Voorbeschouwing: Exact Cross Loenhout 2022 – Opnieuw spektakel in de Azencross?

De Exact Cross in Loenhout, ook wel de Azencross genoemd, is de vijfde veldrit in een week tijd en een van de laatste crossen in de drukke kerstperiode. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock kijken elkaar nóg eens in de ogen. Wie trekt aan het langste eind? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Azencross stond in 1984 voor het eerst op de kalender en is aan zijn 38ste editie toe. Een klassieker die heel wat watertjes doorzwommen heeft. Na drie losse edities stond Loenhout mee aan de wieg van de Gazet van Antwerpen Trofee Veldrijden. Zes edities later stapten de organisatoren uit het regelmatigheidscriterium en traden ze toe tot de net opgerichte Wereldbeker, maar dat plekje moesten ze na drie jaar alweer afstaan aan Koksijde. Vanaf 2001 maakte de cross echter weer deel uit van de X2O Badkamers Trofee, de opvolger van de GVA-Trofee. Dit jaar maken ze echter de overstap naar de Exact Cross.

Terug naar het verleden. Loenhout was niet alleen de eerste Belgische cross die toetrad tot de Wereldbeker, maar zette ook als eerste Belgische organisator een dameswedstrijd op de planning. Daphny van den Brand won er in 1998. In Loenhout gaven ze ook als eerste een jeugdinitiatie, organiseerden ze de eerste beloftencross en introduceerden ze een gloednieuw startsysteem (met de rode en groene lichten zoals in de Formule 1). Er werd bovendien op het parcours geëxperimenteerd met een zogenaamd wasbord.

Loenhout staat dus bekend als een cross die durft te innoveren, maar geldt – in volle eindejaarsperiode – vooral als een feestcross bij uitstek. Jarenlang zakken er ook heel veel mensen af naar de gemeente in de provincie Antwerpen. De Azencross is een van de populairste crossen van het jaar.

Sven Nys topt de erelijst van Loenhout met zes zeges, gespreid over 13 jaar. Niels Albert was vier keer de beste in de Azencross, Mathieu van der Poel staat op drie zeges – evenveel als zijn vader Adrie. Bij de dames is Daphny van den Brand recordhoudster met zes zeges. Daarmee doet ze beter dan Sanne Cant, die vijf overwinningen in Loenhout op haar palmares heeft staan.

Laatste tien winnaars Loenhout

Mannen

2021: Wout van Aert

2020: Niet verreden

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2015: Tom Meeusen

2014: Wout van Aert

2013: Sven Nys

2012: Niels Albert

2011: Niels Albert

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Niet verreden

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

2018: Lucinda Brand

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Katerina Nash

2013: Marianne Vos

2012: Sanne Cant

2011: Marianne Vos

Vorig jaar

Uitslag mannen – X2O Trofee in Loenhout

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 56m16s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 14s

3. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 27s

4. Corné van Kessel (Tormans CX) op 41s

5. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 54s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – X2O Trofee in Loenhout

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) in 46m33s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 15s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 33s

4. Annemarie Worst (Team 777) op 1m5s

5. Sanne Cant (IKO-Crelan) op 1m36s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Azencross in Loenhout is nagenoeg hetzelfde gebleven. Er zijn altijd veel scenario’s mogelijk. Herinner u de ploeterende battles tussen Niels Albert en Sven Nys in de modder, maar ook de halve massasprint achter Tom Meeusen in 2015.

Kenmerkend aan de cross zijn de lange rechte stukken rond het voetbalveld, waar je echt snelheid kunt maken. Daarnaast zijn er ook een aantal hardere weggetjes en de asfaltstrook. Recupereren gaan we het niet noemen, maar de ondergrond zal daar alleszins minder tegenwerken. Mocht er overigens regen vallen in Loenhout, kunnen een aantal stroken snel veranderen in een soort zompige ondergrond. Stoempen geblazen dan!

Verder heeft Loenhout naar goede gewoonte weer een aantal grachten als natuurlijke hindernissen, een aantal technische passages in het bos, een paar bruggen, balkjes en natuurlijk ook het iconische wasbord – dat al dienst doet sinds 2004 – te bieden. Qua moeilijkheid is de Azencross echter zeker niet de lastigste van de eindejaarsperiode.

Programma en info

Programma vrijdag 30 december 2022

12.15 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Dorpscentrum Loenhout (2990).

Publieksinformatie



Tickets voor de cross in Loenhout kan je hier kopen. Als je online een ticket koop, op voorhand, betaal je 12 euro. Doe je dat niet en koop je een ticket aan de kassa in Essen, betaal je 15 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Favorieten mannen

Wout van Aert is de uitgesproken favoriet voor de Exact Cross in Loenhout. Na zijn overwinningen in Mol, Heusden-Zolder en Diegem lijkt hij de absolute winnaar van de drukke kerstperiode te worden. Zijn prestatie van woensdag in Diegem was ronduit waanzinnig. In Loenhout, nog zo’n cross waar het publiek massaal aanwezig zal zijn, zal Van Aert proberen de kers op de kersttaart te zetten.

