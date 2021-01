Vijftien WorldTour-renners beginnen 2021 in onzekerheid over toekomst

Vijftien renners die vorig jaar nog een WorldTour-contract hadden, zitten nog altijd in onzekerheid over hun toekomst. Onder hen ervaren renners als Julien Vermote, Guillaume Van Keirsbulck en Daniel Navarro en Grega Bole. WielerFlits zet ze allemaal op een rij en vraagt zich af of er iets speelt rond deze coureurs.

Astana nam afscheid van Hernando Bohórquez (28, Colombia) en Daniil Fominykh (29, Kazachstan). Beide renners zijn nog niet onderdak voor 2021. Bohórquez heeft op social media Astana bedankt voor de steun de laatste twee jaar, maar niets wijst op een nieuwe ploeg voor de Colombiaan. Fominykh gaf begin december tegen media in eigen land aan dat er interesse was van twee continentale teams, maar sindsdien is het stil rondom de Kazach. “Ik sta nog op de lijst van renners voor de nationale ploeg. Daarom ga ik nog niet stoppen”, zei hij toen.

Grega Bole (35, Slovenië) liep uit zijn contract bij Bahrain McLaren en moest de WorldTour-ploeg daardoor na vier jaar verlaten. Aan WielerFlits laat Bole weten dat hij nog altijd geen nieuw team gevonden heeft. “Ik hoop nog steeds op een vervolg van mijn carrière, maar voor nu heb ik nog geen ploeg. Ik denk ook niet dat ik nog veel tijd heb”, geeft hij aan. Bole heeft momenteel geen contact met ploegen.

BORA-hansgrohe verlengde de verbintenis van Jay McCarthy (28, Australië) niet. De heuvelspecialist, ooit winnaar van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, nam afscheid met een valpartij afscheid van de Duitse ploeg. In de Vuelta kwam McCarthy hard ten val en daarbij liep hij een zware knieblessure op. Over zijn toekomst is nog veel onzeker.

“De knieoperatie is goed verlopen, dus nu heb ik de kans om te vechten voor de dingen die ik graag doe, op de fiets en ernaast. Het herstel wordt heel lastig, maar ik heb dingen nooit de makkelijke manier gedaan. Daarom heb ik er vertrouwen in dat ik terug ga keren”, zei hij na zijn operatie in november.

CCC stopte ermee en dat zorgde ervoor dat Michal Paluta (25, Polen), Guillaume Van Keirsbulck (29, België) en Francisco José Ventoso (38, Spanje) ploegloos zijn. Paluta kon er vorige week nog op social media nog wel om lachen. “2020 is bijna klaar. De kerstman heeft mij geen nieuwe contract gegeven, maar ik geef hem twee weken extra, voor het geval hij in quarantaine zit”, schreef hij. Ventoso nam op 4 december afscheid van het team via Twitter.

Van Keirsbulck plaatste op 1 januari een bericht op Facebook waarin hij zei: “Ik hoop dat jullie mij volgend jaar nog steeds op de fiets zien.” In december vertelde hij in KW ook al over zijn zoektocht. “Het hoeft voor mij niet per se een WorldTour-ploeg te zijn, maar liefst toch geen continentaal team. Dan zal ik een heel ander programma moeten rijden. Ik had gehoopt dat het al in orde zou zijn, maar dat is dus niet zo. Het duurt wel heel lang”, aldus Van Keirsbulck.

Marco Mathis (26, Duitsland), Stéphane Rossetto (33, Frankrijk) en Julien Vermote (België) hoefden niet te rekenen op een nieuw contract van Cofidis. Op 30 november werd Mathis bedankt voor bewezen diensten en sindsdien is het stil rond de Duitser. Ook rond Rossetto is het stil. “Ik heb al die jaren voor de fiets geleefd en mijn vak uitgeoefend, maar ik heb me nooit afgevraagd wat ik zou doen als het licht uit zou gaan”, vertelde hij begin december.

Julien Vermote was in gesprek met Intermarché-Wanty-Gobert en Alpecin-Fenix, maar dat is voorlopig niet op een contract uitgedraaid. “Ik denk dat ik mag zeggen dat het straf zou zijn indien ik geen contract meer in de wacht sleep. Ik begrijp niet dat ik zo lang moet wachten”, vertelde hij eind december tegen HLN. Toen had hij nog geen concreet voorstel op tafel liggen.

Bij EF Education-Nippo moest Luis Villalobos (22, Mexico) vertrekken, maar hij is dan ook voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest uit 2019. Zolang er geen duidelijkheid is over die zaak, zullen we hem ook niet door een ploeg binnengehaald worden.

Israel Start-Up Nation nam afscheid van Daniel Navarro (38, Spanje), Mihkel Räim (27, Estland) en Patrick Schelling (30, Zwitserland). Rondom Navarro beweegt weinig, terwijl Räim op social media hintte op het einde van zijn carrière. De sterke sprinter plaatste een plaatje met ‘The End’ op Twitter. Schelling houdt zich op zijn beurt al maanden stil op social media. Wel maakte hij afgelopen weekend een tocht op de ski’s.

Danilo Wyss (35, Zwitserland) is ook nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever, nadat NTT Pro Cycling hem niet meer wilde hebben in 2021. Zijn laatste uitslag is een tweede plaats op het Zwitsers tijdritkampioenschap, maar sindsdien is het stil. “Er zijn veel renners met een onzekere toekomst. Ik hoop niet dat er nu een einde komt aan mijn profavontuur”, zei hij begin december nog. Will Clarke (35, Australië) zit in hetzelfde schuitje. De hardrijder uit Australië moest vertrekken bij Trek-Segafredo en heeft nog geen nieuw team gevonden. Clarke traint nog wel altijd in Girona.