenant en Victor Lafay. Zij kregen na de afdaling bijval van Quentin Pacher, Lennard Kämna, Quinn Simmons en Sylvain Moniquet.

Vingegaard en UAE Emirates-talent Ayuso sprongen vervolgens op de Côte des Roberts weg uit die favorietengroep. Zij breidden hun voorsprong uit naar een halve minuut op de achtervolgers, die vlak voor de laatste Mur d’Allex opgeslokt werd door een klein peloton. Uit die groep reden op de Mur d’Allex drie renners weg: wereldkampioen Julian Alaphilippe en zijn landgenoten Benoît Cosnefroy en Guillaume Martin.

Spannende finale

Het Franse drietal kwam echter niet dichterbij de twee koplopers. Vingegaard nam daar het initiatief. De Deen van Jumbo-Visma was duidelijk de betere van Ayuso. Dat bleek ook in de laatste oplopende kilometer, waar Vingegaard met een vinnige sprint de Spanjaard loste. De overwinning was daardoor binnen voor de mede-kopman van de Nederlandse ploeg.

In de achtergrond kreeg Alaphilippe krampen in de laatste kilometer, waardoor hij Martin en Cosnefroy moest laten gaan. Die twee wisten in extremis Ayuso nog te passeren, waardoor ze met Vingegaard mee mochten het eindpodium op.

