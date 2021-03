Grace Brown soleert naar zege in Brugge-De Panne

De Oxyclean Classic Brugge-De Panne voor vrouwen 2021 is gewonnen door Grace Brown. De Australische renster van Team BikeExchange reed in de finale weg uit een elitegroepje en wist vervolgens vakkundig naar de zege te soleren. Emma Norsgaard werd tweede, voor Jolien D’hoore.

Daags na de mannenuitgave stond ook de Oxyclean Classic Brugge-De Panne voor vrouwen op het programma. De Vlaamse eendagskoers, deel uitmakend van de Women’s WorldTour, zocht vandaag naar een opvolgster van Lorena Wiebes. De rappe renster van Team DSM was ook dit jaar weer van de partij in West-Vlaanderen, maar moest vandaag wel opboksen tegen rappe concurrentes als Lotte Kopecky, Jolien D’hoore en Emma Norsgaard.

Gesloten koers, stilte voor De Moeren

Verschillende vrouwen probeerden na de start een vroege vlucht op poten te zetten, maar het peloton had duidelijk geen zin om een hele middag achter een paar vluchters aan te rijden. Na een gezapige openingsfase was het vooral uitkijken naar de eerste passage van De Moeren, waar de wind vaak vrij spel heeft en waaiergevaar constant op de loer ligt. Het peloton werd ook meteen op een lint getrokken en dus was het alle hens aan dek voor de vrouwen met winstambities.

De topfavorieten draaiden netjes mee aan kop van het peloton, maar achteraan stond de deur wel op een behoorlijke kier. Zo zagen we in een tweede groepje Amalie Dideriksen, de wereldkampioene van Doha en zeker niet te onderschatten in een sprint, naar adem happen. De snelle Deense profiteerde echter optimaal van een moment van windstilte in het peloton na het verlaten van De Moeren. Een compact peloton reed vervolgens in gestrekte draf naar de tweede passage van De Moeren.

Nieuwe passage door de Moeren zorgt voor spektakel

Eenmaal weer op de plaatselijke ronde werd het tempo in het peloton opgevoerd en nam de nervositeit, met het oog op een nieuwe passage door de open vlakte, weer toe. Na een nieuwe passage door De Panne was het de kilometers aftellen tot de laatste strook door De Moeren. Toen het peloton de polder weer indook, werd het pak weer op een lint getrokken. En dit keer stond de wind wél ideaal om het peloton uiteen te ranselen.

Een eerste groep van een vijftiental rensters kwam als eerste uit De Moeren, gevolgd door een grotere groep van een vrouw of veertig. Lotte Kopecky had zich aanvankelijk in slaap laten sussen, maar wist met een indrukwekkende inspanning nog naar het eerste groepje te springen. Twee andere rappe dames, Lorena Wiebes en Marta Bastianelli, zaten nog wat verder en waren in de finale op achtervolgen aangewezen.

Elitegroepje blijft voorop, Brown soleert naar zege

De voorste elitegroep bestond uit Elisa Balsamo, Aude Biannic, Emma Norsgaard, Julie Leth, Kirsten Wild, Lisa Brennauer, Lauretta Hanson, Chloe Hosking, Alice Barnes, Grace Brown, Amy Pieters, Jolien D’hoore en Kopecky. Met nog negentien kilometer te gaan viel Brennauer weg uit de voorste groep: de sterke Duitse kreeg op een slecht moment af te rekenen met een lekke band en kon een eventuele zege vergeten.

Met Balsamo, Norsgaard, Wild, Hosking, D’hoore en Kopecky zaten meerdere rappe vrouwen vooraan en dus moest Grace Brown wel aanvallen om een sprint te ontlopen. De Australische, vorig jaar al een revelatie in de klassiekers met winst in de Brabantse Pijl en een tweede stek in Luik-Bastenaken-Luik, kreeg niemand mee en wist al snel een voorgift van twintig seconden bijeen te trappen. In de achtervolgende groep bleek de samenwerking niet optimaal.

In de daaropvolgende kilometers naar de streep bleef de voorsprong schommelen rond de twintig seconden en Brown slaagde er uiteindelijk in om uit de greep te blijven van de achtervolgsters. Het is voor de winnares ook meteen de eerste overwinning op WorldTour-niveau. De sprint voor de tweede plaats ging naar Norsgaard, voor D’hoore en Kopecky. Kirsten Wild (6e) en Amy Pieters (9e) finishten namens Nederland in de top-10.