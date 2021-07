Olympische Spelen: BMX’er Niek Kimmann botst op official en blesseert knie

Niek Kimmann heeft drie dagen voor hij in actie komt tijdens de Olympische Spelen een knieblessure opgelopen. De BMX’er van de Nederlandse ploeg is tijdens een training in Tokio in botsing gekomen met een official die over het parcours liep.

Op sociale media deelt Kimmann, in 2015 nog wereldkampioen BMX, de beelden van het incident. “Ik botste op een official die wilde oversteken op het tweede rechte stuk. Ik hoop dat het goed gaat met de official. Mijn knie is wat pijnlijk, maar ik zal mijn best doen om helemaal klaar te zijn voor donderdag”, aldus de 25-jarige Kimmann in een reactie.

Donderdag staan de voorrondes in het BMX op het programma in Japan. Vrijdag worden de finales afgewerkt. Kimmann werd in 2016 zevende tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT — Niek Kimmann (@niekkimmann) July 26, 2021