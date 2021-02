Voorbeschouwing: Faun-Ardèche Classic 2021

Dit weekend staat het Franse tweeluik Boucles Drôme-Ardèche op de agenda met zaterdag eerst de 21e editie van de Faun-Ardèche Classic (1.Pro). Vorig jaar won Rémi Cavagna solo na een indrukwekkend nummer. Wat kunnen we in 2021 verwachten? We blikken vooruit!

Historie

De Faun-Ardèche Classic, voorheen de GP de Ruoms, de Boucles du Sud Ardèche en de Classic Sud Ardèche, maakt samen met de Royal Bernard Drome Classic deel uit van het wielerweekend Boucles Drôme-Ardèche. Zoals je uit de namen kunt opmaken, wordt de ene koers in de Ardèche gehouden en de andere in het aangrenzende departement Drôme. De wedstrijden worden, vooral in Frankrijk, als een belangrijke afspraak gezien aan het begin van het nieuwe seizoen. Ze bieden renners een prima gelegenheid om zich al eens te testen voor de heuvelklassiekers.

De historie van de Faun-Ardèche Classic gaat terug tot de GP de Ruoms, een juniorenwedstrijd in de Ardèche. Later werden enkel Franse ploegen toegelaten. Sinds 2008 maakt de eendagskoers deel uit van de UCI-kalender; eerst op het tweede niveau, twee jaar later in de eerste categorie. Met de komst van ook de Royal Bernard Drome Classic zakten steeds meer grote ploegen af naar Zuid-Frankrijk, waardoor het deelnemersveld door de jaren heen sterker werd. Tot 2016 speelde de wedstrijd zich vooral af rond het dorpje Ruoms, maar in 2016 werd het tachtig kilometer naar het noorden gelegen Guilherand-Granges het epicentrum van de koers.

Geregeld draaide de Faun-Ardèche Classic uit op een eindsprint met een kleine groep omdat de laatste klim wat verder voor de aankomst lag. Sinds 2017 kruidt de organisatie de wedstrijd met de heuvels van Cornas en de steile Val d’Enfer in de laatste vijf kilometer en is de winnaar vaker een eenling. Zo kwam Romain Bardet in 2018 alleen over de streep na een aanval van meer dan twintig kilometer. Quick-Step Floors en Groupama-FDJ keerden zich binnenstebuiten voor hun kopmannen Max Schachmann en David Gaudu, maar de kopman van AG2R La Mondiale zagen ze niet meer terug.

Lilian Calmejane bereikte in 2019 solo de aankomst, nadat hij op de Val d’Enfer op en over de ontsnapte Alexis Vuillermoz ging. In de achtervolgende groep werden de riempjes aangetrokken voor de eindsprint, maar de renner van Direct Energie was iedereen te snel af. Terwijl Calmejane zijn vuisten balde, beten enkele meters achter hem Valentin Madouas, Odd Christian Eiking en Romain Bardet in het stof. Vorig jaar promoveerde de Faun-Ardèche Classic naar de ProSeries en weer werd de aanvaller beloond; onder erbarmelijke weersomstandigheden voerde Rémi Cavagna een fenomenaal nummer op. Daarover verderop in deze voorbeschouwing meer.

Laatste tien winnaars Faun-Ardèche Classic

2020: Rémi Cavagna

2019: Lilian Calmejane

2018: Romain Bardet

2017: Mauro Finetto

2016: Petr Vakoč

2015: Eduardo Sepúlveda

2014: Florian Vachon

2013: Mathieu Drujon

2012: Rémi Pauriol

2011: Arthur Vichot

Vorig jaar

Rémi Cavagna werd in 2020 de opvolger van Lilian Calmejane op de erelijst van de Faun-Ardèche Classic. In de wedstrijd over 184,4 kilometer, waarin de renners werden geteisterd door meerdere regenbuien, sprong de tijdritspecialist van Deceuninck-Quick-Step samen met Victor Lafay al vlug weg uit het peloton. Even later haakten ook Julen Irizar, Ben King en Evaldas Šiškevičius vooraan aan. De vijf man sterke kopgroep pakte ruim vijf minuten, terwijl in de achtervolging aanvankelijk vooral Total Direct Energie het vuile werk opknapte.

