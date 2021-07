Bondscoach Loes Gunnewijk erkent miscommunicatie: “Niet zo simpel als het lijkt”

Veel ogen werden na afloop van de olympische wegwedstrijd voor vrouwen gericht op de Nederlandse bondscoach Loes Gunnewijk. De tactiek van TeamNL was veelbesproken en ook over de communicatie werd geklaagd. “Ja, er was miscommunicatie”, erkent Gunnewijk bij NU.nl. “De rensters hebben tijdens de koers niks te horen gekregen, of in ieder geval te weinig.”

Nederland was met Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Demi Vollering vier kanshebsters op goud, maar het werd slechts zilver. Vroege vluchter Anna Kiesenhofer werd verrassend olympisch kampioen. Van Vleuten werd achter de Oostenrijkse tweede, maar dacht dat ze gewonnen had. Zij noemde het ontbreken van belangrijke informatie amateuristisch.

“We hebben geprobeerd vanuit de auto updates te geven over de koersinformatie, maar op veel plekken was dat niet mogelijk”, aldus de bondscoach. “Het was voor de rensters niet helemaal duidelijk wie er vooruit was. In de finale op het circuit hadden we op een gegeven moment wel het idee dat de rensters het niet wisten, maar zonder oortjes konden we niet zoveel meer. Het is niet zo dat we elke minuut naast de rensters kunnen rijden.”

‘Het is allemaal niet zo zwart-wit’

Gunnewijk wilde na afloop niet ingaan op de gemaakte afspraken. “Je kunt vooraf van alles afspreken en dat hebben we ook gedaan, maar je zult toch ook altijd in de koers moeten kijken hoe de situatie is”, vertelt ze. “Het is allemaal niet zo zwart-wit. Je moet niet vergeten dat de rensters geen tv-scherm hebben, zij zitten in de koers en er is allemaal hectiek. Het is dus niet zo simpel als het op tv lijkt.”

Of Nederland teveel gegokt heeft door met vier mogelijke kopvrouwen te starten, betwijfelt de keuzevrouw van de KNWU. “Achteraf kun je makkelijk zeggen: als dit, als dat. Ik denk dat hier gewoon de vier sterkste rensters van Nederland hebben gereden en dat ze er alles aan hebben gedaan. Al kwamen we hier natuurlijk met het doel om goud te halen.”