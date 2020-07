Voorbereidingen op najaarskoersen in volle gang donderdag 9 juli 2020 om 11:30

WielerFlits Nationaal kijkt deze week uit naar de herstart van het seizoen. De Nederlandse continentale teams zijn bezig met hun voorbereiding. Zo weten de meeste ploegen steeds meer over hun programma, in binnen- en buitenland. In deze rubriek bundelen wij het laatste nieuws van het nationale wielrennen.

VolkerWessels-Merckx stopt met opleidingsploeg Reggeborgh

Het Reggeborgh Wielerteam, de opleidingsploeg van VolkerWessels-Merckx, houdt vanaf 2021 op te bestaan. Het coronavirus heeft voor economische onzekerheid gezorgd bij enkele sponsors, die als gevolg van deze onzekerheid zijn afgehaakt.

VolkerWessels-Merckx wil zich ondanks het opheffen van het opleidingsteam blijven profileren als ploeg waarin jonge renners zich kunnen ontwikkelen. “Ondanks het feit dat we met één team verder gaan, blijven we een belangrijke opleidingsploeg waarbij het opleiden van jonge, talentvolle renners en het leveren van topprestaties op continentaal niveau gewaarborgd blijven”, zo klinkt het vanuit het bestuur.

Geen van de renners van het Reggeborgh Wielerteam zal de overstap maken naar VolkerWessels-Merckx, waar door het stoppen van Justin Timmermans aankomend jaar een plek vrij komt.

Goed nieuws voor À BLOC: Roemenië heft quarantaineregels Nederland op

Wielerploeg À BLOC lijkt toch af te kunnen reizen naar Roemenië voor de Sibiu Cycling Tour. Het land heeft vanaf 7 juli de verplichte quarantaine voor reizigers vanuit Nederland en België opgeheven, al wordt toch een slag om de arm gehouden. Het coronavirus is nog zeker niet weg uit Roemenië en dus bestaat de kans dat (lokale) autoriteiten de Sibiu Tour nog verbieden. Deze week wordt spannend, klinkt het vanuit Roemenië.

“Nu maar hopen dat de situatie daar niet verslechtert”, reageert À BLOC-coureur Ivar Slik, die vorig jaar de proloog won in de rittenkoers. De renners van de continentale ploeg vliegen op dinsdag 21 juli die kant op, mits alle maatregelen dat toelaten. Tot die tijd houdt de selectie een gezondheidschecklist bij en volgende week worden alle renners getest op het coronavirus. Dit is in lijn met het UCI-protocol.

Concurrentie Mathieu van der Poel

Begin juni terug sprak Slik zijn doelstelling voor de Sibiu Cycling Tour al uit. “Alle ballen op de proloog!”, zei hij. Waarschijnlijk krijgt hij in die technische proloog concurrentie van Mathieu van der Poel, die met Alpecin-Fenix start. “Die kan nog wel eens dicht in de buurt komen”, grapt Slik. “Wel mooi dat hij meedoet. Ik denk dat Gianni Vermeersch ook echt goed zal rijden in de proloog.”

Roemenië mag dan wel de beperkingen opgeheven hebben, vanuit Nederland is het reisadvies (op het moment van schrijven) nog altijd ‘oranje’. Dat houdt in dat alleen noodzakelijke reizen geadviseerd worden vanwege de situatie in dat land. Daarnaast adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om bij terugkomst uit een ‘oranje’ land vrijwillig twee weken in quarantaine te gaan.

BEAT stelt contractbesprekingen uit

BEAT Cycling Club heeft nog niet met de renners gesproken over 2021. Teammanager Geert Broekhuizen laat weten dat de ploeg die gesprekken eind augustus zal voeren. Dan hoopt BEAT alweer volop bezig te zijn en een beter te beeld te hebben van de prestaties van de renners, in wedstrijden en in trainingen.

Normaal gesproken had BEAT eind juli, na de geplande zomerstop, de gesprekken over het aankomende seizoen opgestart. Nu de kalender op de schop is gegaan, heeft het management besloten dat uit te stellen.

De ambities om in 2021 ProTeam te worden hebben een flinke knauw opgelopen. Broekhuizen laat weten dat er nog over gesproken wordt, maar dat er nog veel onduidelijk is. “Als de kans zich voordoet doen we het, anders groeien we nog een jaar door op continentaal niveau”, zegt hij.