In de tweede grote ronde rond start- en aankomstplaats Guilherand-Granges viel de kopgroep uit elkaar. Zowel Lafay, Šiškevicius als Irizar moesten lossen, waardoor alleen Cavagna en King in de vroege vlucht overbleven. Daarachter, in en fors uitgedund peloton, namen EF Pro Cycling, Arkéa Samsic en Trek-Segafredo het vuile werk in handen. Met nog 47 kilometer te gaan reed Cavagna de leeggereden King uit het wiel; de Fransman lag op dat moment zo’n vijfenhalve minuut voor op het peloton. Een huzarenstukje was in de maak.

In de afdaling van Côte de Toulaud, op veertig kilometer van de streep, maakten vier renners zich los van het peloton: de koppels Vincenzo Nibali en Julien Bernard van Trek-Segafredo en Warren Barguil en Dayer Quintana (Arkéa Samsic). Met vereende krachten kwamen de tegenaanvallers wat dichter bij Cavagna. Nadat Bernard en Quintana losten, gingen Nibali en Barguil samen door. Op de tweetrapsraket Mur du Cormas-Saint Romain de Lerps moest Barguil Nibali laten gaan. De Italiaan werd even later bijgehaald door een groep met vijf man.

Nibali kreeg het gezelschap van Tanel Kangert, de teruggevallen Ben King, het koppel Guillaume Martin en Nicolas Edet van Cofidis, Nans Peters en Barguil, die zijn tweede adem had gevonden. Kangert, Martin, Edet en Barguil beschikten over de beste benen, maar naar mate de kilometers wegtikten werd duidelijk dat ze voor de tweede plaats reden. Cavagna had superbenen en viel in de slotfase niet meer stil. Met een royale voorsprong kwam hij als winnaar over de streep. Kangert versloeg om de tweede plek Martin, met wie hij op de laatste klim was weggereden.

Uitslag Faun-Ardèche Classic 2020

1. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) 184,4 km in 5u13m10s

2. Tanel Kangert (EF Pro Cycling) op 2m51s

3. Guillaume Martin (Cofidis) op 2m55s

4. Warren Barguil (Arkéa Samsic) op 3m24s

5. Nicolas Edet (Cofidis) op 4m35s

Volledige uitslag

Parcours

De Faun-Ardèche Classic wordt dit seizoen als gevolg van het coronavirus achter gesloten deuren gehouden. Om het evenement aan te passen aan de geldende restricties, is de afstand korter dan voorgaande jaren. De afgelopen vijf jaar varieerde de lengte tussen 180 en 210 kilometer, nu telt de route rond start- en aankomstplaats Guilherand-Granges slechts 171,3 kilometer.

In de eerste 130 kilometer, in de uitlopers van het Centraal Massief, moeten de renners tweemaal de Col de Leyrisse, de Col de la Justice en de Côte de Saint-Romain-de-Lerps omhoog. Ook rijden zij dan al twee keer de steile Côte du Val d’Enfer (1,7 km aan 9,3%) over met een maximale stijging van 14%.

De slotronde van bijna 40 kilometer is dezelfde als afgelopen jaar; eerst worden de renners de tweetrapsraket Mur du Cornas en Côte de Saint Romain de Lerps op gestuurd, dan is de Val d’Enfer op 6,3 kilometer van de aankomststreep de laatste horde. In totaal moeten zo’n 3000 hoogtemeters worden overbrugd.

