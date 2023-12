woensdag 20 december 2023 om 14:55

Mathieu van der Poel en ploeggenoten krijgen vanaf 2024 ketonen van deltaG Ketones

Alpecin-Deceuninck gaat een samenwerking aan met deltaG Ketones, een bedrijf dat ketonen produceert. Dat laat de ploeg van Mathieu van der Poel weten in een persbericht. “Vanaf 1 januari zal deltaG Ketones een centrale rol spelen in de voedingsstrategie van Alpecin-Deceuninck”, klinkt het.

De ketonen van deltaG Ketones verbeteren niet alleen de prestaties, maar dragen ook bij aan ‘mentale scherpte, snellere reactietijd en een beter herstel’, schrijft de ploeg. “Als medisch team is het onze missie om de gezondheid van de renners te beschermen”, zegt Peter Lagrou, teamdokter bij Alpecin-Deceuninck. “De voedingsstrategie is heel belangrijk in onze gezondheids- en herstelprogramma.”

“Volgens recente sportonderzoeken helpt het toevoegen van ketonen in herstelvoeding de herstelprocessen en vermindert het chronische ontstekingen en oxidatieve stress. Beide zijn heel belangrijk om ziekte, blessures, overbelasting en mentale en cognitieve vermoeidheid tegen te gaan. De samenwerking draagt perfect bij aan onze medische missie.”

Verdeeldheid over het gebruik van ketonen

Over het gebruik van ketonen was de voorbije jaren nog wel het nodige te doen. De UCI deed in 2021 een oproep aan wielrenners om geen ketonen meer te gebruiken. De internationale wielerunie schreef toen dat de wetenschappelijke onderbouwing dat ketonen prestatiebevorderend zijn ontbreekt. Er is verdeeldheid binnen het wielrennen over ketonen. Sommige profploegen zijn fel tegen het gebruik, terwijl andere teams er geen bezwaar in zien. Ketonen staan op dit moment niet op de UCI-lijst van verboden stoffen en methoden.

Ketonen zijn lichaamseigen brandstoffen, maar worden in het wielerpeloton ook in exogene (niet-lichaamseigen) vorm gebruikt. “Het is een legaal voedingsmiddel, maar tegelijkertijd is er te weinig bekend over de eventuele gevolgen voor de gezondheid. Dat maakt het een grijs gebied. Het staat dus niet op de dopinglijst, maar als wij vragen krijgen van sporters adviseren we ze om ketonen niet te gebruiken”, zei de Nederlandse Dopingautoriteit begin 2020.