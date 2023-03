Voorbeschouwing Classic Brugge-De Panne voor vrouwen 2023: Waaierfestijn met titanensprint?

De laatste rechte lijn richting de Ronde van Vlaanderen begint ook voor het vrouwenpeloton met de Classic Brugge-De Panne. Vorig jaar triomfeerde Elisa Balsamo in een massasprint, waarmee ze de eerste Italiaanse winnares werd van de koers. Staat er dit jaar wederom een bloedstollende sprint op het programma in de straten van De Panne of komen de liefhebbers van het betere waaierwerk aan hun trekken? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Koninklijke Veloclub Panne Sportief stampt in 2018 de allereerste vrouweneditie uit de grond. De wedstrijd dankt haar bestaan aan de teloorgang van de Driedaagse De Panne-Koksijde. De koers wisselde op de kalender van plek met Dwars door Vlaanderen, dat sindsdien als ultieme test voor de Ronde van Vlaanderen geldt, en sinds 2018 is er steeds één dag gereserveerd voor mannen en eentje voor het vrouwenpeloton.

Het WorldTour-circus is de voorbije weken steeds heen en weer getrokken tussen de Lage Landen en Italië voor diverse interessante wedstrijden. De Classic Brugge-De Panne heeft de eer om de aanloop richting Vlaanderens Mooiste definitief in gang te zetten. Het is de meest geschikte wedstrijd voor anti-klimmers, want je moet de hoogtemeters zoeken met een vergrootglas. En zelfs met een loep in de hand wordt het lastig.

D'hoore was een gedroomde eerste winnares - foto: Cor Vos Een massasprint is meestal de uitkomst van deze wedstrijd - foto: Cor Vos Maar de winnende solo van Grace Brown geeft de aanvalslustigen moed - foto: Cor Vos

Dat wil niet zeggen dat de wedstrijd niet lastig is. Daar zorgt de passage door De Moeren (waar het nog weleens wil waaien) wel voor. En ook elders op het parcours is het traditiegetrouw oppassen geblazen. Valpartijen liggen in deze wedstrijd op de loer, wat een van de redenen is dat een aantal rensters deze koers liever mijdt. Met name de rensters die hun zinnen op de allergrootste Vlaamse koersen hebben gezet ontbreken hier.

Na vijf edities staan er vijf verschillende winnaressen op de erelijst, waaronder vier die we bij het kransje topsprinters mogen scharen. Thuisfavoriete Jolien D’hoore vlamde naar de winst na een gure eerste editie. In 2019 knalde Kirsten Wild naar de zege. D’hoore kwam in 2020 wederom als eerste over de streep, maar een niet-reglementaire sprint zorgde ervoor dat Lorena Wiebes de bloemen in ontvangst mocht nemen. Elisa Balsamo mocht vorig jaar juichen. De enige die er voorlopig in slaagde een sprint te vermijden, is Grace Brown.

Erelijst Classic Brugge-De Panne

2022: Elisa Balsamo

2021: Grace Brown

2020: Lorena Wiebes

2019: Kirsten Wild

2018: Jolien D’hoore

Laatste editie

Ondanks een heel aantal ontsnappingspogingen en enkele valpartijen kon een sprint vorig jaar niet worden vermeden. Een valpartij op een goede 17 kilometer van de streep had het peloton wel lekker uitgedund, maar alsnog was er geen kans voor de aanvalslustigen. Sprinten dus in De Panne, al was dat wel met een sterk uitgedund gezelschap.

Lorena Wiebes kende een verre van vlekkeloze aanloop. De snelste vrouw van 2022 moest het na de grote valpartij (een minder leuke traditie in deze wedstrijd) stellen met een spaak minder, ook moest ze na een schuiver van Anna Trevisi op twee kilometer van de finish even een gaatje dichten. Elisa Balsamo zou aanvankelijk de sprint aantrekken voor Chloe Hosking, maar zij werd noodgedwongen gepromoveerd tot afmaakster van dienst. En dat deed ze met verve.