Zaterdag 27 februari, Faun-Ardèche Classic (171,3 km)

Start: om 11.35 uur in Guilherand-Granges

Finish: rond 16.30 uur in Guiherand-Granges

Favorieten

De Faun-Ardèche Classic heeft een recordaantal WorldTeams aan de start. Liefst elf ploegen van het hoogste niveau zijn zaterdag present in de Franse eendagswedstrijd, drie meer dan het oude record. Nog eens zeven ProTeams zijn van de partij. Drie continentale teams maken het deelnemersveld compleet. De voorjaarskoers wordt door het zware parcours met verschillende klimmetjes gezien als een goede test voor zowel de ronderenners als de specialisten in de Ardennenklassiekers, die over een kleine twee maanden op de agenda staan. Ook is het een goede opwarmer voor Parijs-Nice, die een week later begint, en Tirreno-Adriatico.

Rémi Cavagna mag zaterdag in de Ardèche Classic zijn titel proberen te verdedigen. In de Tour de La Provence testte de Franse hardrijder zijn benen al eens door in de openingsetappe uit het peloton naar de kopgroep toe te springen. In de slotrit werden zijn tijdrijderscapaciteiten in de achtervolging ingezet om de vroege vlucht terug te halen. De renner van Deceuninck-Quick-Step heeft een hele reeks ploeggenoten aan zijn zijde die hun seizoensdebuut maken. Onder hen ook de getalenteerde Andrea Bagioli (de nummer zeven van de Brabantse Pijl), Josef Černý (ritwinnaar in de Giro), Mikkel Frølich Honoré en Dries Devenyns.

Cavagna is zaterdag een van de twee oud-winnaars aan de start. In eerste instantie waren dat er drie, maar Lilian Calmejane, de winnaar in 2019, slaat na zijn val in de Tour de La Provence dit weekend over. Zijn ploeg AG2R Citroën heeft echter nog andere ijzers in het vuur met Aurélien Paret-Peintre (de winnaar van de GP La Marseillaise), Nans Peters en de jongeren Clément Champoussin en Stan Dewulf. Petr Vakoč is de andere oud-winnaar aan het vertrek. De Tsjech, koersend voor Alpecin-Fenix, zat afgelopen jaar weer in de lift na zijn zware ongeval in 2018 waarbij hij zes ruggenwervels brak.

Een tweede overwinning krijgen Cavagna en Vakoč echter niet cadeau, want de Faun-Ardèche Classic heeft een ijzersterk startveld. Zo brengt Groupama-FDJ met David Gaudu een grote kanshebber aan het vertrek. De klimmer eindigde afgelopen week als zesde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, waar ook zijn ploeggenoot Bruno Armirail goed voor de dag kwam. Het Franse team wil zonder twijfel graag de eerste seizoenszege binnenslepen.

Bij Cofidis begint Guillaume Martin aan zijn seizoen. De bergkoning van de Vuelta was een jaar geleden al de nummer drie in deze wedstrijd. Eigenlijk zou hij de Tour du Var al in de benen hebben, maar hij moest zijn seizoensdebuut met een week uitstellen na een val tijdens een ploegstage. Hij verwondde daarbij zijn linkerknie. Met Jesús Herrada (negende in de Provence) en Nicolas Edet (vijfde in 2020) heeft de ploeg echter nog twee troeven in de hand.

Intermarché-Wanty-Gobert heeft meerdere mannen in huis die al eens naar de top-10 reden. Zo was Jan Bakelants, die zijn seizoensdebuut maakt, in 2016 al eens negende. Odd Christian Eiking kwam in 2019 nog als derde over de streep in het groepje achter winnaar Lilian Calmejane. De 26-jarige Noor was dit seizoen al tiende in de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges. Lorenzo Rota eindigde eveneens al eens bij de beste tien; een jaar geleden was hij zesde.

Bij EF Education-Nippo is het uitkijken naar Alberto Bettiol. De Italiaan begon zijn seizoen al sterk in de Ster van Bessèges, waar hij zevende werd in de slottijdrit en twintigste in het klassement. In de heuvelklassiekers kan hij zijn mannetje staan, want in de Brabantse Pijl van twee jaar geleden was hij zesde. Bettiol wordt omringd door onder anderen de nummer drie van de Vuelta, Hugh Carthy, de beloftevolle Simon Carr en Magnus Cort.

