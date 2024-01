vrijdag 26 januari 2024 om 14:18

Visma | Lease a Bike vindt partner voor gebruik ketonen: “Onderdeel van voedingsstrategie”

Visma | Lease a Bike is een samenwerking aangegaan met Ketone-IQ voor het gebruik van ketonen. Het is geen geheim dat de Nederlandse ploeg daarvan gebruikmaakt, maar het partnership met het Amerikaanse bedrijf is nieuw. Hierdoor hoeft Visma | Lease a Bike de ketonen niet meer zelf in te kopen. “We hebben inmiddels een aantal jaar ervaring met het gebruik van dit supplement en zijn positief over de effecten”, stelt de ploeg.

Het gaat om een samenwerking van drie jaar tussen Visma | Lease a Bike en Ketone-IQ. De ploeg stelt dat ‘de lichaamseigen stof gezien wordt als vierde macro-nutriënt, naast vetten, koolhydraten en eiwitten’. “We laten niets aan het toeval over. Alle factoren die van invloed zijn op de prestaties van onze renners willen we optimaliseren. Ook de voedingsstrategie dus. De inzet van ketonen is hier onderdeel van”, zegt performance nutrionist Martijn Redegeld in het persbericht.

“We hebben inmiddels een aantal jaar ervaring met het gebruik van dit supplement en zijn positief over de effecten. We merken dat renners na het innemen van ketonen beter herstellen van een zware training of wedstrijd omdat de brandstofvoorraad in het lichaam sneller wordt aangevuld. Ook de slaapkwaliteit gaat omhoog. Op deze manier verhogen we de trainingsopbrengst”, aldus Redegeld.

Samen met het bedrijf wil Visma | Lease a Bike meer te weten komen over ketonen. “Samen doen we onderzoek naar de effecten van het gebruik van ketonen en zoeken we naar mogelijkheden om deze te optimaliseren en de producten te innoveren. Rondom wedstrijden scherpen we het voedingsschema nog verder aan en nemen we onder andere ook weersomstandigheden en de rol van de renner in de betreffende wedstrijd mee. Dat geldt voor alles wat renners eten en drinken, dus ook voor ketonen. We zetten ze enkel geperiodiseerd in voor de renners die er echt baat bij hebben.”

Eerder gingen ook al WorldTeams Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step een samenwerking aan met een bedrijf dat ketonen produceert en levert.

Verdeeldheid

Er is al jaren verdeeldheid binnen het wielrennen over ketonen. Sommige profploegen zijn fel tegen het gebruik, terwijl andere teams er geen bezwaar in zien. Ook niet na een oproep van de UCI. Het middel staat op dit moment niet op de UCI-lijst van verboden stoffen en methoden. Ploegen die aangesloten zijn bij de MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, spreken zich uit tegen ketonengebruik.

Eind 2021 zei Xavier Bigard, de medische directeur van de UCI, nog dat er geen wetenschappelijk bewijs was dat ketonen prestatiebevorerend zijn. “Met de kennis van nu (december 2021, red.) lijkt het ingewikkeld om het verboden te krijgen. Maar omdat we naar feedback luisteren, laten we wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. We hebben alle reden om aan te nemen dat ketonen de prestaties niet verbeteren”, zei hij destijds.