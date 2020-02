Indrukwekkende zege Rémi Cavagna in Faun-Ardèche Classic zaterdag 29 februari 2020 om 16:25

Rémi Cavagna heeft op indrukwekkende wijze de Faun-Ardèche Classic gewonnen. De Franse renner van Deceuninck-Quick Step reed de hele dag vooruit, waarvan de laatste veertig kilometer solo. Tanel Kangert was op een kleine drie minuten achterstand de nummer twee.

De regio van het Zuid-Franse Guilherand-Granges was vandaag het decor voor de Faun-Ardèche Classic. Onderweg reed het peloton vrijwel de hele dag op en af, onder meer op beklimmingen als de Saint-Roman de Lerps, de Mur du Cornas en de Val d’Enfer. In de beginfase van de wedstrijd over 184,4 kilometer reden Rémi Cavagna en Victor Lafay weg. Zij zagen enige tijd later Evaldas Siskevicius, Julen Irizar en Benjamin King aansluiten.

De vijf vluchters reden maximaal vijf minuten bij elkaar. In de erbarmelijke weersomstandigheden was het moeilijk koersen voor de renners. Lafay was de eerste die eraf moest vooraan. Even later moesten ook Siskevicius en Irizar lossen. Cavagna en King slaagden erin hun voorsprong lange tijd rond de vijf minuten te houden. Op ruim veertig kilometer van de finish reed Cavagna weg bij King, maar de weg naar victorie was nog lang.

Achter hem begonnen onder anderen Vincenzo Nibali en Warren Barguil te rijden, waardoor het verschil met Cavagna terugliep. De Fransman hield knap stand en met een royale drieënhalve minuut begon hij aan de laatste tien kilometer. Alle inspanningen van de achtervolgers ten spijt, vandaag was Rémi Cavagna de allersterkste. Na meer dan vijf uur koers stelde hij zijn eerste seizoenszege veilig.