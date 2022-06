Ketonenleverancier wordt partner van Quick-Step Alpha Vinyl

Quick-Step Alpha Vinyl heeft daags voor de start van de Tour de France in Kopenhagen een nieuwe partner gepresenteerd. De Belgische formatie heeft een meerjarige deal gesloten met ketonenleverancier KetoneAid.

Quick-Step Alpha Vinyl maakte overigens al langer gebruik van de producten van KetoneAid. De ketonendrankjes maken namelijk al enige tijd deel uit van het voedingsplan van de ploeg. “Renners en ondersteunend personeel waren allemaal onder de indruk van de kwaliteit van de producten. Onze ploeg heeft een lange traditie als het gaat om het voorop lopen op het gebied van ontwikkelingen in de fietstechnologie en sportwetenschap”, klinkt het in een persbericht.

“We zijn erg blij dat we nu een overeenkomst hebben bereikt met KetoneAid, waardoor we hun producten nog verder kunnen opnemen in de dagelijkse voedingsschema’s en plannen van onze renners.” Frank LLosa, CEO van KetoneAid, is ook blij met de samenwerking. “Sinds de oprichting in 2016 was het een van onze doelen om sponsor te worden van een professionele wielerploeg. Met hard werken hebben we dit doel nu bereikt. We zijn erg blij dat Quick-Step Alpha Vinyl ons als partner heeft gekozen.”

Verdeeldheid over het gebruik van ketonen

Over het gebruik van ketonen is overigens nog wel het nodige te doen. De UCI deed al een oproep aan wielrenners om geen ketonen meer te gebruiken. Volgens de internationale wielerunie ontbreekt momenteel nog de wetenschappelijke onderbouwing dat ketonen prestatiebevorderend zijn. Er is verdeeldheid binnen het wielrennen over ketonen. Sommige profploegen zijn fel tegen het gebruik, terwijl andere teams er geen bezwaar in zien. Het middel staat op dit moment niet op de UCI-lijst van verboden stoffen en methoden.

Ketonen zijn lichaamseigen brandstoffen, maar worden in het wielerpeloton ook in exogene (niet-lichaamseigen) vorm gebruikt. “Het is een legaal voedingsmiddel, maar tegelijkertijd is er te weinig bekend over de eventuele gevolgen voor de gezondheid. Dat maakt het een grijs gebied. Het staat dus niet op de dopinglijst, maar als wij vragen krijgen van sporters adviseren we ze om ketonen niet te gebruiken”, zei de Nederlandse Dopingautoriteit begin 2020.