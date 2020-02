Ackermann volgt zichzelf op in Clásica de Almería, Van Poppel vierde zondag 16 februari 2020 om 18:06

De Clásica de Almería is voor de tweede opeenvolgende keer gewonnen door Pascal Ackermann. De Duitse sprinter van BORA-hansgrohe ging vroeg aan in de straten van Roquetas de Mar, maar Ackermann wist met machtige pedaalslagen Alexander Kristoff en Elia Viviani achter zich te houden. Danny van Poppel werd vierde.

Daags na de Vuelta a Murcia was het tijd voor een andere Spaanse wedstrijd: de Clásica de Almería. In het verleden zagen we renners als Michael Matthews, Mark Cavendish en Caleb Ewan zegevieren in kustplaats Almería, maar start en finish lagen ditmaal in het centrum van vakantieoord Roquetas de Mar. De grote vraag was of we in de nieuwe finishplaats ook een nieuwe winnaar kregen van deze sprintersvriendelijke eendagskoers.

Titelverdediger Pascal Ackermann was namelijk gebrand op een nieuwe zege in het zuiden van Spanje, zeker na zijn recente nederlagen in de Challenge Mallorca. Gelukkig voor Ackermann was zijn grote plaaggeest Matteo Moschetti er niet bij, maar de sprinter van BORA-hansgrohe moest echter wel afrekenen met onder meer Eli Viviani, Alexander Kristoff en Luka Mezgec. Bovendien moesten de ploeggenoten van Ackermann eerst nog enkele vroege vluchters inrekenen.

Vluchters redden het niet, zware val De Kleijn

Joan Bou, Ricardo Vilela, Sergio Martín, Rasmus Quaade en Daniel Viegas reden lange tijd voor het peloton uit, maar de vijf koplopers kwamen nooit in aanmerking voor de zege. De mannen van BORA-hansgrohe, Cofidis en UAE Emirates zorgden er namelijk voor dat de voorsprong beperkt bleef tot enkele minuten. Op goed vijftig kilometer van de streep waren de vluchters eraan voor de moeite. Vlak daarna werd het peloton opgeschrikt door een valpartij.

Het Deense Riwal Readynez zag plots meerdere renners op de grond liggen, waaronder sprintkopman Arvid de Kleijn. De Nederlander bleef lange tijd op de grond liggen en kon een sprint in de straten van Roquetas de Mar vergeten. Het peloton keek niet achterom en reed in volle vaart én gegroepeerd naar de laatste kilometers. Op vier kilometer van de streep zagen we de mannen van Israel Start-Up Nation naar voren schieten.

Ackermann zegeviert na machtige sprint

De Israëlische ploeg kon met Rudy Barbier en Davide Cimolai twee rappe mannen uitspelen, maar de formatie moest alle zeilen bijzetten om het treintje van Mitchelton-Scott achter zich te houden. Dat lukte niet, waardoor de Australische ploeg het commando wist over te nemen. Geen enkele formatie slaagde er echter in om zijn sprinter in een zetel naar de laatste tweehonderd meter te brengen.

De laatste kilometer verliep behoorlijk chaotisch, maar Ackermann profiteerde optimaal van de lead-out van Attilio Viviani, die zijn broer Elia naar de zege wilde piloteren. De Duitser ging de sprint van ver aan, zag Kristoff nog wel naderen, maar de Noor kwam te laat om Ackermann van zijn tweede opeenvolgende zege in de Clásica de Almería te houden.