Uitslag Classic Brugge-De Panne 2022

1. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo)

2. Lorena Wiebes (Team DSM)

3. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ)

4. Lonneke Uneken (SD Worx)

5 Maria Martins (Le Col Wahoo)

Wedstrijdverslag

Parcours

Weinig nieuws onder de zon wat betreft het parcours van deze eendaagse. Het stramien van de wedstrijd is eigenlijk onveranderd sinds deze voor vrouwen is opgetuigd. Maar voor wie om wat voor reden dan ook nog niet helemaal op de hoogte is, een korte samenvatting. Vanaf de o zo fraaie Markt in Brugge wordt er eerst zo’n 8,5 kilometer achter de auto gefietst om de stad goed uit te komen. Daarna wordt er op de Torhoutsesteenweg met de vlag gezwaaid en kan het spel op de wagen.

De aanloopfase duurt bijna zeventig kilometer, want dan komen de rensters voor de eerste keer aan bij de finish. Er staan dan nog twee omlopen van 47,9 kilometer op het programma, dus van een lokaal rondje kunnen we niet spreken. Veel is er ook aan de ronde niet veranderd, behalve het feit dat die vergeleken met vorig jaar in tegenovergestelde richting wordt afgewerkt. O ja, de laatste hectometers zien er net even iets anders uit.

Het rondje begint met de passage langs de kust, richting Koksijde, langs de beruchte tramrails en het bekende bootrestaurant en door het duingebied. Dan volgt het peloton de loop van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke naar Veurne. Na een korte rondleiding door de alleraardigste binnenstad zullen de rensters zich langzaam opmaken voor de zone van de waarheid. De Moeren.

Het laagste punt van België was ooit een moeraslandschap waar rovers, smokkelaars en legio andere ongure types zich thuis voelden. Nu is het een drooggepompt landbouwgebied dat bij koersliefhebbers vooral bekendstaat als waaierwalhalla. De kaarsrechte polderweg zal bepalen met hoeveel rensters er gesprint gaat worden, als er al gesprint wordt. Want als het lekker waait, kan het helemaal uit elkaar vallen. En waaien zal het er naar alle waarschijnlijkheid. Dat maakt ook enkele stukken voor en zelfs nog een klein stukje na De Moeren aantrekkelijk voor ploegen die sfeer willen maken.

Wie na deze gevreesde passage het bekende attractiepark in het vizier krijgt, weet dat de finish niet ver meer is. Eenmaal terug in de Panne gaat het weer langs het traject van de langste tramlijn ter wereld, om op zeshonderd meter van de meet het spoor voor een laatste maal over te steken. De streep ligt op de Zeelaan, in de buurt van het marktplein.

Donderdag 23 maart: Brugge – De Panne (163,1km)

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.10 uur

Favorieten

Noot: de favorietenlijst is opgesteld voor het publiceren van de definitieve startlijst. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

De Trofeo Alfredo Binda was net nog even te pittig voor haar, maar alle kans dat Lorena Wiebes in de toekomst nog eens werk gaat maken van die Italiaanse prachtkoers. Voor nu heeft ze haar zinnen gezet op Gent-Wevelgem, de eerstvolgende echte topafspraak. In de Classic Brugge-De Panne heeft Wiebes als oud-winnares weinig meer te bewijzen.

Ze zou het dus rustig aan kunnen doen in functie van de grote weekendwedstrijd In Flanders Fields, maar dat zal ze waarschijnlijk niet doen. Sterker nog: de kans is aanwezig dat zij samen met haar ploeggenotes van SD Worx weer eens sfeer gaat maken op de open stukken. Het plan zal vermoedelijk zoiets zijn: hup, doortrekken en dat peloton op de kant zetten, de groep uitdunnen en vervolgens met afstand de sterkste zijn in de eindsprint.

Met dat scenario zal Charlotte Kool het grotendeels eens zijn. Al zal ze toch vooral zelf als eerste over de meet willen komen. In de Ronde van Drenthe kwam het jammer genoeg niet tot een duel tussen haar en voormalig ploeggenote Wiebes. Ziekte gooide namelijk roet in het eten bij de geboren Blaricumse. Jammer, want de DSM-kopvrouw heeft in de UAE Tour namelijk al bewezen dat ze Wiebes in een rechtstreeks sprintduel kan kloppen.

