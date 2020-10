Wiebes zegeviert in Driedaagse Brugge-De Panne na declassering D’hoore

Lorena Wiebes heeft de derde editie van de Driedaagse Brugge-De Panne op haar naam geschreven. De Nederlandse sprintster van Team Sunweb kwam als tweede over de streep, maar Jolien D’hoore werd gedeclasseerd na een volgens de jury ongeoorloofde sprint.

Met de AG Driedaagse Brugge-De Panne staat dinsdag en woensdag de laatste Vlaamse topkoers van het jaar op het programma. Vandaag was het de beurt aan de dames. Titelverdedigster Kirsten Wild stond niet aan de start in Brugge, maar de organisatie kon wel rekenen op toppers als Chantal van den Broek-Blaak, Jolien D’hoore, Lotte Kopecky, Amy Pieters, Lorena Wiebes en Elisa Longo Borghini.

Nerveuze wedstrijd

Met Blaak, Pieters, Kopecky, Lisa Brennauer en Sarah Roy kwam de volledige top vijf van de Ronde van Vlaanderen in actie. De rensters begonnen iets voor het middaguur aan een wedstrijd van 156,3 kilometer over relatief vlakke wegen. Het tempo lag behoorlijk hoog in de openingsfase van de wedstrijd, maar het peloton begon desalniettemin gegroepeerd aan de laatste honderd kilometer.

Het peloton werd onderweg opgeschrikt door enkele zware valpartijen, waardoor meerdere rensters moesten opgeven in de laatste Vlaamse wedstrijd van het seizoen. In de finale brak het inmiddels uitgedunde peloton in meerdere stukken, aangezien de wind vrij goed stond voor het trekken van waaiers. Boels-Dolmans en Team Sunweb waren de dominante ploegen. Die laatste formatie zat zelfs nog met vijf rensters vooraan.

Elitegroepje blijft over na waaierkoers

Vooraan bleef een groep (van een vijftiental sterke vrouwen) over, met onder meer Brennauer, de Luxemburgse kampioene Christine Majerus, de Australische Roy, de Belgische sprinthoop Kopecky, de snelle Nederlandse Wiebes en Van den Broek-Blaak. De aanwezige dames wisten een aardig hoog tempo te ontwikkelen, maar toch slaagden enkele coureurs van CCC-Liv er nog in om een scheve situatie recht te zetten.

In de laatste kilometers zagen we vervolgens een aanval van Jeanne Korevaar, terwijl ook Ellen van Dijk het probeerde namens Trek-Segafredo. Deze rensters wisten echter geen beslissend gaatje te slaan en ook de poging van Van den Broek-Blaak strandde in schoonheid. Team Sunweb nam de koers vervolgens in handen en probeerde de rode loper uit te rollen voor de pijlsnelle Wiebes, vorig jaar nog tweede in de Driedaagse Brugge-De Panne

Vlak voor het ingaan van de laatste kilometer zagen we nog een ultieme versnelling van Boels-Dolmans, maar we kregen uiteindelijk een sprint tussen de snelste renners uit het elitegroepje. Jolien D’hoore ging als eerste de spurt aan en wist de opkomende Wiebes nipt van zich af te houden. De Belgische week echter wel van haar lijn en dit was voor de jury genoeg om haar te declasseren.

Wiebes ‘profiteerde’ optimaal en pakte de zege, voor Brennauer en Kopecky.