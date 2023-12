Niels Bastiaens • woensdag 27 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Exact Cross Loenhout 2023 – Een makkie voor Van der Poel?

Wie houdt Mathieu van der Poel van de overwinning in de Loenhoutse Azencross? Misschien wel zijn eigen ploegmaats, want de troepen van Alpecin-Deceuninck komen met een stevige delegatie aan de start van de Kempische traditiecross. WielerFlits blikt vooruit op de strijd.

Historie

Laatste tien winnaars Loenhout

Mannen

2022: Wout van Aert

2021: Wout van Aert

2020: Niet verreden

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2015: Tom Meeusen

2014: Wout van Aert

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022: Shirin van Anrooij

2021: Lucinda Brand

2020: Niet verreden

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

2018: Lucinda Brand

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Katerina Nash

2013: Marianne Vos

Vorig jaar

Exact Cross 2022-2023

Uitslag Loenhout, mannen

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 1s

3. Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers) in z.t.

4. Cameron Mason (Trinity) op 1m08s

5. Gerben Kuypers (Proximus-AlphaMotorhomes) op 1m36s

Exact Cross 2022-2023

Uitslag Loenhout, vrouwen

1. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions)

2. Marie Schreiber (Tormans) op 59s

3. Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 1m29s

4. Lauren Molengraaf (Tormans) op 1m43s

5. Line Burquier op 1m48s

Parcours

Er zijn weinig parcoursen die door de jaren heen zo lang hetzelfde zijn gebleven als dat van Loenhout. In de deelgemeente van Wuustwezel zijn ook dit jaar geen wijzigingen in de omloop aangebracht. Toch zijn er in Loenhout ieder jaar weer veel verschillende scenario’s mogelijk.

Herinner u de ploeterende battles tussen Niels Albert en Sven Nys in de modder, maar ook de halve massasprint achter Tom Meeusen in 2015. Vorig jaar sprintten de Grote Drie voor de overwinning in Loenhout. Bij veelvuldige regenval, kunnen een aantal stroken redelijk snel veranderen in een soort zompige ondergrond. Het weer heeft een bijzonder grote invloed op het parcours en welk koersscenario we krijgen.

Kenmerkend aan de cross zijn de lange rechte stukken rond het voetbalveld, waar je echt snelheid kunt maken. Daarnaast zijn er ook een aantal hardere weggetjes te vinden en natuurlijk de asfaltstrook richting aankomst. Die is misschien wel een van de langste van het seizoen, en daar spelen niet zelden tactische beslissingen een grote rol. Denk maar aan de zege van Meeusen.

Verder heeft Loenhout naar goede gewoonte weer een aantal grachten als natuurlijke hindernissen, een aantal technische passages in het bos, een paar bruggen, balkjes en natuurlijk ook het iconische wasbord – dat al dienst doet sinds 2004 – te bieden. Qua moeilijkheid is de Azencross echter niet de allerlastigste van de eindejaarsperiode.

Programma en info

Programma vrijdag 29 december 2023

12.10 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite vrouwen en U23

15.00 uur: Elite mannen en U23

Locatie

Hoogstraatseweg 63, 2990 Loenhout

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €15 per stuk (tot en met donderdag 22 december) via de website van de organisatie. Op de cross zelf zijn er ook nog tickets aan de kassa beschikbaar. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Favorieten mannen

We willen niets oneerbiedigs schrijven over de deelnemende renners, maar moet de Azencross eigenlijk nog verreden worden? Als Mathieu van der Poel meedoet, dan lijkt de rest dit seizoen sowieso kansloos. En nu geven zijn dichtste concurrenten, Wout van Aert, Tom Pidcock, Joris Nieuwenhuis, Eli Iserbyt en Lars van der Haar ook nog eens verstek. Dan wordt het helemaal een speeltuin voor de sterke wereldkampioen.

Er is afgelopen week al veel over gezegd en geschreven, maar volgens een aantal insiders lijkt het erop dat we op dit moment naar de beste Mathieu van der Poel ooit in het veld kijken. Ploegmanager Christoph Roodhooft denkt te weten waarom. “De voorbije veertien maanden zijn rimpelloos en rustig verlopen. Alles ging volgens de planning, zonder ziektes of accidentjes wat dan ook. Hij is op een leeftijd gekomen, dat heel wat dingen op de juiste plek vallen. Hij zit goed in zijn vel, technisch is het haast foutloos, zijn fiets is optimaal, zijn positie is ideaal. En uiteraard begint alles met zijn talent.”

In Loenhout kan het echter wel eens een vreemde cross worden. Het is vooral die lange asfaltstrook richting aankomst die dat in de hand werkt. Daar worden de debatten vaak tactisch uitgevochten. Van der Poel brengt veel hypergemotiveerde ploegmaats van Alpecin-Deceuninck mee naar Loenhout, en die zouden de cross weleens kunnen ontregelen. Wie het eerst weg geraakt, zou zich zo wel eens in een winnende positie kunnen werken.

Onze sterrenverdeling bestaat dan ook uit bijna alleen maar renners van Alpecin-Deceuninck. Op papier is Niels Vandeputte de sterkste ploegmaat van Van der Poel, maar hij werkt in Loenhout zijn vierde cross in vier dagen af. En de dag nadien start hij ook nog in de Wereldbeker van Hulst. “Het gaat in ieder geval een pittige uitdaging zijn, zowel fysiek als mentaal. Ik heb er zin en ben benieuwd wat dit met mijn lichaam gaat doen. Normaal gezien word ik niet slechter door veel crossen te rijden, dus ik maak me geen zorgen”, zei Vandeputte ons eerder.

enzijn in de eerste plaats goede wegrenners geworden, maar ook hun veldritambities zijn nog – in beperktere mate – aanwezig. Hermans wil bijvoorbeeld graag naar het WK in Tabor, mocht zijn niveau de komende weken hoog genoeg blijken te liggen. Vermeersch heeft zijn transitie naar de weg al iets verder ingezet, maar dankzij ereplaatsen in Herentals en Mol werd duidelijk dat de twee lang niet slecht bezig zijn.

Neem ook Jente Michels (ook al Alpecin-Deceuninck) erbij, en je ziet dat de concurrentie tegen een stevig blok zal moeten opboksen. Cameron Mason (Cyclocross Reds) heeft met de broers Roodhooft wel dezelfde werkgever, maar gezien zijn ander truitje, zal hij heel veel werk hebben om tegen Van der Poel en co op te boksen. De Britse kampioen wordt dé grote uitdager, en dat bovendien in een cross die hem uitstekend ligt. Vorig jaar werd hij vierde in Loenhout.

Hierboven vernoemden we enkel de renners die zelf hun deelname al bevestigd hebben. De voorlopige deelnemerslijst is nog niet bekend.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Cameron Mason, Niels Vandeputte

* Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Jente Michels

Favorieten vrouwen

Weer en TV

Volgens weersite Meteovista zou het vrijdag weleens een regenachtige bedoeling kunnen worden in Loenhout. De hele dag zou de neerslag in de Kempen neerdwarrelen, zo’n 10 mm in totaal. Met een windkracht van 4 Beaufort en temperaturen tot 12 graden Celsius wordt het niet bepaald aangenaam.

Sporza is vrijdag vanaf 13.30 uur van de partij voor een live-uitzending van zowel de mannen als vrouwen eliterenners. Nederlandse kijkers kunnen tien minuten later terecht op Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+.