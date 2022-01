Vermoeide Tom Pidcock sleept tweede plaats uit het vuur: “Ik krijg die eend”

“Het was een zware wedstrijd”, zuchtte Tom Pidcock kort na zijn tweede plaats in de X2O Trofee van Herentals. “Ik zei van tevoren dat ik moe zou zijn en ik kon mijn hartslag niet omhoog krijgen in de race. Kurt Bogaerts (zijn vaste begeleider en coach, red.) zei dat hij verrast was dat ik op het podium stond.”

In de finale was het een man-tegen-mangevecht tussen Pidcock en Aerts, dat de Brit in zijn voordeel besliste ondanks dat Aerts elke keer weer aansloot en moest lossen. “Toon zette mij echt onder druk. Het was een rare wedstrijd, maar ik krijg gelukkig die eend”, grapt hij over de prijs die hoort bij de X2O Trofee. Dinsdag wist Pidcock nog de Cyclocross Gullegem te winnen.

Voor de cross liet Pidcock aan WielerFlits weten dat hij het Brits kampioenschap veldrijden overslaat. Dat staat komend weekend op het programma. Hij gaat nu op trainingskamp met INEOS Grenadiers, om zich vanaf 18 januari volledig te focussen op het WK veldrijden. Daar zal hij Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet treffen.