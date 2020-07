Mathieu van der Poel hervat seizoen in Sibiu Cycling Tour maandag 6 juli 2020 om 14:50

Mathieu van der Poel hervat zijn seizoen eind juli al in Roemenië. De kopman van Alpecin-Fenix doet dat in de Sibiu Cycling Tour, een vierdaagse rittenkoers van UCI 2.1-niveau.

Komende week gaat Van der Poel eerst met zijn Belgische ploeg op hoogtestage naar La Plagne in Frankrijk, in voorbereiding op het drukke najaar. In de Sibiu Cycling Tour treft de Nederlander met BORA-hansgrohe (met sprinter Pascal Ackermann) en Israel Start-Up Nation twee WorldTour-teams. Ook het continentale À BLOC uit Nederland start in Roemenië, als alle maatregelen het toelaten.

Voor Van der Poel wordt de Sibiu Cycling Tour zijn laatste voorbereidingskilometers in aanloop naar het Italiaanse vijfluik Strade Bianche, Milaan-Turijn, Milaan-San Remo, Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije. De gravelkoers door Toscane is op zaterdag 1 augustus de eerste WorldTour-koers op de aangepaste kalender, en tevens een van de hoofddoelen van MVDP. Tussen de slotrit in Roemenië en Strade Bianche zitten zes dagen.

Voorlopig programma Mathieu van der Poel

23-26 juli: Sibiu Cycling Tour

1 augustus: Strade Bianche

5 augustus: Milaan-Turijn

8 augustus: Milaan-San Remo

12 augustus: Gran Piemonte

15 augustus: Ronde van Lombardije

7-14 september: Tirreno Adriatico

20 september: Les Gets (MTB) (met een groot vraagteken)

30 september: Waalse Pijl

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

25 oktober: Parijs-Roubaix