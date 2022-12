Shirin van Anrooij soleert in Exact Cross Loenhout naar derde zege in kerstperiode

Shirin van Anrooij heeft Exact Cross in Loenhout gewonnen. De Nederlandse veldrijdster reed meteen weg in de eerste ronde en werd niet meer ingehaald. Voor Van Anrooij was het haar derde zege in de drukke kerstperiode. Marie Schreiber en Manon Bakker mochten mee op het podium.

De kopstart in Loenhout was, zoals wel vaker dit seizoen, voor de Luxemburgse Marie Schreiber. Topfavoriete Shirin van Anrooij was ook goed weg, zij dook als vierde renster het veld in. Door de vele regenbuien lag de ondergrond er zeer glad bij, het was met andere woorden opletten om niet te veel schuivers te maken.

Door het ontbreken van Blanka Kata Vas en Annemarie Worst, die op het laatste moment afhaakten voor de cross in Loenhout, was er niets te doen aan Van Anrooij. De Nederlandse dame trok halfweg de eerste ronde door en had aan de finish 10 seconden voorsprong op de achtervolgers. De tegenstand zag haar niet meer terug.

Van Anrooij domineert van start tot finish

In eerste instantie waren het Schreiber en de Tsjechische Kristyna Zemanova die Van Anrooij probeerden bij te benen. Zemanova kon het tempo van Scheiber echter niet volgen. Schreiber, die uitkomt voor Tormans CX, reed zodoende naar haar eerste podiumplaats dit seizoen bij de elite vrouwen in een Belgische cross.

Terwijl Van Anrooij steeds verder bleef wegrijden, kregen we in de achtergrond wel een spannende strijd om de derde plaats. Een groepje met Manon Bakker, Leonie Bentveld, Lauren Molengraaf en Line Burquier kreeg Zemanova in het zicht. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde sloot het viertal uiteindelijk aan bij de Tsjechische. Door het aarzelen en naar elkaar kijken kon ook Anna Kay nog haar wagonnetje aanhaken.

Schreiber en Bakker mee op het podium

Het was Bakker die net voor het ingaan van de voorlaatste ronde demarreerde en het initiatief nam. De renster van Crelan-Fristads had zoals vaker een sterke laatste ronde in de benen – denk aan de Wereldbeker in Val di Sole – en stelde haar derde plaats veilig.

Van Anrooij kwam na een lange cross van bijna 50 minuten als eerste over de streep in Loenhout. Van start tot finish domineerde de renster van Baloise Trek Lions. Na haar zege in Mol van vorige week vrijdag en overwinning in Gavere van maandag, is het de derde zege voor Van Anrooij op een week tijd. De 17-jarige Molengraaf werd uiteindelijk nog zeer knap vierde, de vijfde plek was weggelegd voor Burquier.

