Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel en Tom Pidcock in sprint met drie in Loenhout

Wout van Aert heeft de Exact Cross in Loenhout op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma klopte Mathieu van der Poel en Tom Pidcock in de sprint na een zeer aantrekkelijke wedstrijd. Voor Van Aert is het zijn vierde overwinning in de drukke kerstperiode.

Mathieu van der Poel liet er in Loenhout geen gras over groeien. De kopstart was voor zijn eeuwige concurrent Wout van Aert, maar Van der Poel nam meteen over. De Nederlander knalde de eerste brug op en dwong Van Aert meteen tot achtervolgen. Tom Pidcock was ook goed weg in Loenhout, maar kon de demarrage van Van der Poel ook niet beantwoorden.

Van der Poel maakt indruk in openingsfase

Op het iconische wasbord kon Van Aert toch weer aansluiten bij Van der Poel, die een klein foutje maakte. De twee lieten het tempo even zakken, waardoor ook Pidcock zijn wagonnetje kon aanhaken bij het ingaan van de tweede ronde. Na een relatief rustige tweede ronde, trok Van der Poel weer door in ronde drie. Van Aert en Pidcock moesten alle zeilen bijzetten, maar konden aan het einde van ronde twee toch weer aansluiten.

Ondanks dat de drie tenoren aan een drukke kerstperiode bezig zijn, zorgden ze in Loenhout andermaal voor een fantastische cross. Dat was vooral te danken aan Van der Poel, die elke keer versnelde als hij de koppositie overnam. Met een nieuw gaatje begon de renner van Alpecin-Deceuninck aan de lange rechte lijn richting de aankomst. Pidcock imponeerde daar en knalde – met Van Aert in zijn wiel – het gat dicht richting Van der Poel.

Met drie de laatste ronde in

In ronde vijf kregen we geen nieuwe demarrage. Pidcock moest na zijn zware inspanning even bekomen en maakte ook een foutje in de ploeterzone, maar de Brit kon – u kan het al raden – weer aansluiten op de finishstrook. Ronde rust, ronde demarreren. Dat leek Van der Poel wel te denken. In de zesde ronde trok hij namelijk weer verschroeiend door. Van Aert moest een klein gaatje laten, maar kon wel in de buurt blijven. Voor Pidcock ging het te snel, maar de renner van INEOS Grenadiers vond in de volgende ronde zijn tweede adem en kwam weer aansluiten.

Zodoende gingen de drie tenoren samen de laatste ronde in. Belgisch kampioen Van Aert was de eerste die het initiatief nam in de laatste ronde. Van der Poel nestelde zich al snel in het spoor van Van Aert en ging er niet veel later vlotjes over. Na een klein technisch foutje van Van Aert had Van der Poel een nieuw gaatje. In de zware modderstrook richting de materiaalzone was het echter Van der Poel die een foutje maakte.

Op die manier konden Van Aert en Pidcock weer aansluiten bij Van der Poel. De drie reden met drie de laatste rechte lijn in, waar ze gingen sprinten om de zege. Van Aert zette de sprint als eerste aan en had meteen een gaatje. Van der Poel ging even mee, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Van Aert kon zijn handen in de lucht steken, Van der Poel en Pidcock moesten vrede nemen met plaats twee en drie.

Bekijk hier alle uitslagen van de Exact Cross Loenhout 2022