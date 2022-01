Wout van Aert slaat het WK veldrijden van 2022 in Fayetteville definitief over. Dat bevestigt de Belg na afloop van zijn zege in de X2O Trofee in Herentals tegen Sporza. “Ik ga zondag mijn laatste cross van deze winter rijden”, doelt hij op het BK veldrijden.

“Het is een vraag die heel lang is teruggekomen en eigenlijk is het altijd de bedoeling geweest om het WK niet te rijden. Natuurlijk was de goesting heel groot, maar we hebben nu beslist om ons aan het initiële plan vast te houden en mij na zondag voor te bereiden op het wegseizoen”, aldus Van Aert.

Dat hij acht van zijn negen crossen tot nu toe heeft gewonnen, maakte de beslissing moeilijk. “Dat maakt het voor mezelf iets minder gemakkelijk in het kopje, maar het is altijd een moeilijke keuze om zo’n mooie wedstrijd te laten liggen. Mijn doelen liggen ook in het voorjaar en daar concentreer ik mij nu op”, zegt de kopman van Jumbo-Visma, die na het BK afreist naar Spanje voor een trainingskamp met de ploeg.

“De cross is nog altijd mijn eerste liefde. Maar we denken dat het moeilijk wordt om het allebei te doen”, doelt hij op de combinatie van het WK en het voorjaar. “We hebben daar goed over nagedacht en hopelijk levert het wat op. Die reis is niet alleen het probleem. Dit jaar is het iets specialer dan anders, want je trekt het seizoen drie weken langer door en je gaat je specifiek voorbereiden op het WK. En ik heb nu vier weken extra tijd om optimaal voorbereid te zijn op het voorjaar. Dat is waar we voor gaan.”

‘Altijd als favoriet starten, kost ook energie’

“Het ging wel vlot en het werd een moeilijkere keuze dan ik had verwacht. Maar het is verstandig om ons toch aan het plan te houden”, vult Van Aert nog aan. “Het is overwogen en samen over nagedacht. Altijd als favoriet starten, kost ook energie. Het WK is helemaal anders dan een wedstrijdje toevoegen aan je programma. Het geeft extra ruimte om de focus te verleggen. Hopelijk geeft het mij nog iets extra voor het voorjaar, en geeft het mij iets extra’s om in de belangrijkste koersen echt beter te worden.”

“Het maakt verschil voor de week na het WK. Waar je anders snel aan de weg kan denken, ga je nu meer last hebben van de jetlag en de reis. En er is sowieso sprake van een vorm van decompressie”, zegt de klassiekercoureur van Jumbo-Visma. “Nu kan ik zondag een hoofdstuk afsluiten en mee in het traject stappen om het voorjaar voor te bereiden met de ploegmaats.”

Eerder werd ook bekend dat Mathieu van der Poel het WK veldrijden niet zal rijden. De uittredende wereldkampioen zet door een rugblessure een punt achter zijn seizoen.