Francisco Ventoso (38) zet punt achter carrière

Francisco Ventoso heeft op zijn 38ste besloten een punt te zetten achter een rijke wielercarrière. De ervaren Spanjaard kwam vorig jaar nog uit voor CCC, maar de Poolse formatie is inmiddels verdwenen uit het profpeloton.

Ventoso begon zijn profloopbaan zeventien jaar geleden bij Saunier Duval. De Spanjaard kwam over als sterke sprinter en wist heel wat mooie overwinningen te boeken in dienst van Saunier Duval, Movistar en kleinere formaties Andalucia-Caja Sur en Carmiooro-NGC. Op latere leeftijd wist hij zich bij BMC en CCC om te vormen tot een wegkapitein en gewaardeerde knecht.

Hoogte- en dieptepunten

Ventoso won onder meer twee etappes in de Giro d’Italia (in 2011 en 2012, als renner van Movistar), een rit in de Vuelta a España en Parijs-Brussel. Verder was hij succesvol in de Tour Down Under, de Ruta del Sol en de Gran Premio Bruno Beghelli. Hij werd in 2012 ook nog eens Spaans wegkampioen.

Ventoso kwam ook twee keer minder positief in het nieuws. In 2009 testte hij bij een out-of-competition controle positief op het verboden middel furosemide, maar zijn schorsing van negen maanden werd uiteindelijk teruggedraaid. Zeven jaar later liep hij in Parijs-Roubaix diepe snijwonden op na een ongeluk met schijfremmen.

Nieuw hoofdstuk

“Ik heb na zeventien seizoenen besloten dat het mooi is geweest als wielrenner”, zo laat Ventoso weten via Instagram. “Ik heb goede en minder goede momenten meegemaakt, maar het heeft me wel gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik wil iedereen bedanken voor de steun, vooral de mensen die nooit in de spotlights staan en mijn familie.”

“Dit is zeker geen afscheid, aangezien de fiets altijd centraal zal blijven staan in mijn leven. Ik hoop mijn ervaring straks te delen met de nieuwe generatie. Ik begin vandaag aan een nieuw hoofdstuk en met enkele nieuwe en geweldige projecten.”