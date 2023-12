zondag 24 december 2023 om 12:00

De Azencross in Loenhout staat bekend als dé feestcross van de eindejaarsperiode

De Azencross is elk jaar een van de drukst bezochte crossen van de eindejaarsperiode, maar of de meeste toeschouwers veel van de crossen zelf zien, is maar zeer de vraag. WielerFlits neemt je mee in de historie.

De Azencross stond in 1984 voor het eerst op de kalender. Het is een klassieker die heel wat watertjes doorzwommen heeft. Na drie losse edities stond Loenhout mee aan de wieg van de Gazet van Antwerpen Trofee Veldrijden. Zes edities later stapten de organisatoren uit het regelmatigheidscriterium en traden ze toe tot de net opgerichte Wereldbeker, maar dat plekje moesten ze na drie jaar alweer afstaan aan Koksijde. Vanaf 2001 maakte de cross echter weer deel uit de GVA-Trofee, die intussen X2O Badkamers Trofee heet. In 2022 stapte men over naar de Exact Cross.

Terug naar het verleden. Loenhout was niet alleen de eerste Belgische cross die toetrad tot de Wereldbeker, maar zette ook als eerste Belgische organisator een dameswedstrijd op de planning. Daphny van den Brand won er in 1998. In Loenhout gaven ze ook als eerste een jeugdinitiatie, organiseerden ze de eerste beloftencross en introduceerden ze een gloednieuw startsysteem (met de rode en groene lichten zoals in de Formule 1). Er werd bovendien op het parcours geëxperimenteerd met een zogenaamd wasbord.

Loenhout staat dus bekend als een cross die durft te innoveren, maar geldt – in volle eindejaarsperiode – vooral als een feestcross bij uitstek. Jarenlang zakken er ook heel veel mensen af naar de gemeente in de provincie Antwerpen. De Azencross is een van de populairste crossen van het jaar.

Sven Nys topt de erelijst van Loenhout met zes zeges, gespreid over 13 jaar. Niels Albert was vier keer de beste in de Azencross, Mathieu van der Poel staat op drie zeges – evenveel als zijn vader Adrie. Bij de dames is Daphny van den Brand recordhoudster met zes zeges. Daarmee doet ze beter dan Sanne Cant, die vijf overwinningen in Loenhout op haar palmares heeft staan.

Laatste tien winnaars Loenhout

Mannen

2022: Wout van Aert

2021: Wout van Aert

2020: Niet verreden

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2015: Tom Meeusen

2014: Wout van Aert

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022: Shirin van Anrooij

2021: Lucinda Brand

2020: Niet verreden

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

2018: Lucinda Brand

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Katerina Nash

2013: Marianne Vos

In seizoen 2023-2024 staat de Azencross in Loenhout gepland op vrijdag 29 december 2023.