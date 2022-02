Alexander Kristoff snelt naar de zege in Clásica de Almería

Alexander Kristoff heeft zijn eerste zege van het seizoen en voor Intermarché-Wanty-Gobert te pakken. De sterke Noor bleek in de Clásica de Almería de snelste in de massasprint, voor Nacer Bouhanni en Giacomo Nizzolo.

In het Spaanse drieluik dat momenteel verreden wordt, was het vandaag tijd voor de Clásica de Almería: een typische sprinterskoers. Er stonden ook deze editie weer tal van snelle mannen aan het vertrek. Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Juan Sebastián Molano, Martin Laas, Nacer Bouhanni, Niccolò Bonifazio… Deze rappe mannen mochten voor de start met zekerheid dromen van de zege in finishplaats Roquetas de Mar. Onderweg werden er weldegelijk enkele hellingen bedwongen, maar de finale langs de Spaanse kust stelde niet veel voor.

Drie renners vormen de vroege vlucht

Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen-Baloise) en Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe) vormden de vlucht van de dag. De Spanjaard, Belg en Oostenrijker wisten een maximale voorsprong te vergaren van meer dan vier minuten, maar in het peloton was er geen sprake van paniek. De sprintersteams wisten de voorsprong van de drie vluchters binnen de perken te houden. In de heuvelachtige openingsfase was het vergeefs wachten op vuurwerk en dus konden we ons al voorzichtig gaan opmaken voor een massasprint.

Met nog goed vijftien kilometer te gaan werden de vluchters bedankt voor bewezen diensten en was het aan de ploegen van de sprinters om de treintjes zo goed mogelijk op de rails te zetten. Intermarché-Wanty-Gobert bleef goed gegroepeerd in dienst van Kristoff en ook Arkéa-Samsic (voor Nacer Bouhanni), Israel-Premier Tech (met titelverdediger Giacomo Nizzolo in de gelederen) lieten zich nadrukkelijk zien aan kop van de koers. In de razendsnelle en bij momenten verraderlijke finale was het opletten voor valpartijen.

Kristoff schenkt Intermarché-Wanty-Gobert een nieuwe zege

In de slotkilometers gingen meerdere renners tegen de vlakte, maar de topsprinters wisten zonder kleerscheuren de finale te overleven en konden dus gaan sprinten voor de zege. Intermarché-Wanty-Gobert wist in de laatste kilometer uit het gedrang te blijven en Adrien Petit en Andrea Pasqualon slaagden erin om een ideale lead-out op poten te zetten voor sprintkopman Kristoff. De Noor kon zo in een ideale positie aan zijn spurt beginnen en bleek sterk genoeg om Bouhanni en Nizzolo achter zich te houden. Goed voor zijn eerste zege van het seizoen en eerste triomf op Spaanse bodem.

Voor zijn nieuwe werkgever Intermarché-Wanty-Gobert is het overwinning nummer twee van het nog prille wielerseizoen. Vorige maand snelde de beloftevolle Eritreeër Biniam Girmay al naar de bloemen in de Trofeo Alcúdia.