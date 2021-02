Giacomo Nizzolo grijpt de winst in Clásica de Almería, Danny van Poppel zesde

Europees kampioen Giacomo Nizzolo heeft in Spanje de Clásica de Almería gewonnen. De Italiaan van Qhubeka ASSOS was na 183 kilometer de beste sprinter in de straten van Roquetas del Mar en volgt op de erelijst Pascal Ackermann op. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step) en Martin Laas (BORA-hansgrohe) werden tweede en derde.

Molenaar en Ghys mee in de vlucht

De kopgroep van de dag bestond uit Alex Molenaar (Burgos-BH), Davide Bais (EOLO-Kometa), Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise), Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros-RGA) en Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi). Zij kregen Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo) in de achtervolging, maar de coureur uit Eritrea belandde in de chasse patate. Het peloton volgde op ruim drie minuten.

Op de eerste klim van de dag wist Ghebreigzabhier dan toch de aansluiting te vinden bij de kopgroep, maar vijftig kilometer later was het feest van de aanvallers over. Onder aanvoering van Astana werd de vroege kopgroep al snel ingerekend. Daarna mocht een nieuw gezelschap wegrijden.

Nieuwe kopgroep

Savva Novikov (Equipo Kern Pharma), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) en Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) kregen een vrijgeleide voor het tweede deel van de wedstrijd, maar het peloton liet de teugels niet vieren. Qhubeka ASSOS haalde namelijk veertig kilometer voor de meet ook die kopgroep terug, waardoor een compleet peloton de laatste grote omloop rond Roquetas del Mar in ging.

Meeus, García en Hodeg vallen in de slotfase

Op een grote rondweg langs de kust trok Deceuninck-Quick-Step vervolgens het peloton op een lint. Door de wind zorgde het voor wat nervositeit, maar veel schade berokkende de poging niet. Wel was er een valpartij waar Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Ivan García (Movistar) en Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick-Step) de grootste slachtoffers van waren.

García wist snel overeind te komen, maar moest een heel lange inhaalslag maken om weer aan te sluiten in het peloton. Daar bleef het onrustig, waardoor opnieuw gevallen werd. Dit keer was onder meer Boy van Poppel erbij betrokken. Toch bleven de meeste favorieten overeind. Zij passeerden zes kilometer voor het einde voor de laatste keer de eindstreep, waarna nog een lokale ronde volgde.

Nizzolo overtuigt in massasprint

Comeback kid Mark Cavendish kon op dat moment ook al afgeschreven worden voor de zege, want ook de Brit reed op achterstand. Toch nam Deceuninck-Quick-Step het initiatief in de slotkilometers, maar ook AG2R Citroën meldde zich aan kop onder de vod. Florian Sénéchal werd goed afgezet in de laatste honderden meters maar ging te laat aan, waarna het Giacomo Nizzolo was die met overmacht de sprint won.

Sénéchal wist nog wel tweede te worden, voor BORA-hansgrohe-sprinter Martin Laas. Met Timothy Dupont (vijfde) en Edward Theuns (achtste) eindigden twee Belgen in de top-10. Danny van Poppel was de beste Nederlander; hij werd zesde.