Nieuwstips of opmerkingen?

nationaal@wielerflits.nl

Mengoulas en Lewis zijn later aangesloten bij BEAT

Eind juni kwamen de renners van BEAT Cycling Club elkaar voor het eerst weer tijdens een trainingsstage in België, waarbij Dwars door het Hageland en de Antwerp Port Epic verkend werden. Onder meer Johan Museeuw, vader van BEAT-renner Stefano, was een dag van de partij om de renners te vertellen over zijn ervaringen.

Twee renners ontbraken bij de stage: Alex Mengoulas en Adam Lewis. Mengoulas verbleef de afgelopen drie maanden in zijn vaderland Griekenland, waar hij onlangs een Grieks paspoort in ontvangst nam om zo in de toekomst mogelijk uit te kunnen komen voor de Griekse selecties op kampioenschappen. Hij keerde afgelopen weekend terug naar Nederland, waar hij zich aansloot bij de ploeg. De Brit Adam Lewis reisde begin juli naar Nederland.

Al in juli zullen enkele renners van BEAT zich tonen. Belgische coureurs mogen op persoonlijke titel starten in kermiskoersen. Nederlandse renners zullen zich tot de Heistse Pijl twee dagen per week verzamelen om samen te trainen. De ploeg gaat ook nog op trainingskamp naar de Ardennen, waar renners zich in de kijker kunnen rijden voor een selectie voor de Czech Tour van begin augustus.

Ondertussen is ook de deelname van BEAT Cycling Club aan de Omloop van het Houtland (23 september) bevestigd. Daarnaast rijdt de ploeg op 6 september de Omloop van Valkenswaard, omdat de andere mogelijkheid op die dag – een Franse eendagskoers – afgelast is.

Stijn Daemen wint trainingswedstrijd in Venlo

Nu de trainingswedstrijden in Nederland ook weer toegestaan zijn vanaf 1 juli, betekent dat dat de continentale renners ook weer in actie mogen. Stijn Daemen van À BLOC greep direct zijn kans in Venlo, waar hij een lokale wedstrijd wist te winnen.

“Het voelde alsof ik uit een winterpauze kwam”, reageert Daemen. De maatregelen werden ook in acht genomen. “Alles was heel minimaal en iedereen was met zijn eigen ding bezig. Er waren ongeveer 60 deelnemers. Rondom de koers hielden mensen van de jury en de organisatie afstand, in het peloton is dat niet te doen. Het is leuk dat we kunnen opstarten zo langzamerhand.”

Voor Daemen staat eind deze maand al de eerste UCI-koers op het programma, mits alle maatregelen dat toelaten. Hij staat op de lijst voor de Sibiu Cycling Tour in Roemenië. “Dat heb ik twee weken geleden gehoord. Daarom ben ik nu wat specifieke trainingen aan het doen in de Ardennen en de Eiffel”, aldus de 20-jarige Limburger.

Arensman wint op virtuele Mont Ventoux

Thymen Arensman heeft op vrijdag 26 juni de Ventoux Challenge gewonnen tijdens de SEG eRacing Academy eSeries U23/U19. De 20-jarige Gelderlander rekende in een gemixte virtuele wedstrijd tussen beloften en junioren af met laatstejaars U19-renner Darren van Bekkum, die dus wel de juniorenwedstrijd won. Hij staat vanwege onschuldige problemen bij de kalibratie van de vermogensmeter niet in de uitslag.

Arensman – per 1 augustus prof bij Team Sunweb – had van zijn trainer de opdracht gekregen rustig aan te doen. Het grote talent kon echter lang mee en reed zeer onopvallend. Op een goede twee kilometer van de meet besloot hij toch eens de benen te testen. Arensman reed vlotjes weg, maar het was junior Van Bekkum die hem van repliek diende. Een nieuwe versnelling van de aspirant-prof was het onbeschreven blad Van Bekkum echter te machtig. Die laatste passeerde als tweede de streep, maar ontbreekt dus in de uitslag vanwege bovengenoemde problemen. Daardoor voert George Wood de uitslag aan.

