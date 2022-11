Voorbeschouwing: EK veldrijden voor elitevrouwen in Namen

Fem van Empel heerst momenteel in veldritland en is dan ook dé topfavoriet voor het EK in Namen. Het parcours in Namen is echter verraderlijk en ligt binnen de mogelijkheden van een heleboel andere rensters. Krijgen we een spannende strijd in het Europees kampioenschap voor vrouwen? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het allereerste EK veldrijden voor vrouwen werd in 2003 gehouden in het Tsjechische Tábor. Naast de vrouwen, waar alle leeftijden samen streden voor de titel, kwamen ook de mannen junioren en mannen beloften in actie. Thuisrijder Martin Zlamalik (U23) en Niels Albert (U17) werden Europees kampioen, bij de vrouwen was het goud weggelegd voor de Duitse Hanka Kupfernagel.

De organisatie van het EK veldrijden is niet de UCI, maar de Europese Wielerunie UEC. Tien jaar later voegde de UEC een nieuwe categorie toe, die van de beloften vrouwen. De Nederlandse Annefleur Kalvenhaar was de eerste winnares in de U23-categorie. Minder dan een jaar later zou de talentvolle Nederlandse jammer genoeg overlijden aan de gevolgen van een zware val tijdens een mountainbike-wedstrijd in het Franse Méribel. Ze was net 20 geworden.

De laatste categorie bij de vrouwen, die van de junioren vrouwen, kwam er pas in 2019. Puck Pieterse greep in het Italiaanse Silvelle de eerste EK-titel bij in de junioren-categorie bij de dames. In 2020 konden de jonge rensters dan weer geen kampioenschap rijden, de coronacrisis gooide roet in het eten. Bij de Europese kampioenschappen op de VAM-berg stonden er weer zes categorieën op het menu, net zoals dit jaar.

Terug naar de elite vrouwen nu. De recordhoudster is Daphny van den Brand, die vier keer de witte trui met sterren mee naar huis nam. De Nederlandse houdt Sanne Cant van zich af, die drie keer kon winnen op het EK. De voorbije vier jaar kon er telkens – het zal u niet verbazen – een Nederlandse winnen.

Laatste tien winnaars EK veldrijden

2021: Lucinda Brand

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Yara Kastelijn

2018: Annemarie Worst

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Helen Wyman

2012: Helen Wyman

Vorig jaar

Uitslag vrouwen – EK veldrijden op VAM-berg

1. Lucinda Brand in 48m22s

2. Blanka Kata Vas op 56s

3. Yara Kastelijn op 1m2s

4. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m29s

5. Denise Betsema op 2m1s

Wedstrijdverslag

Parcours

De Citadelcross Namen is al jaren een klassieker op de veldritkalender. Nu ook de Europese kampioenschappen naar Namen afzakken, heeft de organisatie een aantal dingen aangepast aan het parcours. “Het parcours is voor een groot stuk dat van de voorbije wereldbekercrossen. Het is sowieso altijd al een van de zwaardere crossen van het seizoen, het moet niet nog selectiever worden”, liet parcoursbouwer Ervin Vervecken weten via een persbericht van Belga.

Desondanks is de cross toch wat pittiger geworden. “Bovenaan het kasteel ligt een nieuwe brug en extra lus met een pittige klim. Vlak voor de aankomst keert de helling terug die een jaar of zes geleden ook in het parcours zat. Als de beslissing nog niet eerder gevallen is, kan het zeker daar nog”, aldus Vervecken.

Voor het EK is er ook gekozen voor een aparte startstrook. De renners zullen op kasseien beginnen aan hun kampioenschap, waarna er meteen richting de zware beklimming wordt getrokken. De hartslagen zullen met andere woorden meteen sky high zijn.

Een ander sleutelpunt in de zware omloop is natuurlijk de memorabele schuine kant. Vorig jaar werd er daar voor de wereldbekermanche ook iets aan veranderd. “De magie van die schuine kant was de afgelopen jaren een beetje weg”, vertelde Vervecken destijds aan WielerFlits. “We hebben nu het tracé zodanig opgeschoven dat de palen juist op het padje worden geklopt, waardoor de renners twee tot drie meter hoger moeten rijden. Normaal is de strook nu terug meer schuiverig, glad en technisch. Spektakel verzekerd.”

