Geen Tom Pidcock op Brits kampioenschap CX: “Lang getwijfeld”

Geen Tom Pidcock op het Brits veldritkampioenschap in Crawley, aanstaande zondag. Pidcock vertrekt met Team Ineos op stage naar Mallorca en kiest ervoor om die niet te onderbreken.

“Ik heb er lang over nagedacht”, vertelde de Brit ons daarnet in Herentals. “Omdat de verplaatsing eigenlijk wel haalbaar was. Maar uiteindelijk heb ik toch beslist om op Mallorca te blijven met Team Ineos en mijn trainingskamp daar niet te onderbreken.”

Dat er geen druk was vanuit de ploeg, zegt hij. “Anderzijds ook niet vanuit British Cycling om wél te rijden. Maar als renner moeten we nu eenmaal af en toe keuzes maken.” Pidcock werd al Brits kampioen in 2019 en 2020. Vorig jaar werd in Groot-Brittannië geen nationaal kampioenschap georganiseerd.

In afwezigheid van Pidcock zal de jonge Cameron Mason wellicht de grote favoriet zijn om zijn voormalige ploegmaat op te volgen. Thomas Mein wordt zijn voornaamste challenger. Pidcock zelf mikt vol op een eerste wereldtitel bij de profs.