Zesde zege op rij voor Wout van Aert na straffe stoot in Loenhout

Wout van Aert heeft nog maar een overwinning toegevoegd aan zijn ongeslagen reeks in deze veldritwinter. De Belgische kampioen boekte in de X2O Badkamers Trofee van Loenhout zijn zesde zege op rij, nadat hij in de laatste drie rondes als een stoomwals rondreed. Michael Vanthourenhout en Toon Aerts mochten mee het podium op in de laatste cross van 2021.

David van der Poel moest het in Loenhout doen zonder zijn geblesseerde broer Mathieu, maar daar liet de oudste van de twee zich niet door hinderen. Hij kende de snelste start van het pak, maar werd snel overvleugeld door onder meer Toon Aerts, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Wout van Aert koos voor een rustige start, maar schoof in de tweede ronde toch naar voren.

Van Aert kiest voor rustige start

De Belgische kampioen ging met Quinten Hermans en Laurens Sweeck mee, waarna Corné van Kessel en Michael Vanthourenhout ook nog de oversteek maakten aan het begin van de derde ronde. Eli Iserbyt en Toon Aerts, concurrenten in de top van de X2O Trofee, leken er een tactisch spel van te maken. Maar het was van niet beter kunnen bij Iserbyt, die Aerts moest laten gaan en dus ook een goede positie in het tijdklassement zag verdwijnen.

Bij het ingaan van de vierde ronde hadden Hermans, Van Aert en Sweeck elkaar weer gevonden. Vanthourenhout sloot aan en ook Aerts en Van Kessel kwamen dichterbij in die modderige omloop. Drie ronden voor het einde was het gat nog maar acht seconden. Aansluiten deden zij echter niet, want het waren Van Aert en Vanthourenhout die het gaspedaal diep intrapten. De Belgische kampioen keek niet om en wist ook Vanthourenhout te lossen.

Belgische kampioen is ontketend

Binnen no time had Van Aert een voorsprong van elf seconden, waarmee hij de voorlaatste ronde in ging. Na Boom, Essen, Val di Sole, Dendermonde en Heusden-Zolder was de kopman van Jumbo-Visma dus ook hard op weg naar winst in Loenhout. Hij diepte zijn voorsprong op Vanthourenhout uit richting de halve minuut, terwijl Aerts zich op de derde plaats nestelde bij het ingaan van de slotronde.

Er stond andermaal geen maat op Van Aert, die zonder al te veel risico te nemen de slotronde afwerkte. Zes op zes dus voor WVA in deze winter. Vanthourenhout kwam uiteindelijk op 14 seconden over de finish, Aerts op 27 seconden achterstand.

X2O Badkamers Trofee in Loenhout 2021

Uitslag mannen

1. Wout van Aert

2. Michael Vanthourenhout

3. Toon Aerts

4. Corné van Kessel

5. Laurens Sweeck

6. Quinten Hermans

7. Felipe Orts

8. Tim Merlier

9. Vincent Baestaens

10. Toon Vandebosch