In Gavere kon Mathieu van der Poel overtuigend zijn handen in de lucht steken. De twee dagen erna werd hij geklopt door Van Aert. In Heusden-Zolder was het verschil niet groot, maar in Diegem was het vat wel echt af na een veertigtal minuten crossen. Kan hij Van Aert nog een laatste keer kloppen dit jaar? Tom Pidcock kwam daar nog zeer dicht bij in de buurt, Van Aert kloppen. In Diegem gaf de Brit zich pas in de laatste rechte lijn gewonnen.

Ook Quinten Hermans is van de partij in Loenhout. De Belgische renner van Tormans CX rijdt zijn laatste cross in het tenue van de ploeg, voordat hij vertrekt naar Alpecin-Deceuninck. Na zijn rentree in Mol eindigde hij vijfde en twee keer zevende. In het deelnemersveld van Loenhout zou Hermans in staat moeten zijn om weer top-5 te rijden. Hermans zal wel rekening moeten houden met onder meer Niels Vandeputte, Jens Adams en Emiel Verstrynge. Zeker Vandeputte is de laatste tijd goed aan het crossen en Loenhout is bovendien zijn thuiscross.

Gerben Kuypers is een van de revelaties van het veldritseizoen. De 22-jarige West-Vlaming liet zich een aantal keer zien dit seizoen en knalde in de Exact Cross in Essen nog naar de winst. “Ik hou enerzijds van parcoursen met wat hoogteverschil, anderzijds ook van pure vermogenscrossen. En dan kom ik inderdaad bij een omloop als die van Loenhout terecht”, vertelde hij in een persbericht van de organisatie. Kuypers mag ons nog een keer verrassen.

Mannen als Daan Soete, Ryan Kamp, Clément Venturini en Corné van Kessel moeten we ook in de gaten houden vrijdag. Tot slot noemen we ook nog Timo Kielich, die bijzonder goed is teruggekeerd in het veld. Enige nadeel: Kielich start zo goed als helemaal achteraan en moet het hele pak inhalen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Mathieu van der Poel, Tom Pidcock

* Quinten Hermans, Niels Vandeputte, Jens Adams

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

Shirin van Anrooij is bezig aan een zeer goede kerstperiode. In Mol en Gavere won ze twee mooie crossen en in Diegem werd ze tweede. Woensdagavond kwam ze zeer slecht weg in de start, waarna ze moeite had om terug te kunnen strijden voor de zege. Even kwam ze in de buurt van Puck Pieterse, maar uiteindelijk moest ze zich toch gewonnen geven. De jonge renster moet in Loenhout echter geen rekening houden met Pieterse, Lucinda Brand, Denise Betsema of Ceylin del Carmen Alvarado, waardoor zij de grote favoriete is.

Een andere favoriete voor de zege is de Hongaarse renster Blanka Kata Vas. Vas werd vijfde in zowel Gavere als Diegem. In het deelnemersveld van Loenhout moet ze in staat zijn om podium te rijden. Datzelfde geldt ook voor Annemarie Worst. De Nederlandse reed vorige week bij haar rentree, na een hardnekkige knieontsteking, naar een derde plaats in Mol. In Loenhout krijgt ze een nieuwe kans om nog eens op het podium te staan.

Vervolgens kijken we naar twee Nederlandse outsiders. Yara Kastelijn en Manon Bakker kunnen in principe mee met de beste rensters in Loenhout, maar zullen niet in aanmerking komen voor de zege. Toch hebben zij af en toe ook een mooie uitschieter. Zo werd Bakker zeer knap derde in de Wereldbeker Val di Sole en werd Kastelijn derde in Essen. De Nederlandse supporters kunnen ook uitkijken naar de nog maar 18-jarige Leonie Bentveld, die de afgelopen weken indruk maakt in het veld.

Met de Belgische Alicia Franck, de Luxemburgse Marie Schreiber en de Britse Anna Kay zijn er ook een paar niet-Nederlandse vrouwen die kunnen strijden voor een plaats in de top-10. Tot slot is er nog het Franse trio Pauline Ferrand-Prévot, Amandine Fouquenet en Line Burquier.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Shirin van Anrooij

** Blanka Kata Vas, Annemarie Worst

* Yara Kastelijn, Manon Bakker, Marie Schreiber

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

De regenjasjes moeten in de koffer voor vrijdag. Meteovista verwacht namelijk een aantal regenbuien, zeker in de namiddag. Daarnaast zal er ook flink wat wind staan, de wind zal met een kracht van 4 à 5 Beaufort waaien. Echt winters is het weer niet, maar toch zullen de temperaturen ook niet ver boven de 10 graden Celsius uitstijgen.

De Azencross is te volgen op VTM. De uitzending start om 13.35 uur. Verder is de Exact Cross in Loenhout ook te bekijken op Eurosport 1 en Eurosport Player/GCN+. Die uitzendingen starten om 13.40 uur.