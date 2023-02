Voorbeschouwing: Clásica de Almería 2023 – Vierde zege voor Arnaud De Lie?

In de Clásica de Almería zullen we dit weekend weer de sprinters tegenkomen. Met onder meer Arnaud De Lie en titelverdediger Alexander Kristoff aan de start huisvest de Spaanse koers genoeg blikvangers om zondag eens voor de televisie te gaan zitten. Wie zet zichzelf dit jaar op de erelijst? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Clásica de Almeria werd in 1986 voor het eerst georganiseerd. De koers heette toen nog de Ruta de la Hortalizas, letterlijk vertaald de ‘Groentenroute’, en profs waren destijds nog niet welkom aan de Andalusische kust. De piepjonge (18) Miguel Ángel Martinez werd de eerste winnaar. Een jaar later zou hij zijn eerste profcontract tekenen bij Teka, waarna hij in de jaren 90 uitgroeide tot een gerespecteerde profwielrenner met onder meer een eindzege in de Ruta del Sol.

Vanaf 1992 kwam de wedstrijd op de UCI-kalender te staan onder de huidige naam en waren profs voor het eerst welkom. De Deen Kenneth Weltz won de eerste editie, waarna er een aantal gloriejaren voor de Belgen volgden, met achtereenvolgende zeges voor Johan Capiot, Jean-Pierre Heynderinckx en Wilfred Nelisen in 1994, 1995 en 1996. Daarna wisten de Belgen niet meer te winnen. Nederland sloeg met Theo Bos in 2010 een keer toe.

De afgelopen jaren ging een aantal van ’s werelds beste sprinters met de zege aan de haal in Almería. Sam Bennett spurtte hier in 2014 naar zijn tweede profzege, Mark Cavendish volgde hem een jaar later op. Caleb Ewan schoot in 2018 raak in een voor hem verder tegenvallend seizoen.

De afgelopen voegden Pascal Ackermann (2019 en 2020), Giacomo Nizzolo (2021) en Alexander Kristoff (2022) zich nog op de erelijst. Met twee zeges is Ackermann momenteel recordhouder in deze wedstrijd, samen met de Italiaan Massimo Strazzer.

Laatste tien winnaars Clásica de Almería

2022: Alexander Kristoff

2021: Giacomo Nizzolo

2020: Pascal Ackermann

2019: Pascal Ackermann

2018: Caleb Ewan

2017: Magnus Cort

2016: Leigh Howard

2015: Mark Cavendish

2014: Sam Bennett

2013: Mark Renshaw

Laatste editie

Alexander Kristoff greep vorig jaar de zege in de Clásica de Almería. Na 188 kilometer koers kwam de Noor als eerste over de meet in Roquetas de Mar. Nacer Bouhanni en Giacomo Nizzolo strandden op de plekken twee en drie.

Dat er gesprint zou gaan worden in de Spaanse eendagskoers, stond in de sterren geschreven. Op het vlakke Spaanse parcours maakten de drie vluchters Lukas Pöstlberger, Gilles De Wilde Xabier Mikel Azparren geen schijn van kans om het goed georganiseerde peloton voor te blijven. Met nog vijftien kilometer te gaan werden zij dan ook ingerekend.

De absolute finale werd vervolgens nog ontsierd door een grote valpartij. Intermarché-Wanty-Gobert slaagde er als een van de weinige ploegen in om uit het gedrang te blijven en kon met Adrien Petit en Andrea Pasqualon de ideale lead-out op poten zetten voor Kristoff. De Noor bleek uiteindelijk sterk genoeg om Bouhanni en Nizzolo achter zich te houden en zo zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken.

Uitslag Clásica de Almería 2022

1. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

2. Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic)

3. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech)

4. Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels Sauces-Wallonie Bruxelles)

5. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

Wedstrijdverslag

Parcours

De 36ste editie van de Clásica de Almería brengt het peloton in 190 kilometer van Puebla de Vicar naar Roquetas de Mar, dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Almería ligt. De laatste keer dat Almería ook daadwerkelijk als finishplaats werd aangedaan was in 2017, toen Magnus Cort Nielsen met de zege aan de haal ging. In 2019 was Almería voor de laatste keer de startplaats.

Voor het koersverloop maken de start- en finishwijzigingen van de afgelopen jaren niet zoveel uit. Al een flink aantal jaar draait de wedstrijd uit in een massasprint. Dat komt omdat de organisatie de finale van de wedstrijd steeds weer vlak uittekent, waardoor sprintersploegen steeds nog genoeg tijd hebben om zich te organiseren voor een sprint.

Het parcours dit jaar is nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Beklimmingen als de Alto de Celín (7,1 km aan 4,6%), Alto de La Alqueria (1,5 km aan 6,5%) en de Alto de Fuente Marbella (1,5 km aan 7,1%) vormen de grootste obstakels in de eerste honderd kilometer, waarna het parcours geleidelijk aan vlakker wordt.

