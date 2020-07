Jumbo-Visma blijft gebruikmaken van U23-regel

Jumbo-Visma begint het tweede deel van dit corona seizoen in de Vuelta a Burgos. Dat doet de Nederlandse WorldTour-ploeg met een mix-team tussen de WorldTour-coureurs en twee renners van het Development Team. Finn Fisher-Black en Gijs Leemreize gaan zo alvast profervaring opdoen.

Wisselwerkingsregel

Sinds dit seizoen is het mogelijk om voor WorldTour-teams met een opleidingsploeg op Continental-niveau, om renners in sommige wedstrijden uit te wisselen. De UCI heeft namelijk een regel in het leven geroepen die dit toestaat. Zo kunnen WorldTour- of ProTeam-renners deelnemen aan een .1-koers (maximaal twee renners) of een .2-koers (één renner), om de talenten van de opleidingsploeg bijvoorbeeld de kneepjes van het vak te leren of jonge profs voor eigen kans te laten rijden in koersen op een lager niveau.

Andersom mag het ook, zoals Leemreize eerder dit jaar al deed tijdens de Tour de La Provence: coureurs van de opleidingsploeg mogen proeven van het grote werk bij de profs in .1-wedstrijden (maximaal vier renners) en zelfs in UCI Pro Series-koersen (twee renners). De Ronde van Burgos is een wedstrijd van dat laatste niveau. Jumbo-Visma gebruikt de eerste wedstrijd dus meteen om deze regel weer te gebruiken. Met Strade Bianche, de Ronde van Polen, GP Kranj (voor de beloften), Heistse Pijl en een hoogtestage is het dan erg druk.

Zeeman voorstander van integratie

Sportief directeur Merijn Zeeman liet eerder al aan WielerFlits weten blij te zijn met deze regel (zie video onder dit bericht). Het invoegen van de pas 18-jarige Fisher-Black (dubbel Nieuw-Zeelands kampioen bij de beloften) en Leemreize (20) in Burgos is een bewuste keuze. “Door de overvolle kalender ontstaat er ruimte in de selecties”, legt Zeeman uit aan WielerFlits. “Wij denken dat onze talenten zich nog beter ontwikkelen als ze op momenten met de profs op pad gaan. Zeer waardevolle leermomenten zijn dat.”

De ploeg laat weten dat, ondanks de korte (en vooral erg drukke) periode waarin de hernieuwde kalender is gepropt, zij vindt dat er ruimte moet blijven voor de beloften om zich te ontwikkelen. Leemreize – familie van Robert Gesink – vertelde na de Tour de La Provence in WielerFlits Nationaal al over zijn avontuur bij de profs. Voor Fisher-Black – die op dit moment nog in zijn thuisland Nieuw-Zeeland is – is het zijn eerste wedstrijd met het WorldTour-team. Zijn reactie lees je komende week in de volgende WielerFlits Nationaal.

Jumbo-Visma voor Vuelta a Burgos 2020

George Bennett

Finn Fisher-Black*

Pascal Eenkhoorn

Lennard Hofstede

Sepp Kuss

Gijs Leemreize*

Timo Roosen

* renners van het Development Team die dankzij de nieuwe UCI-regels mogen deelnemen

In onderstaande video licht Merijn Zeeman de wisselwerking tussen WT en U23 toe