SEG eRacing Academy eSeries U23 2020

Mont Ventoux Challenge (25,5 kilometer)

1. Thymen Arensman (SEG Racing Academy)

2. George Mills-Keening (Ribble Weldtite)

3. Harrison Wood (SEG Racing Academy)

4. Marco Frigo (SEG Racing Academy)

5. Daan Hoole (SEG Racing Academy)

Volledige uitslag

SEG eRacing Academy eSeries U19 2020

Mont Ventoux Challenge (25,5 kilometer)

1. George Wood (Spokes Racing)

2. William Truelove (Welsh Cycling)

3. William Harding (Marsh Tracks)

Volledige uitslag

Komende vrijdag staat de volgende manche op het programma. Dan werken de beloften en junioren het biljartvlakke Borrego Circuit af. Die deden de beloften al twee keer eerder; toen wonnen respectievelijk Jordi Meeus en David Dekker. Die laatste werd op de Mont Ventoux overigens knap zesde. WielerFlits-redacteur Youri IJnsen doet co-commentaar bij deze wedstrijden.

Terugkijken livestream Ventoux Challenge



Harrison Wood uit de running na valpartij

Harrison Wood is afgelopen zaterdag tijdens een aanrijding met een auto op training met de schrik vrijgekomen. De 20-jarige klimmer van SEG Racing Academy werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij niets heeft gebroken of andere zwaar letsel aan zijn ongeluk heeft overgehouden. Wel moet hij een tijdje rustig aan doen vanwege kneuzingen aan zijn rechterbeen. Op het digitale thuis van zijn ploeg geeft de jongeling tekst en uitleg.

“Ik was aan het trainen en nam een ​​bocht naar links. Plotseling stopte er onmiddellijk een auto voor me, waardoor ik tegen de achterkant en tegen de achterruit botste. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht en onderging bloedonderzoek en röntgenfoto’s. Die bleken allemaal oké te zijn. Ik had snijwonden van het glas en wat inwendige kneuzingen aan mijn rechterbeen. Ik begin me nu al beter te voelen en met de hulp van de staf van de Academy hoop ik snel te herstellen en ga ik snel weer trainen.”

On Saturday, @Harrison_Wood00, was involved in a accident with a car while training. He does not suffer any fractures or major injuries, but he will use the coming period to recover from internal bruising on his right leg monitored by our medical staff 📲https://t.co/5oZHIfUNOe pic.twitter.com/us31xLT3OR — SEG eRacing Academy (@SEGeRacing) July 6, 2020

Wynants voegt zich bij Jumbo-Visma Development Team

Onlangs maakte Jumbo-Visma bekend dat renner Maarten Wynants langer aan de ploeg blijft verbonden. Tot en met Parijs-Roubaix 2021 zal de 38-jarige Belg als renner actief blijven voor de WorldTour-ploeg. Daarna gaat de ervaren rot zicht ontwikkelen bij de opleidingsploeg van teammanager Robbert de Groot. “Het is de bedoeling dat ik het vak als ploegleider leer bij de opleidingsploeg en zo kan doorgroeien.” Wynants tekent een contract tot eind 2022, waardoor hij dus anderhalf jaar lang samen met ex-ploegmaat Robert Wagner de talenten van Jumbo-Visma de fijne kneepjes van het vak gaat leren.

Fisher-Black: “Harde werk van de voorbije maanden kan ik in Burgos goed gebruiken”

Finn-Fisher Black maakt in de Vuelta a Burgos zijn debuut bij de profs. Door de dit jaar ingevoerde U23-regel mogen renners van opleidingsploegen vlieguren maken bij het profteam dat boven die U23-formatie hangt. Zodoende trekt de Nieuw-Zeelander dus met het WorldTour-team mee naar de Spaanse 2.Pro-koers.

“Ik was super enthousiast toen ik een telefoontje van onze teammanager Robbert de Groot kreeg, met de mededeling dat Gijs Leemreize en ik met de WorldTour-ploeg de Ronde van Burgos gaan rijden”, vertelt hij aan WielerFlits.

FFB werd in januari nog Nieuw-Zeelands beloftenkampioen in de tijdrit en op de weg. Daarna reisde hij naar Europa af, waar hij met Jumbo-Visma U23 twee koersen in Kroatië reed. Toen het coronavirus uitbrak, reisde hij terug naar zijn thuisland. “De laatste maanden heeft iedereen de moeilijkheden van de COVID 19-maatregelen ondervonden”, gaat hij verder.

“Maar het is me gelukt om genoeg motivatie te vinden om zo hard mogelijk te trainen. Toen ik dit nieuws hoorde, was ik blij dat al die trainingsarbeid zeer de moeite waard is geweest om dat te gebruiken tijdens mijn debuut voor het WorldTour-team. Ik kijk ernaar uit, het gaat geweldig zijn en ik weet zeker dat het zal helpen in mijn ontwikkeling als renner!”