De organisatie kondigde deze week nog de komst aan van Bauke Mollema, maar de Nederlander liet via zijn social media zelf al weten dat hij na de Tour des Alpes Maritimes et du Var zijn seizoen in Italië voortzet met de Trofeo Laigueglia, Strade Bianche en de GP Industria. Bij Trek-Segafredo maakt Quinn Simmons zijn rentree na zijn veelbesproken interne schorsing. Andere interessante namen zijn Jacopo Mosca en Toms Skujiņš.

Bij Israel Start-Up Nation vinden we misschien wel de grootste favoriet voor de overwinning in de Faun-Ardèche Classic. Michael Woods maakte bij zijn jaardebuut in de Tour des Alpes Maritimes veel indruk door op de steile Mur de Fayence de tweede etappe te winnen. De Canadees was ogenschijnlijk de sterkste in koers, maar moest de eindzege toch aan Gianluca Brambilla laten. Hij wordt bijgestaan door Alessandro De Marchi en Daryl Impey, die hier al eens zesde was.

Qhubeka ASSOS brengt enkele interessante renners aan het vertrek. De naam van Fabio Aru springt het meest in het oog. De Italiaan begon met de Tour de La Provence, waar hij 22e eindigde in de rit naar de Mont Ventoux, en reed vervolgens ook de Tour du Var. De Faun-Ardèche Classic is een mooie nieuwe test voor de volgende etappekoersen. Ook Simon Clarke is een renner om in de gaten te houden. De Australiër won vorig jaar de Drôme Classic.

Astana-Premier Tech is het tiende WorldTeam aan het vertrek van de Faun-Ardèche Classic. De ploeg heeft met Ion Izagirre een oud-nummer drie in huis, al moeten we daarvoor terug tot 2012. Maar de Spanjaard is wel een renner om rekening mee te houden. Meer nog is het uitkijken naar zijn ploeggenoten Jakob Fuglsang en Aleksandr Vlasov. Fuglsang was afgelopen week de nummer acht in de Tour du Var. Vlasov beëindigde de Tour de La Provence op de tiende positie.

Ondanks een aankondiging van de organisatie is Marc Hirschi er niet bij in de Ardèche. Op basis van zijn uitslagen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik afgelopen jaar was de Zwitser zeker een kanshebber geweest. UAE Emirates heeft echter geen team om zich voor te schamen. Rui Costa bewees ook afgelopen jaar weer dat hij op zware parcoursen nog altijd goed uit de voeten kan en de jonge Alessandro Covi maakte in 2020 al indruk in de Brabantse Pijl.

Ook bij de ProTeams treffen we een aantal renners aan die een korte uitslag kunnen rijden. Pierre Latour reed in 2017 (vijfde) en 2018 (achtste) al eens naar de top-10. Het is echter afwachten hoe de 27-jarige renner is hersteld van zijn val in de Tour du Var. B&B Hotels heeft met Quentin Pacher, Cyril Gautier, Jonathan Hivert en Eliot Lietaer meerdere opties. Warren Barguil is de kopman bij Arkéa Samsic. De nummer vier van 2020 was dit jaar al dertiende in de Tour de La Provence.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Michael Woods

*** Rémi Cavagna, David Gaudu

** Andrea Bagioli, Warren Barguil, Jakob Fuglsang

* Alberto Bettiol, Simon Clarke, Guillaume Martin, Aurélien Paret-Peintre

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Ook voor dit jaar wordt natte omstandigheden verwacht. Volgens de weersvoorspelling krijgen de renners te maken met buien, die pas ’s avonds overgaan in opklaringen. ’s Ochtends is het 10 ℃, later op de dag loopt het kwik op tot maximaal 13 ℃. De wind waait uit het noorden en is zwak tot matig aan windkracht 2 à 3. De Faun-Ardèche Classic is vanaf 14.00 uur rechtstreeks te zien via La chaîne L’Équipe.