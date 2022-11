Lucinda Brand doet toch niet mee aan EK veldrijden

Lucinda Brand zal zaterdag dan toch niet aan de start verschijnen van het EK veldrijden in Namen. De Nederlandse titelverdediger heeft toch nog te veel last van de breuk in haar rechter middenhandsbeentje.

Brand maakte wel deel uit van de selectie van de KNWU voor het komende EK veldrijden in Namen, maar zou deze week pas definitief de knoop doorhakken. De regerende Europese kampioen komt nu toch tot de conclusie dat het EK nog te vroeg komt. “Ik kan mijn Europese titel helaas niet verdedigen in Namen. Het herstel van mijn rechterhand verloopt heel erg goed en ik zou zeker van start kunnen gaan in een wegkoers.”

“Maar voor een veldrit en met name de cross in Namen is het ontzettend belangrijk om de controle over je fiets te hebben. Ik ben op dit moment voor 80% hersteld, maar dat is niet genoeg om zaterdag voor de overwinning te strijden. Ik blijf me nu verder richten op mijn herstel, om zo de laatste stap te zetten naar mijn rentree in het veld”, laat Brand weten via haar ploeg Baloise Trek Lions.

De uitgesproken favoriet voor het EK in Namen is Fem van Empel, die dit seizoen al zeven crossen wist te winnen. Denise Betsema, Blanka Kata Vas, Annemarie Worst, Marianne Vos en Ceylin del Carmen Alvarado lijken – zeker bij afwezigheid van Brand – de voornaamste concurrenten.