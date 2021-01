Grega Bole wil nog niet stoppen: “Hoop op een nieuwe ploeg”

Grega Bole is nog altijd op zoek naar een nieuwe ploeg. De 35-jarige Sloveen moest na vier jaar vertrekken bij Bahrain McLaren en is daardoor 2021 begonnen zonder profcontract. Aan WielerFlits laat Bole weten dat hij nog niet gestopt is.

“Ik hoop nog steeds op een vervolg van mijn carrière, maar voor nu heb ik nog geen ploeg”, zegt Bole, die in 2010 prof werd bij Lampre-Farnese Vini en later ook nog reed voor Vacansoleil-DCM, Vini Fantini-Nippo, CCC Sprandi Polkowice en weer Nippo-Vini Fantini. De Sloveen weet dat het lastig wordt. “Ik denk niet dat ik nog veel tijd heb”, geeft hij aan.

Bole heeft momenteel geen contact met ploegen en ook van zijn manager hoort hij niets. “Ik zit nu in Dubai, en ik zoek iets om te gaan doen met wielrennen hier. Er is binnenkort nog een wedstrijd voor locals”, vertelt hij. “Het probleem is dat ik in Slovenië niets kan doen vanwege het coronavirus. Daarom is het een behoorlijk risico om daar iets nieuws te beginnen.”

Op de erelijst van Bole staan onder meer zeges in de GP de Plouay (2011), het eindklassement van de Tour de Korea (2016), de GP Costa degli Etruschi (2016) en een ritwinst in het Critérium du Dauphiné (2010).