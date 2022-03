Elisa Balsamo klopt Lorena Wiebes in de Exterioo Classic Brugge-De Panne

Elisa Balsamo heeft de Exterioo Classic Brugge-De Panne gewonnen. De wereldkampioene die voor Trek-Segafredo uitkom won de massasprint van een uitgedund peloton. Lorena Wiebes en Marta Bastianelli mochten mee op het podium.

Niet snel na het startsein in Brugge probeerden de eerste rensters in de ontsnapping te geraken. Bij de tweede echte poging was het raak voor Nicole Steigenga (Coop-Hitec Products). De 24-jarige Nederlandse ging alleen op pad, maar kreeg al snel bezoek van drie achtervolgsters. Hannah Ludwig (Uno-X), Antonia Gröndahl (BCT) en April Tacey (Le Col-Wahoo) maakten de aansluiting. “Geen Belgische renster in de vlucht van de dag?”, dat moet ook Marith Vanhove (Parkhotel Valkenburg) gedacht hebben. De Belgische ging namelijk in de tegenaanval en sloot onder leiding van haar ploeggenote Kristie van Haaften aan bij de koploopsters.

Zes rensters dus in de ontsnapping van de dag. Het peloton had vandaag geen zin om in de finale nog het gat te moeten dichten richting de koploopsters, de voorsprong ging niet boven de minuut. Op 75 kilometer van de streep gingen de boeken al dicht voor de zes rensters die in de ontsnapping reden, het gat werd al vroeg gedicht.

Peloton laat niemand ontsnappen

Het was een signaal voor een aantal favorieten om zich vooraan in het peloton te nestelen, maar echt gekoerst werd er niet. Een nieuwe kopgroep met daarin de Belgische rensters Senne Knaven (AG Insurance-NXTG), Fien Delbaere (Multum Accountants Ladies), Sara Van de Vel (IBCT) en de Nederlandse Danique Braam (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) reden even weg, maar ook zij werden al snel teruggefloten door het peloton.

Topfavoriete Lorena Wiebes van Team DSM werd even opgeschrikt door een platte band, maar de Nederlandse vond al snel terug aansluiting bij het peloton. Bij het ingaan van de laatste ronde op 45 kilometer van de aankomst waren Trek-Segafredo, SD Worx en Movistar de ploegen die in de voorgrond van het peloton te zien waren.

Even een versnelling in De Moeren

Bij het opdraaien op De Moeren leken de rensters niet geïnteresseerd te zijn om er een harde koers van te maken, maar bij het zien van de wapperende vlaggen werd er dan toch gekoerst. De dames van UAE Team ADQ, Trek-Segafredo en SD Worx deden het tempo de lucht ingaan, zelfs kopvrouwen Lotte Kopecky en Elisa Balsamo staken een handje toe. Het bleef echter bij een versnelling, echte waaiers werden er niet getrokken.

Na De Moeren werd er even aangevallen door respectievelijk Alice Sharpe en Mieke Kröger, maar hun solo-versnellingen kwamen niet tot een goed einde. Op 17 kilometer van de streep was er een gigantische valpartij waar tientallen rensters bij betrokken waren. Echte topfavorieten lagen er op het eerst zicht niet bij, maar het peloton werd wel meer dan gehalveerd.

Sprinten onvermijdbaar

Met het uitgedunde peloton werd er richting de sprint in De Panne gereden. Aan kop van het peloton waren er met SD Worx, Movistar, Team DSM en UAE Team ADQ nog altijd dezelfde ploegen te zien. Ook Sanne Cant van Plantur-Pura deed voor Julie De Wilde haar duit in het zakje. Op een goede twee kilometer van de streep ging Anna Trevisi nog even tegen de vlakte, waardoor er een kleine scheur ontstond vooraan in het peloton.

Topfavoriete Lorena Wiebes moest even een gaatje dichten, maar ze kon in het zog van andere rensters het gat snel dichten. In de lange laatste rechte lijn trok Lotte Kopecky de sprint aan voor haar ploeggenote Lonneke Uneken, maar het was Balsamo die over de snelste benen beschikte. De Italiaanse wereldkampioen sprintte overtuigend naar de winst.