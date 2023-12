Zeger Schaeken • maandag 25 december 2023 om 08:47

Niels Vandeputte gaat de uitdaging aan: “Ik ga vijf crossen in vijf dagen tijd rijden”

Interview Niels Vandeputte gaat een bijzonder drukke periode tegemoet. De renner van Alpecin-Deceuninck gaat maar liefst vijf crossen in vijf dagen tijd rijden. “Een grote test voor mijn lichaam, ik ben benieuwd wat dat gaat geven”, vertelt Vandeputte in gesprek met WielerFlits.

Voor de duidelijkheid, het gaat om de Wereldbeker in Gavere (26/12), de Superprestige in Heusden-Zolder (27/12), de Superprestige in Diegem (28/12), de Exact Cross in Loenhout (29/12) en de Wereldbeker in Hulst (30/12). Vandeputte is waarschijnlijk de enige crosser, al zeker de enige grotere naam, die ze alle vijf gaat rijden. “Het was initieel niet de bedoeling, maar de plannen zijn veranderd.”

“Eerst was het de bedoeling om Diegem over te slaan en dus twee crossen te rijden, een rustdag te hebben en dan weer twee crossen te rijden. Maar na Boom stond ik tweede in het klassement van de Superprestige, waardoor ik natuurlijk Diegem niet wil laten schieten. De Wereldbekers zijn ook heel belangrijk, dus die missen is ook geen optie. Dan is er nog de cross in Loenhout. Dat is mijn thuiscross en daar zijn elk jaar heel veel supporters voor mij. Die wedstrijd wil ik dus ook absoluut rijden. Vandaar de vijf crossen op een rij”, legt Vandeputte uit.

Roodhooft was meteen akkoord

“Ik heb de voorbije weken in principe genoeg trainingsarbeid geleverd om er klaar voor te zijn. Ik voel mij goed, fris en gezond. We zullen wel zien wat het geeft. Het gaat in ieder geval een pittige uitdaging zijn, zowel fysiek als mentaal. Ik heb er op dit moment vooral zin en ben benieuwd wat dat met mijn lichaam gaat doen. Normaal gezien word ik niet slechter door veel crossen te rijden, dus ik maak me geen zorgen.”

Voor Vandeputte is het dus een leuke uitdaging, maar wat dachten ze bij de ploeg toen hij zijn wilde plannen op tafel legde? “Christophe Roodhooft was de eerste die ik erover aansprak. Hij vond dat eigenlijk meteen geen probleem. Ook hij vindt dat het een goede kans is om mijn lichaam beter te leren kennen. Dus nee, ze waren zeker geen tegenstander van dat idee. In tegendeel zelfs.”

Stijgende niveau

De 23-jarige crosser rijdt de laatste weken zeer constant rond. In Mol kwam daar zelfs nog een mooie uitschieter bij met een derde plaats achter Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Ik heb het gevoel dat mijn niveau alleen maar blijft omhoog gaan. Ik hoop de komende weken dus ook mooie resultaten te rijden, al zullen de uitschieters er dan wel minder bij zijn door mijn drukke programma.”