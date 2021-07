Olympische Spelen: Jolanda Neff imponeert van start tot finish en grijpt goud

Jolanda Neff is de nieuwe olympisch kampioene mountainbiken, nadat ze tijdens de Olympische Spelen in Tokio 2021 van start tot finish aan de leiding reed. Zwitserland heerste in deze wedstrijd. Ze startte met drie rensters en ook toptalent Sina Frei (zilver) en Linda Indergand (brons) pakten een medaille. Anne Terpstra werd namens Nederland vijfde.

Met 38 deelnemers op vier en een halve startrij, gingen de vrouwen om 08.00 uur Nederlandse tijd van start voor hun olympische crosscountry-wedstrijd in het mountainbiken. De piepjonge topfavoriete Loana Lecomte – de eerstejaars prof won dit seizoen al haar wedstrijden, waaronder alle Wereldbekers – kende de kopstart en sloeg meteen een klein gaatje op de Amagi Pass, de eerste hindernis van de dag. De verschillen waren klein, maar een opstopping hield na plek tien alle vrouwen op. Anne Tauber was een van de vrouwen die te voet stond.

Het Oostenrijkse toptalent Laura Stigger – nog een jaartje jonger dan de Française – kon mee met Lecomte. In de achtergrond baarde veldrijdster Kata Blanka Vas – ook al zo jong, pas negentien lentes jong – opzien. Vanop de laastste startrij, was ze al opgerukt naar plek drie. De Hongaarse gleed echter in de openingsloop op het natte parcours onderuit net voor het slotklimmetje voor de streep. Lecomte en Stigger hadden daardoor bij de doorkomst start-finish een klein gat op de rest van de favorieten. De Nederlandse dames kenden niet de beste start.

Ferrand-Prévot onderuit

Kort daarna reed Jolanda Neff het gat naar het leidende duo dicht, Zwitserland zat met drie dames niet mee. Voor wereldkampioene Pauline Ferrand-Prevot was dat ideaal, zij hoefde met Lecomte vooruit niets te doen. Alle dames moesten vervolgens op de langere klim van de fiets. Lopend sloeg Ferrand-Prévot een gat en alleen Neff was mee. Bij de Sakura Drop – waar integenstelling tot gisteren de ‘Mathieu van der Poel-plank’ wél was blijven liggen – redde de Zwitserse met een technisch hoogstandje haar wedstrijd, nadat ze de plank half miste.

In de daarop volgende afdaling kozen Neff en Ferrand-Prévot beiden een andere lijn. De Française vloog daarbij op de stenen helling ietwat uit de bocht, viel half achterover en verloor er uiteindelijk een halve minuut. Het bleek ook al heel vroeg de beslissing in de wedstrijd. PFP kwam nooit meer terug aan het front en Neff kreeg vleugels. Achter haar probeerde Lecomte de koers nog te keren, maar zij had Sina Frei en Linda Indergand namens Zwitserland in haar wiel. Zij deden natuurlijk geen trap te veel. Achter dat groepje probeerde Ferrand-Prevot de bres te dichten.

Terpstra en Tauber rukken op achter indrukwekkende Neff

Dat gebeurde ver achter de technische superieure Neff. Halverwege de wedstrijd had ze haar voorsprong al uitgebouwd tot meer dan een minuut. Achter de achtervolgende groep rukten Anne Terpstra en Anne Tauber na een wat mindere start op naar voren. Ook Vas kwam na haar valpartij sterk opzetten en op een gegeven moment hadden we een grote achtervolgende groep met Lecomte, Ferrand-Prevot, Tauber, Terpstra, Evie Richards, Vas, Frei en Indergand. Dat was tegen de zin in van beide Zwitserse dames, die op de zware Wasabi-klim dat groepje onder druk zetten.

Die mogelijkheid kregen ze, want Neff reed vooraan als een bezetene rond. De Zwitserse bleef haar voorsprong uitbouwen en kwam geen moment meer in de problemen. Een foutje kon ze zich veroorloven, maar ze maakte die niet. Frei en Indergand wrikten zich in de achtergrond los en maakten het Zwitserse kunststukje compleet door naar de plekken twee en drie te rijden. Vas pakte daarachter een knappe vierde plaats, twintig seconden voor Terpstra. Tauber en Ferrand-Prévot maakten in het slot nog een paar foutjes en zakten terug in de uitslag. Uittredend kampioen Jenny Rissveds werd veertiende.

Olympische Spelen 2021

Mountainbike Crosscountry (20,55 kilometer)

Jolanda Neff in 1u15m46s

Sina Frei +1m11s

Linda Indergand +1m19s

4. Kata Blanka Vas +2m09s

5. Anne Terpstra +2m35s

6. Loana Lecomte +2m57s

7. Evie Richards +3m23s

8. Yana Belomoina +3m54s

9. Haley Batten +4m27s

10. Pauline Ferrand-Précot +4m32s

11. Anne Tauber z.t.