Lucinda Brand rekent in slotfase af met Denise Betsema in Loenhout

Lucinda Brand heeft donderdag de laatste cross van 2021 op haar naam geschreven. De wereldkampioene wist in de slotronde van de X2O Trofee in Loenhout afstand te nemen van Denise Betsema en Shirin van Anrooij. Het hele podium kleurde daarmee Nederlands in de Azencross.

De Azencross moest het doen zonder grote namen als Blanka Kata Vas, Puck Pieterse, Fem van Empel en Marianne Vos. Hélène Clauzel was er wel en zij kende de beste start. Het duurde niet lang vooraleer Denise Betsema en Shirin van Anrooij het commando overnamen in de modder, voor Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst.

Na de eerste ronde hadden Betsema, Van Anrooij en Brand een voorsprong op Worst, die weer een gaatje had ten opzichte van Alvarado en Sanne Cant. Vooraan kregen we een viertal, omdat Worst het gat wist te dichten. Het ging echter niet hard genoeg voor Betsema. De Texelse reed in de tweede ronde een zestal seconden weg, maar werd dan toch weer ingehaald door ploeggenotes Van Anrooij en Brand. Voor Worst ging het op dat moment te snel.

Brand slaat in de laatste ronde toe

Betsema zat gevangen in de tang bij Baloise Trek Lions, maar nam meermaals zelf het initiatief. Toch kon ze de wereldkampioene niet afschudden. Brand koos ervoor om te volgen en sloeg vervolgens zelf toe in de laatste ronde. Op de macht zette ze Betsema op een aantal meters, om die voorsprong niet meer af te geven.

Van Anrooij mocht mee het podium op en Worst eindigde als vierde. Daarachter won Belgisch kampioene Cant het sprintje om de vijfde plaats van Nederlands kampioene Alvarado.

X2O Badkamers Trofee in Loenhout 2021

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Denise Betsema

3. Shirin van Anrooij

4. Annemarie Worst

5. Sanne Cant

6. Ceylin del Carmen Alvarado

7. Marion Norbert-Riberolle

8. Yara Kastelijn

9. Hélène Clauzel

10. Anna Kay

Dit bericht wordt aangevuld.