Na 158 kilometer bereikt het peloton voor het eerst de finish in Roquetas de Mar. Daarna volgt nog een grote lus van iets meer dan twintig kilometer en een slotomloop van vijf kilometer. In deze omloop liggen voornamelijk brede wegen die sprintersploegen de tijd geven om een lead-out op poten te zetten. Met nog vijfhonderd meter voor de boeg verlaten de renners de Calle Miguel Indurain en slaan ze voor de laatste keer rechtsaf naar de naar Koning Juan Carlos I vernoemde finishstraat. Hier zal ongetwijfeld weer gespurt gaan worden.

Zondag 12 februari, Puebla de Vicar-Roquetas de Mar (190 km)

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.25 uur

Favorieten

Op de startlijst van de Clásica de Almería vinden we tien WorldTour-teams terug. Toch zullen die WorldTour-teams hun ogen richten op een renner van een ProTeam. De man om in de gaten te houden is namelijk de Belg Arnaud De Lie van Lotto-Dstny. De Lie staat dit seizoen al op drie zeges en lijkt vooralsnog als sprinter niet te kloppen. De 20-jarige Waal won al in Valencia en maakte vorige week indruk in de Ster van Bessèges met liefst twee ritzeges. De man die De Lie zondag kan kloppen in Almerìa moet van goeden huize komen.

De grote concurrent van De Lie is net als de Waal momenteel een hype in de wielerwereld: Biniam Girmay. De Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty verbaasde vorig jaar de wielerwereld met de winst in Gent-Wevelgem en wil dit jaar oogsten. De 22-jarige Girmay won vorige week nog een rit in de Ronde van Valencia en is dus in vorm. De vraag is wel hoe het momenteel met de hoofdpijn van Girmay is gesteld; in de slotrit van diezelfde ronde moest hij afstappen.

Dan door naar Fernando Gaviria. Bij Movistar lijkt de 28-jarige sprinter weer op de rappe man van weleer. In de Ronde van San Juan wist hij al direct te winnen; iets wat de afgelopen jaren geen sinecure meer was bij Gaviria. Voor zijn zege in Argentinië stond de teller slechts op drie zeges in twee jaar. Daar lijkt dit seizoen dus verandering in te gaan komen. Landgenoot Juan Sebastián Molano is een man om rekening mee te houden bij UAE Team Emirates, al is een vijfde plaats in de Trofeo Palma dit seizoen voorlopig zijn beste resultaat.

Giacomo Nizzolo en Bryan Coquard zijn de gerenommeerde topsprinters in dit rijtje. Nizzolo wil als oud-winnaar hier hoge ogen gooien en verzamelde al wat ereplaatsen dit jaar in de Ronde van San Juan, Coquard rijdt hier zijn eerste wedstrijd van het seizoen op Europese bodem, nadat hij met een ritzege in de Tour Down Under is teruggekeerd. Of deze mannen het op absolute topsnelheid gaan redden tegen types als De Lie, Girmay en Gaviria is nog maar de vraag, maar op een goede dag moeten zij zeker in staat zijn hier voor de overwinning mee te doen.

Een speciale mention is er voor de titelverdediger, Alexander Kristoff. De sterke Noor is misschien niet meer de sterke beer van vroeger, maar nog steeds graait Kristoff ieder jaar zijn zeges mee. Kristoff zal er ongetwijfeld op gebrand zijn om zijn titel te verdedigen. Dit seizoen is het nog niet je van het voor de Noor, maar met een gemotiveerde ploeg om hem heen weet je het nooit.

Naast De Lie is Jordi Meeus een andere Belgische kanshebber. Vorig jaar leek Meeus helemaal los bij BORA-hansgrohe, met prestigieuze zeges in de Primus Classic en de Ronde van Groot-Brittannië, dit jaar heeft hij zich nog niet kunnen onderscheiden. Al werd hij wel tweede in de nationale Schwalbe Classic achter Ewan. Cees Bol is de Nederlandse hoop. In de Saudi Tour greep de 27-jarige Noord-Hollander tot twee keer toe naast de ritzege voor zijn nieuwe ploeg Astana Qazaqstan.

Tot slot: INEOS Grenadiers schuift het Duitse toptalent Kim Heiduk naar voren. Of de 22-jarige neoprof zich echt al kan meten met de wereldtop is nog maar de vraag, maar de Duitser heeft in potentie veel huis en heeft een van de beste WorldTour-ploegen zondag achter zich staan. Max Walscheid, Nacer Bouhanni en Paul Penhoët zijn andere coureurs om op te letten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud De Lie

*** Biniam Girmay, Fernando Gaviria

** Bryan Coquard, Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo

* Kim Heiduk, Cees Bol, Jordi Meeus, Juan Sebastián Molano

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het blijft zondag droog in Andalusië. Met een temperatuur van 18 graden en lichte bewolking is het momenteel aangenaam vertoeven in het zuiden van Spanje. De weerstations worden het zondag niet eens over de windkracht. Waar Weeronline voorspelt dat er een stevige noordoostenwind zal waaien (windkracht 5), denkt Buienradar dat er een flauwe bries uit het noordoosten zal komen (windkracht 2).

De Clásica de Almería wordt zondag live uitgezonden op Eurosport 2 vanaf 15.30 uur. Online is de wedstrijd te bekijken via Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+ vanaf 15.15 uur.