Het rondje door de Verenigde Arabische Emiraten zegt ook weer niet alles, maar we mogen de betekenis van die overwinningen ook zeker niet onderschatten. Het is niet voor niets dat Wiebes heeft gezegd dat ze Kool het meest vreest in de sprint. Daarnaast mogen we de capaciteiten van heel Team DSM niet onderschatten. Het is misschien wel de beste waaierploeg van het hele peloton. Zeker met de weersverwachting voor donderdag in het achterhoofd is dat een fijn gegeven…

Komen we uit bij Elisa Balsamo. Op twee gewonnen etappes na in de Setmana Ciclista Valenciana houdt het nog niet meteen over voor de Italiaans kampioene. Pech, pech, pech, zo kunnen we haar voorjaarstraject voorlopig samenvatten. In de Trofeo Alfredo Binda toonde ze met een tweede plaats alvast dat het met haar conditie wel snor zit. Ondanks dat het dus allemaal nog niet zo crescendo gaat als vorig jaar, heeft ze wel laten zien dat ze weer over meer dan degelijke benen beschikt. Opschrijven dus.

In haar laatste voorjaar draait Marta Bastianelli voorlopig heel lekker. In alle wedstrijden waarin over ‘bitumineuze voegvullingsmassa’ werd gesproken eindigde ze op het podium en in Le Samyn snelde ze zelfs naar de zegebloemen. Tegen Wiebes en co. is ze normaliter kansloos in een sprint, maar de uitgekookte Italiaanse kan wel ver komen. Zeker als het een loeizware wedstrijd wordt en een paar favorieten zich misschien hebben laten verrassen.

Met al haar ervaring zal de uitgenaste Bastianelli de boot niet zo snel missen. Mede daarom geven we haar net even het voordeel boven ploeggenote Chiara Consonni. Zij heeft dan misschien een grotere kans om de andere sprintsters te snel af te zijn, maar net als bij Balsamo valt het kwartje in het voorjaar nog even niet de goede kant op.

Nog twee Italiaanse rensters om het af te leren: Rachele Barbieri van Liv Racing TeqFind en Letizia Paternoster van Jayco-AlUla. Barbieri heeft van deze twee de grootste winstkansen. Vorig jaar kwam ze immers een paar keer behoorlijk in de buurt van de allersnelsten ter wereld. Dit jaar moet ze haar draai nog een beetje vinden, maar met haar pure snelheid heeft ze toch een streepje voor op anderen. Paternoster was op haar beurt een beetje weggedeemsterd bij Trek-Segafredo, bij haar nieuwe ploeg lijkt ze echter weer op het goede spoor te zitten. Bij Jayco-AlUla zou Georgia Baker het ook kunnen doen.

En zo zijn er heel wat rensters die normaliter de koers niet zullen winnen, maar wel in de buurt van de zege kunnen komen. Denk aan Clara Copponi (FDJ-SUEZ). De Française is een zeer begenadigd baanrenster, maar ze is tevens pijlsnel op de weg. In diezelfde categorie zien we bij Canyon-SRAM Shari Bossuyt. In de Tour de Normandie veegde ze zowel voor haar ploeg als zichzelf de nul van de tabellen, waar ze terecht zeer blij mee is. Bossuyts vlotte ploeggenotes Maike van der Duin (recent knap derde in de Ronde van Drenthe) en Sarah Roy zijn ook niet uit te vlakken.

U wilt nog namen markeren op het startformulier? Snappen we. Zet bijvoorbeeld eens een streepje bij types als Daria Pikulik, Marjolein van ’t Geloof (beiden Human Powered Health), Julie De Wilde, Cecilia van Zuthem (beiden Fenix-Deceuninck), Tereza Neumanová (Liv Racing TeqFind), Anniina Ahtsola (Uno-X) en Mylène de Zoete (Ceratizit-WNT), die ook wel van een lekkere waaier houdt. En laten we tot slot Lotta Henttala (AG Insurance-Soudal Quick-Step) zeker niet vergeten! Zoals u merkt: een teveel aan namen die met geen mogelijkheid allemaal top tien kunnen rijden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lorena Wiebes

*** Charlotte Kool, Elisa Balsamo

** Rachele Barbieri, Marta Bastianelli, Clara Copponi

* Chiara Consonni, Letizia Paternoster, Maike van der Duin, Shari Bossuyt

Weer en TV

Voor de liefhebbers van waaiers: de wind zal volgens Weeronline uit het zuidwesten komen. Dit zou betekenen dat de wind in De Moeren volledig op de flank staat. Niet ideaal, maar met windkracht vijf hoeft dat niet veel uit te maken.

De koers is vanaf 14.45 live te zien via de kanalen van Sporza alsmede Eurosport/GCN/Discovery+. Voor nog meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.