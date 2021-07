Veneberg na nieuw incident wielerploeg: “Organisatorisch zijn deze Spelen een uitdaging”

De aanvaring die Anna van der Breggen vandaag had met een official is het zoveelste incident rondom de wielerploeg op de Olympische Spelen. KNWU-directeur Thorwald Veneberg noemt deze Spelen een uitdaging. “Maar het is allemaal geen excuus”, zegt hij.

Naast het incident van Van der Breggen was er gisteren ook de botsing van BMX’er Niek Kimmann en waren er daarvoor de opmerkelijke valpartij van Mathieu van der Poel en de miscommunicatie van de Nederlandse vrouwen in de wegwedstrijd. Het zorgde voor de nodige reacties na afloop.

“Organisatorisch gezien zijn deze Spelen een uitdaging. Het is lastig, omdat ze hier weinig ervaring hebben met het organiseren van wielerwedstrijden”, vertelt Veneberg aan de NOS. “Ongelukjes zoals gisteren met Niek Kimmann en vandaag met Anna zijn daar wel voorbeelden van.”

Geen klaagzang

“Het is allemaal geen excuus. Dit is ook geen klaagzang. De organisatie hier doet ontzettend hun best en de officials zijn er voor de veiligheid van de sporters, maar ze missen soms ervaring. En dat maakt het lastig opereren”, aldus de directeur, die wel positief blijft met nog veel wieleronderdelen te gaan.

“We zijn pas net begonnen. En het is aan ons om het te keren. Als je ziet hoe Anne Terpstra en Anne Tauber fietsten vandaag op een superlastig parcours… Het is zonde dat Anne Tauber lek reed, anders eindigt ook zij nog in de top-10. Ze hebben fantastisch gereden.”