Programma en info

Programma

Zaterdag 5 november:

11.00 uur: Vrouwen Junioren U19

13.15 uur: Mannen Beloften U23

15.00 uur: Vrouwen Elite

Zondag 6 november:

11.00 uur: Mannen Junioren U19

13.15 uur: Vrouwen Beloften U23

15.00 uur: Mannen Elite

Locatie

Route Merveilleuse, Namur (Citadel van Namen)

Publieksinformatie

Een combiticket, voor zowel zaterdag als zondag dus, kost €25 in voorverkoop en €30 aan de kassa zelf. Voor een dagticket betaal je op zaterdag €12 (voorverkoop) of €15 (dag zelf). Op zondag zijn de tickets iets duurder en betaal je €18 of €20. De tickets kan je hier kopen. Kinderen jongen dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers vrouwen

Favorieten

De uitgesproken favoriet voor het EK in Namen is Fem van Empel. Ondanks dat ze nog maar 20 jaar, is rijdt ze zeer dominant rond dit seizoen en wint ze cross na cross. Even was er wat twijfel of ze het EK wel bij de elite – en dus niet bij haar leeftijdsgenoten in de U23-categorie – ging afwerken, maar de keuze werd dan toch gemaakt. De twee zwaarste veldritten van het seizoen (Beringen en Oudenaarde) – alleszins diegenen waar er zeer veel moest geklommen worden – werden gewonnen door de Nederlandse. Haar teller staat dit seizoen al op zeven. Kortom: Van Empel is outstanding op dit moment.

Puck Pieterse en Shirin van Anrooij, die dit seizoen ook al meededen voor de zege bij de elitevrouwen, kiezen er wel voor om het EK bij de beloften af te werken. Van Empel moet haar ogen dus niet richten op haar twee jonge landgenoten.

Wie ze wel in de gaten zal moeten houden, is Denise Betsema. De renster uit Texel won onlangs haar eerste veldrit van het seizoen en was ook in de Koppenbergcross op de afspraak. De omloop in Namen ligt bovendien binnen haar mogelijkheden. Dat laatste kunnen we ook over Annemarie Worst zeggen. De Nederlandse van Team 777 is bovendien een echte kampioenschapsrenster. Zo kwam ze de laatste jaren dicht bij de wereldtitel, in 2018 schoot ze dan weer wel raak op Europees kampioenschap. Haar nadeel? De knie. Worst stootte haar knie in Maasmechelen en dat dwong haar tot een niet-deelname in de Koppenbergcross.

Ceylin del Carmen Alvarado en Marianne Vos waren er ook niet bij in Oudenaarde. Alvarado is doorgaans wel goed in Namen, de laatste drie jaar was ze telkens goed voor een top-5 plaats. De renster van Alpecin-Deceuninck haakte op het laatste moment echter af voor de Koppenbergcross, dus het is moeilijk om haar vorm in te schatten. Hetzelfde geldt Vos, die nog wat wedstrijdritme lijkt te missen. Laat dat in een zware cross als Namen nu wel belangrijk zijn.

Tot nu toe allemaal Nederlandse kandidaten voor de Europese titel. Blanka Kata Vas is een renster die dat rood-wit-blauwe feestje kan verpesten. De Hongaarse is moeilijk te voorspellen, maar kan zeer goed voor de dag komen. Vorig jaar werd ze tweede op het EK op de VAM-berg, nadat ze als enige binnen de minuut van nummer 1 Lucinda Brand kon blijven. Het parcours in Namen ligt Vas ook. Opschrijven dus!

Dan is er ook nog Lucinda Brand. De renster van Baloise Trek Lions was de grootste uitdaagster van Van Empel totdat ze enkele weken geleden een breukje in haar pols opliep na een val op training. Brand rijdt met het EK haar eerste wedstrijd sinds die blessure. Zal ze er meteen staan?

Tot slot nog een aantal outsiders: Groot-Brittannië moet hopen op een goede uitslag van Anna Kay, Frankrijk kijkt dan weer naar Hélène Clauzel en België naar Sanne Cant. Inge van der Heijden en Aniek van Alphen kunnen dan weer voor nog meer Nederland in de top-10 zorgen, alleskunner Pauline Ferrand-Prévot mag ons verrassen in Namen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Denise Betsema, Annemarie Worst

* Blanka Kata Vas, Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Het zal een frisse dag worden in Namen zaterdag. De temperaturen zullen niet boven de 10 Graden Celsius gaan. Weeronline verwacht daarnaast flink wat wind. Er wordt namelijk 3 tot 4 Beaufort verwacht, de wind waait uit het zuidwesten. Regen moeten de rensters niet verwachten. De afgelopen dagen heeft het af en toe geregend in en rond Namen, maar niet genoeg om van de omloop een modderfeest te maken.

Het EK in Namen is op zaterdag vanaf 13.05 uur te zien op de Eurosport Player en GCN+. Sporza, op Eén schakelt goed anderhalf uur later in om 14.45 uur. De elitevrouwen beginnen aan hun EK om 15.00 uur.